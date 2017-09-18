Чемпион сложил полномочия

Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 15 42
2 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля-ШЗСА 14 32
3 Логотип Динамо Чебоксары Динамо 15 30
4 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга-ТАВ - СШ-Энергия 15 19
5 Логотип Спутник-Комплект21 Спутник-Комплект21 15 17
6 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 15 17
7 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 15 17
8 Логотип Ибреси ФК Ибреси 15 16
9 Логотип Ротор Кугеси Ротор 15 15
10 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 14 8
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 23 (1)
Проталионов Евгений // Динамо 12 (2)
Иванов Кирилл // Динамо 11
Краснов Иван // Химик-АВГУСТ 11
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга 19 52
2 Волга-ТАВ-Чубаево 18 43
3 Комплект21 (Новочебоксарск) 17 42
4 Крылья 19 41
5 Динамо 19 40
6 Сталь 20 36
7 ФК Ибреси 19 30
8 ФК Янтиково-Локомотив 18 20
9 Факел (Красноармейское) 19 19
10 Цивиль (Цивильск) 18 16
11 Заря (Новочебоксарск) 18 14
12 Темп (Батырево) 19 12
13 Рубин (Ядрин) 19 7
14 Энергия 17 1
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Князев Алексей // Волга 25 (3)
Краснов Александр // Волга-ТАВ 17
Моисеев Андрей // Темп 17 (2)
Мамайкин Евгений // Динамо 14
Егоров Александр // Волга 14
Ермаков Олег // Волга 13
Взрослые. Первый дивизион. Группа А
М Команда И О
1 Логотип Актив Чебоксарский район Актив 14 32
2 Логотип СК Воля Тренькасы СК Воля-Ротор 14 29
3 Логотип Бриллиант Чебоксары Бриллиант 14 23
4 Логотип Элара Чебоксары Элара 14 21
5 Логотип Бокс Чебоксары ФК Бокс 14 19
6 Логотип Энергия Чебоксары Энергия 13 17
7 Логотип Букет Чувашии Букет Чувашии 15 17
8 Логотип Звезда-ИЗВА Звезда-ИЗВА 14 8
9 Логотип Спартак СК Центр 12 4
Взрослые. Первый дивизион. Группа B
М Команда И О
1 Логотип Элара Чебоксары ФК Чурачики 15 36
2 Логотип Темп Батырево Темп 15 31
3 Логотип Факел Красноармейское Факел 15 28
4 Логотип Химик-АВГУСТ Химик-АВГУСТ-2 15 26
5 Логотип Тармаш Тармаш 14 23
6 Логотип Урмары ФК Урмары 15 16
7 Логотип Аида Канаш Аида 15 15
8 Логотип Локомотив Канаш Локомотив 14 15
9 Логотип Спартак Спартак Кр.Четаи 15 12
10 Логотип Рубин Ядрин Рубин 15 4
турнирная таблица
календарь игр

Чемпион сложил полномочия

Высший дивизион. 15 тур. «Химик-АВГУСТ» – «Ротор» – 2:1, «Шумерля-ШЗСА» – «СШ по футболу» – 3:1, «Динамо» - «БоМиК» – 10:2, «Волга-ТАВ» – – «Спутник-Комплект21» – 2:1, «Бурилы» – «Ибреси» – 0:1.

 

Первый дивизион. Группа A. 15 тур. «Воля» – «Бокс» – 2:0, «Актив» – «Энергия» – 2:1, «Элара – «Бриллиант» – 2:3,  «Букет Чувашии» – «Звезда-ИЗВА» – 3:1. Группа B. 16 тур. «ФК Урмары» – «Локомотив» – 8:2, «Темп» – «Факел» – перенос, «Химик-АВГУСТ-2» – «Тармаш» – 1:3.

 

Второй дивизион. 14 тур. «Колос» – «Заря» – 3:7, «Водник» – «Моргауши» – 1:2,  «Порецкое»  – «Кубня» – 2:1.

 

Ветераны. 19 тур. ФК «Ибреси» – «Цивиль» – 1:1, «Динамо» – «Сталь» – 1:2, «Крылья» – «Заря» – 0:2, «Волга» – «Локомотив-Янтиково» – 3:0*, «Факел» – «Комплект21» – 1:4, «Волга-ТАВ» – «Темп» – 2:0, «Энергия» – «Рубин» – 3:3.

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