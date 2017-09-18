Чемпион сложил полномочия

|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|15
|42
|2
|ФК Шумерля-ШЗСА
|14
|32
|3
|Динамо
|15
|30
|4
|Волга-ТАВ - СШ-Энергия
|15
|19
|5
|Спутник-Комплект21
|15
|17
|6
|СШ по футболу
|15
|17
|7
|Бурилы
|15
|17
|8
|ФК Ибреси
|15
|16
|9
|Ротор
|15
|15
|10
|БоМиК
|14
|8
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|23 (1)
|Проталионов Евгений // Динамо
|12 (2)
|Иванов Кирилл // Динамо
|11
|Краснов Иван // Химик-АВГУСТ
|11
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|19
|52
|2
|Волга-ТАВ-Чубаево
|18
|43
|3
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|17
|42
|4
|Крылья
|19
|41
|5
|Динамо
|19
|40
|6
|Сталь
|20
|36
|7
|ФК Ибреси
|19
|30
|8
|ФК Янтиково-Локомотив
|18
|20
|9
|Факел (Красноармейское)
|19
|19
|10
|Цивиль (Цивильск)
|18
|16
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|18
|14
|12
|Темп (Батырево)
|19
|12
|13
|Рубин (Ядрин)
|19
|7
|14
|Энергия
|17
|1
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Князев Алексей // Волга
|25 (3)
|Краснов Александр // Волга-ТАВ
|17
|Моисеев Андрей // Темп
|17 (2)
|Мамайкин Евгений // Динамо
|14
|Егоров Александр // Волга
|14
|Ермаков Олег // Волга
|13
|Взрослые. Первый дивизион. Группа А
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Актив
|14
|32
|2
|СК Воля-Ротор
|14
|29
|3
|Бриллиант
|14
|23
|4
|Элара
|14
|21
|5
|ФК Бокс
|14
|19
|6
|Энергия
|13
|17
|7
|Букет Чувашии
|15
|17
|8
|Звезда-ИЗВА
|14
|8
|9
|СК Центр
|12
|4
|Взрослые. Первый дивизион. Группа B
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ФК Чурачики
|15
|36
|2
|Темп
|15
|31
|3
|Факел
|15
|28
|4
|Химик-АВГУСТ-2
|15
|26
|5
|Тармаш
|14
|23
|6
|ФК Урмары
|15
|16
|7
|Аида
|15
|15
|8
|Локомотив
|14
|15
|9
|Спартак Кр.Четаи
|15
|12
|10
|Рубин
|15
|4
|турнирная таблица
|календарь игр
Высший дивизион. 15 тур. «Химик-АВГУСТ» – «Ротор» – 2:1, «Шумерля-ШЗСА» – «СШ по футболу» – 3:1, «Динамо» - «БоМиК» – 10:2, «Волга-ТАВ» – – «Спутник-Комплект21» – 2:1, «Бурилы» – «Ибреси» – 0:1.
Первый дивизион. Группа A. 15 тур. «Воля» – «Бокс» – 2:0, «Актив» – «Энергия» – 2:1, «Элара – «Бриллиант» – 2:3, «Букет Чувашии» – «Звезда-ИЗВА» – 3:1. Группа B. 16 тур. «ФК Урмары» – «Локомотив» – 8:2, «Темп» – «Факел» – перенос, «Химик-АВГУСТ-2» – «Тармаш» – 1:3.
Второй дивизион. 14 тур. «Колос» – «Заря» – 3:7, «Водник» – «Моргауши» – 1:2, «Порецкое» – «Кубня» – 2:1.
Ветераны. 19 тур. ФК «Ибреси» – «Цивиль» – 1:1, «Динамо» – «Сталь» – 1:2, «Крылья» – «Заря» – 0:2, «Волга» – «Локомотив-Янтиково» – 3:0*, «Факел» – «Комплект21» – 1:4, «Волга-ТАВ» – «Темп» – 2:0, «Энергия» – «Рубин» – 3:3.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 416
- Дата: 18-09-2017
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