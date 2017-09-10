"Баранки" становятся нормой

Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 13 36
2 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля-ШЗСА 12 26
3 Логотип Динамо Чебоксары Динамо 13 24
4 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга-ТАВ - СШ-Энергия 13 16
5 Логотип Ротор Кугеси Ротор 13 15
6 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 13 15
7 Логотип Спутник-Комплект21 Спутник-Комплект21 13 14
8 Логотип Ибреси ФК Ибреси 13 13
9 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 12 12
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 13 11
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 21 (1)
Проталионов Евгений // Динамо 11 (2)
Иванов Кирилл // Динамо 10
Голдабин Максим // Химик-АВГУСТ 9
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга 18 49
2 Волга-ТАВ-Чубаево 17 40
3 Динамо 17 37
4 Комплект21 (Новочебоксарск) 15 36
5 Крылья 17 35
6 Сталь 19 33
7 ФК Ибреси 17 26
8 ФК Янтиково-Локомотив 16 20
9 Факел (Красноармейское) 17 16
10 Цивиль (Цивильск) 16 15
11 Заря (Новочебоксарск) 16 14
12 Темп (Батырево) 17 12
13 Рубин (Ядрин) 17 6
14 Энергия 16 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Князев Алексей // Волга 25 (3)
Краснов Александр // Волга-ТАВ 17
Моисеев Андрей // Темп 17 (2)
Мамайкин Евгений // Динамо 14
Егоров Александр // Волга 14
Ермаков Олег // Волга 13
Взрослые. Первый дивизион. Группа А
М Команда И О
1 Логотип Актив Чебоксарский район Актив 12 26
2 Логотип СК Воля Тренькасы СК Воля-Ротор 12 25
3 Логотип Бриллиант Чебоксары Бриллиант 12 20
4 Логотип Элара Чебоксары Элара 12 20
5 Логотип Бокс Чебоксары ФК Бокс 12 18
6 Логотип Энергия Чебоксары Энергия 12 17
7 Логотип Букет Чувашии Букет Чувашии 13 11
8 Логотип Звезда-ИЗВА Звезда-ИЗВА 12 7
9 Логотип Спартак СК Центр 11 4
Взрослые. Первый дивизион. Группа B
М Команда И О
1 Логотип Элара Чебоксары ФК Чурачики 14 33
2 Логотип Факел Красноармейское Факел 14 28
3 Логотип Темп Батырево Темп 14 28
4 Логотип Тармаш Тармаш 13 23
5 Логотип Химик-АВГУСТ Химик-АВГУСТ-2 14 23
6 Логотип Локомотив Канаш Локомотив 13 15
7 Логотип Урмары ФК Урмары 14 13
8 Логотип Аида Канаш Аида 14 12
9 Логотип Спартак Спартак Кр.Четаи 14 12
10 Логотип Рубин Ядрин Рубин 14 4
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"Баранки" становятся нормой

Высший дивизион. 14 тур. «БоМиК» – «Химик-Август» – 0:6, «Ротор» – «ФК Шумерля-ШЗСА» – 1:3, «ФК Ибреси» – «Динамо» – 0:3* (хозяева начали матч восьмером, но даже закончить его в таком численном составе им не удалось. Матч прерван при счете 0:2 ввиду недостаточного количества игроков у команды «ФК Ибреси»), «Волга-ТАВ-СШ-Энергия» – «Бурилы» – ?:?, «Спутник-Комплект21» – «СШ по футболу» – ?:?.

 

Первый дивизион. Группа A. 14 тур. «Звезда-ИЗВА» – «СК Воля» – 2:2, «Букет Чувашии» – «СК Центр» – 4:3, «Бриллиант» – «Актив» – 1:2, «Элара» – «ФК Бокс» – ?:?. Группа B. 15 тур. «Тармаш» – «Аида» – 0:1, «Факел» – «Чурачики» – 1:4, «Локомотив» – «Темп» – ?:?.

 

Второй дивизион. 12 тур. «Моргауши» – «Альмень-Сунары» – 2:2, «Водник» – «Порецкое» – 3:0* (неявка гостей), «Кубня» – «Колос» – ?:?.

 

Ветераны. 17 тур. «Крылья» – «ФК Цивиль» – 2:0, «Факел» – «Рубин» – 2:0, «Комплект 21» – «Локомотив» – ?:?, «Темп» – «ФК Ибреси» – ?:?, «Заря» – «Динамо» – ?:?.

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