"Баранки" становятся нормой

Высший дивизион. 14 тур. «БоМиК» – «Химик-Август» – 0:6, «Ротор» – «ФК Шумерля-ШЗСА» – 1:3, «ФК Ибреси» – «Динамо» – 0:3* (хозяева начали матч восьмером, но даже закончить его в таком численном составе им не удалось. Матч прерван при счете 0:2 ввиду недостаточного количества игроков у команды «ФК Ибреси»), «Волга-ТАВ-СШ-Энергия» – «Бурилы» – ?:?, «Спутник-Комплект21» – «СШ по футболу» – ?:?.

Первый дивизион. Группа A. 14 тур. «Звезда-ИЗВА» – «СК Воля» – 2:2, «Букет Чувашии» – «СК Центр» – 4:3, «Бриллиант» – «Актив» – 1:2, «Элара» – «ФК Бокс» – ?:?. Группа B. 15 тур. «Тармаш» – «Аида» – 0:1, «Факел» – «Чурачики» – 1:4, «Локомотив» – «Темп» – ?:?.

Второй дивизион. 12 тур. «Моргауши» – «Альмень-Сунары» – 2:2, «Водник» – «Порецкое» – 3:0* (неявка гостей), «Кубня» – «Колос» – ?:?.

Ветераны. 17 тур. «Крылья» – «ФК Цивиль» – 2:0, «Факел» – «Рубин» – 2:0, «Комплект 21» – «Локомотив» – ?:?, «Темп» – «ФК Ибреси» – ?:?, «Заря» – «Динамо» – ?:?.