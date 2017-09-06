|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|13
|36
|2
|ФК Шумерля-ШЗСА
|12
|26
|3
|Динамо
|13
|24
|4
|Волга-ТАВ - СШ-Энергия
|13
|16
|5
|Ротор
|13
|15
|6
|СШ по футболу
|13
|15
|7
|Спутник-Комплект21
|13
|14
|8
|ФК Ибреси
|13
|13
|9
|БоМиК
|12
|12
|10
|Бурилы
|13
|11
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|21 (1)
|Проталионов Евгений // Динамо
|11 (2)
|Иванов Кирилл // Динамо
|10
|Голдабин Максим // Химик-АВГУСТ
|9
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|17
|46
|2
|Волга-ТАВ-Чубаево
|17
|40
|3
|Динамо
|17
|37
|4
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|15
|36
|5
|Крылья
|17
|35
|6
|Сталь
|19
|33
|7
|ФК Ибреси
|17
|26
|8
|ФК Янтиково-Локомотив
|16
|20
|9
|Факел (Красноармейское)
|17
|16
|10
|Цивиль (Цивильск)
|16
|15
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|16
|14
|12
|Темп (Батырево)
|17
|12
|13
|Рубин (Ядрин)
|17
|6
|14
|Энергия
|15
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Князев Алексей // Волга
|25 (3)
|Краснов Александр // Волга-ТАВ
|17
|Моисеев Андрей // Темп
|17 (2)
|Мамайкин Евгений // Динамо
|14
|Егоров Александр // Волга
|14
|Ермаков Олег // Волга
|13
|Взрослые. Первый дивизион. Группа А
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Актив
|12
|26
|2
|СК Воля-Ротор
|12
|25
|3
|Бриллиант
|12
|20
|4
|Элара
|12
|20
|5
|ФК Бокс
|12
|18
|6
|Энергия
|12
|17
|7
|Букет Чувашии
|13
|11
|8
|Звезда-ИЗВА
|12
|7
|9
|СК Центр
|11
|4
|Взрослые. Первый дивизион. Группа B
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ФК Чурачики
|14
|33
|2
|Факел
|14
|28
|3
|Темп
|14
|28
|4
|Тармаш
|13
|23
|5
|Химик-АВГУСТ-2
|14
|23
|6
|Локомотив
|13
|15
|7
|ФК Урмары
|14
|13
|8
|Аида
|14
|12
|9
|Спартак Кр.Четаи
|14
|12
|10
|Рубин
|14
|4
|турнирная таблица
|календарь игр
III Открытый Республиканский турнир памяти В. Кутырева
За 5 место
«Динамо – дети России» Шумерля - ДЮСШ Зеленодольск - 0:0 (4:2 пен)
Полуфиналы
«Динамо» Киров -
ДЮСШ Йошкар-Ола -
За 3 место
«Динамо» Киров - ДЮСШ Йошкар-Ола - 1:0
Финал
ДЮСШ г.Нижний Новгород - СШ по футболу Минспорта ЧР - 0:0 (2:1 пен)
Лучший защитник - Александр Козлов (СШ по футболу Минспорта ЧР)
Лучший нападающий – Максим Балаханов («Динамо» Киров)
Лучший вратарь - Дмитрий Чистов (ДЮСШ г.Нижний Новгород)
Лучший игрок – Роман Грачев (ДЮСШ г.Нижний Новгород)
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 38
- Дата: 06-09-2017
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