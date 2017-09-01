Вурнары близки к чемпионству

Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 13 36
2 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля-ШЗСА 12 26
3 Логотип Динамо Чебоксары Динамо 13 24
4 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга-ТАВ - СШ-Энергия 13 16
5 Логотип Ротор Кугеси Ротор 13 15
6 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 13 15
7 Логотип Спутник-Комплект21 Спутник-Комплект21 13 14
8 Логотип Ибреси ФК Ибреси 13 13
9 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 12 12
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 13 11
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 21 (1)
Проталионов Евгений // Динамо 11 (2)
Иванов Кирилл // Динамо 9
Голдабин Максим // Химик-АВГУСТ 8
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга 17 46
2 Волга-ТАВ-Чубаево 17 40
3 Динамо 17 37
4 Комплект21 (Новочебоксарск) 15 36
5 Крылья 17 35
6 Сталь 19 33
7 ФК Ибреси 17 26
8 ФК Янтиково-Локомотив 16 20
9 Факел (Красноармейское) 17 16
10 Цивиль (Цивильск) 16 15
11 Заря (Новочебоксарск) 16 14
12 Темп (Батырево) 17 12
13 Рубин (Ядрин) 17 6
14 Энергия 15 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Князев Алексей // Волга 25 (3)
Краснов Александр // Волга-ТАВ 17
Моисеев Андрей // Темп 17 (2)
Егоров Александр // Волга 14
Ермаков Олег // Волга 13
Мамайкин Евгений // Динамо 12
Взрослые. Первый дивизион. Группа А
М Команда И О
1 Логотип Актив Чебоксарский район Актив 12 26
2 Логотип СК Воля Тренькасы СК Воля-Ротор 11 22
3 Логотип Элара Чебоксары Элара 12 20
4 Логотип Бриллиант Чебоксары Бриллиант 12 20
5 Логотип Бокс Чебоксары ФК Бокс 12 18
6 Логотип Энергия Чебоксары Энергия 12 17
7 Логотип Букет Чувашии Букет Чувашии 13 11
8 Логотип Звезда-ИЗВА Звезда-ИЗВА 12 7
9 Логотип Спартак СК Центр 10 4
Взрослые. Первый дивизион. Группа B
М Команда И О
1 Логотип Элара Чебоксары ФК Чурачики 13 30
2 Логотип Факел Красноармейское Факел 13 25
3 Логотип Темп Батырево Темп 13 25
4 Логотип Тармаш Тармаш 11 20
5 Логотип Химик-АВГУСТ Химик-АВГУСТ-2 13 23
6 Логотип Спартак Спартак Кр.Четаи 12 12
7 Логотип Локомотив Канаш Локомотив 12 12
8 Логотип Урмары ФК Урмары 12 10
9 Логотип Аида Канаш Аида 12 9
10 Логотип Рубин Ядрин Рубин 13 4
турнирная таблица
календарь игр
Вурнары близки к чемпионству

Высший дивизион. 13 тур. «Ибреси» – «Химик-АВГУСТ» – 1:5, «Шумерля-ШЗСА» – «БоМиК» – КДК, «СШ по футболу» – «Ротор» – 3:2, «Динамо» - «Волга-ТАВ» – 3:5, «Бурилы» – «Спутник-Комплект21» – 2:3.

 

Первый дивизион. Группа A. 13 тур. «Бокс» - «Актив» – 2:4, «Воля» – «Элара - 4:1, «Энергия» – «Букет Чувашии» – 2:1, «Звезда-ИЗВА» – «СК Центр» – 4:4. Группа B. 14 тур. «Чурачики» – «Локомотив» – 5:1, «Тармаш» – «Спартак» – ?:?, «Темп» – «Рубин» – 3:0*, «Химик-АВГУСТ-2» – «Факел» – 4:3, «Аида» – «Урмары» – ?:?.

 

Второй дивизион. «Порецкое» – «Моргауши» – ?:?, «Колос» – «Водник» – ?:?, «Заря» – «Альмень-Сунары» – ?:?.

 

Ветераны. 17 тур. ФК «Ибреси» – «Динамо» – 0:5, «Заря» – «Сталь» – 2:2, «Цивиль» – «Локомотив-Янтиково» – 4:1, «Крылья» – «Факел» – 1:1, «Рубин» – «Темп» – 1:1.

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