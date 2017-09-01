Вурнары близки к чемпионству

|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|13
|36
|2
|ФК Шумерля-ШЗСА
|12
|26
|3
|Динамо
|13
|24
|4
|Волга-ТАВ - СШ-Энергия
|13
|16
|5
|Ротор
|13
|15
|6
|СШ по футболу
|13
|15
|7
|Спутник-Комплект21
|13
|14
|8
|ФК Ибреси
|13
|13
|9
|БоМиК
|12
|12
|10
|Бурилы
|13
|11
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|21 (1)
|Проталионов Евгений // Динамо
|11 (2)
|Иванов Кирилл // Динамо
|9
|Голдабин Максим // Химик-АВГУСТ
|8
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|17
|46
|2
|Волга-ТАВ-Чубаево
|17
|40
|3
|Динамо
|17
|37
|4
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|15
|36
|5
|Крылья
|17
|35
|6
|Сталь
|19
|33
|7
|ФК Ибреси
|17
|26
|8
|ФК Янтиково-Локомотив
|16
|20
|9
|Факел (Красноармейское)
|17
|16
|10
|Цивиль (Цивильск)
|16
|15
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|16
|14
|12
|Темп (Батырево)
|17
|12
|13
|Рубин (Ядрин)
|17
|6
|14
|Энергия
|15
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Князев Алексей // Волга
|25 (3)
|Краснов Александр // Волга-ТАВ
|17
|Моисеев Андрей // Темп
|17 (2)
|Егоров Александр // Волга
|14
|Ермаков Олег // Волга
|13
|Мамайкин Евгений // Динамо
|12
|Взрослые. Первый дивизион. Группа А
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Актив
|12
|26
|2
|СК Воля-Ротор
|11
|22
|3
|Элара
|12
|20
|4
|Бриллиант
|12
|20
|5
|ФК Бокс
|12
|18
|6
|Энергия
|12
|17
|7
|Букет Чувашии
|13
|11
|8
|Звезда-ИЗВА
|12
|7
|9
|СК Центр
|10
|4
|Взрослые. Первый дивизион. Группа B
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ФК Чурачики
|13
|30
|2
|Факел
|13
|25
|3
|Темп
|13
|25
|4
|Тармаш
|11
|20
|5
|Химик-АВГУСТ-2
|13
|23
|6
|Спартак Кр.Четаи
|12
|12
|7
|Локомотив
|12
|12
|8
|ФК Урмары
|12
|10
|9
|Аида
|12
|9
|10
|Рубин
|13
|4
|турнирная таблица
|календарь игр
Высший дивизион. 13 тур. «Ибреси» – «Химик-АВГУСТ» – 1:5, «Шумерля-ШЗСА» – «БоМиК» – КДК, «СШ по футболу» – «Ротор» – 3:2, «Динамо» - «Волга-ТАВ» – 3:5, «Бурилы» – «Спутник-Комплект21» – 2:3.
Первый дивизион. Группа A. 13 тур. «Бокс» - «Актив» – 2:4, «Воля» – «Элара - 4:1, «Энергия» – «Букет Чувашии» – 2:1, «Звезда-ИЗВА» – «СК Центр» – 4:4. Группа B. 14 тур. «Чурачики» – «Локомотив» – 5:1, «Тармаш» – «Спартак» – ?:?, «Темп» – «Рубин» – 3:0*, «Химик-АВГУСТ-2» – «Факел» – 4:3, «Аида» – «Урмары» – ?:?.
Второй дивизион. «Порецкое» – «Моргауши» – ?:?, «Колос» – «Водник» – ?:?, «Заря» – «Альмень-Сунары» – ?:?.
Ветераны. 17 тур. ФК «Ибреси» – «Динамо» – 0:5, «Заря» – «Сталь» – 2:2, «Цивиль» – «Локомотив-Янтиково» – 4:1, «Крылья» – «Факел» – 1:1, «Рубин» – «Темп» – 1:1.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 154
- Дата: 01-09-2017
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