Отрыв лидера становится существенным

Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 12 33
2 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля-ШЗСА 12 26
3 Логотип Динамо Чебоксары Динамо 12 24
4 Логотип Ротор Кугеси Ротор 12 15
5 Логотип Ибреси ФК Ибреси 12 13
6 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга-ТАВ - СШ-Энергия 12 13
7 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 12 12
8 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 12 12
9 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 12 11
10 Логотип Спутник-Комплект21 Спутник-Комплект21 12 11
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 21 (1)
Проталионов Евгений // Динамо 11 (2)
Иванов Кирилл // Динамо 9
Голдабин Максим // Химик-АВГУСТ 8
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга 17 46
2 Волга-ТАВ-Чубаево 17 40
3 Комплект21 (Новочебоксарск) 15 36
4 Динамо 16 34
5 Крылья 16 34
6 Сталь 18 32
7 ФК Ибреси 16 26
8 ФК Янтиково-Локомотив 15 20
9 Факел (Красноармейское) 16 15
10 Заря (Новочебоксарск) 15 13
11 Цивиль (Цивильск) 15 12
12 Темп (Батырево) 16 11
13 Рубин (Ядрин) 16 5
14 Энергия 15 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Князев Алексей // Волга 23 (3)
Краснов Александр // Волга-ТАВ 17
Моисеев Андрей // Темп 17 (2)
Ермаков Олег // Волга 13
Мамайкин Евгений // Динамо 12
Егоров Александр // Волга 12
Взрослые. Первый дивизион. Группа А
М Команда И О
1 Логотип Актив Чебоксарский район Актив 11 23
2 Логотип Элара Чебоксары Элара 11 20
3 Логотип Бриллиант Чебоксары Бриллиант 12 20
4 Логотип СК Воля Тренькасы СК Воля-Ротор 10 19
5 Логотип Бокс Чебоксары ФК Бокс 11 18
6 Логотип Энергия Чебоксары Энергия 11 14
7 Логотип Букет Чувашии Букет Чувашии 12 11
8 Логотип Звезда-ИЗВА Звезда-ИЗВА 11 6
9 Логотип Спартак СК Центр 9 3
Взрослые. Первый дивизион. Группа B
М Команда И О
1 Логотип Элара Чебоксары ФК Чурачики 12 27
2 Логотип Факел Красноармейское Факел 12 25
3 Логотип Темп Батырево Темп 12 22
4 Логотип Тармаш Тармаш 11 20
5 Логотип Химик-АВГУСТ Химик-АВГУСТ-2 12 20
6 Логотип Спартак Спартак Кр.Четаи 12 12
7 Логотип Локомотив Канаш Локомотив 11 12
8 Логотип Урмары ФК Урмары 12 10
9 Логотип Аида Канаш Аида 12 9
10 Логотип Рубин Ядрин Рубин 12 4
турнирная таблица
календарь игр
Отрыв лидера становится существенным

Высший дивизион. 12 тур. «Химик-АВГУСТ» – «СШ по футболу» – 4:1, «Динамо» – «Ротор» – 3:0, «Ибреси» – «Волга-ТАВ» – 1:2, «Спутник-Комплект21» – «Шумерля-ШЗСА» – 2:2, «БоМиК» – «Бурилы» – 5:2.

 

Первый дивизион. Группа A. 12 тур. «Актив» – «Элара» – 1:0, «Энергия» – «Звезда-ИЗВА» – 3:3, «СК Центр» – «Воля» – ?:?, «Бриллиант» – «Букет Чувашии» – перенос. Группа B. 13 тур. «Локомотив» – «Химик-АВГУСТ-2» – 6:2, «Факел» – «Тармаш» – 1:0, «Аида» – «Спартак» – 3:0*, «Рубин» – «Чурачики» – 1:4, «Урмары» – «Темп» – 1:2.

 

Ветераны. 16 тур. «Заря» – «Волга» – 2:4, «Волга-ТАВ-Чубаево» – «Факел» – 1:0, «Комплект21» – «Ибреси» – 7:1, «Энергия» – «Сталь» – 0:7, «Темп» – «Крылья» – 1:7, «Локомотив-Янтиково» – «Рубин» – 2:1, «Цивиль» – «Динамо» – 3:1.

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