Футбол - игра народная. Расписание на 1 тур

Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 11 30
2 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля-ШЗСА 11 25
3 Логотип Динамо Чебоксары Динамо 11 21
4 Логотип Ротор Кугеси Ротор 11 15
5 Логотип Ибреси ФК Ибреси 11 13
6 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 11 12
7 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 11 11
8 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга-ТАВ - СШ-Энергия 11 10
9 Логотип Спутник-Комплект21 Спутник-Комплект21 11 10
10 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 11 9
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 21 (1)
Проталионов Евгений // Динамо 11 (2)
Иванов Кирилл // Динамо 9
Голдабин Максим // Химик-АВГУСТ 8
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга 16 43
2 Волга-ТАВ-Чубаево 16 37
3 Динамо 15 34
4 Комплект21 (Новочебоксарск) 14 33
5 Крылья 15 31
6 Сталь 17 29
7 ФК Ибреси 15 26
8 ФК Янтиково-Локомотив 14 17
9 Факел (Красноармейское) 15 15
10 Заря (Новочебоксарск) 14 13
11 Темп (Батырево) 15 11
12 Цивиль (Цивильск) 14 9
12 Рубин (Ядрин) 15 5
14 Энергия 14 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Князев Алексей // Волга 22 (3)
Краснов Александр // Волга-ТАВ 17
Моисеев Андрей // Темп 16 (1)
Ермаков Олег // Волга 13
Мамайкин Евгений // Динамо 12
Егоров Александр // Волга 11
Взрослые. Первый дивизион. Группа А
М Команда И О
1 Логотип Элара Чебоксары Элара 10 20
2 Логотип Актив Чебоксарский район Актив 10 20
3 Логотип СК Воля Тренькасы СК Воля-Ротор 10 19
4 Логотип Бокс Чебоксары ФК Бокс 11 18
5 Логотип Бриллиант Чебоксары Бриллиант 11 17
6 Логотип Энергия Чебоксары Энергия 10 13
7 Логотип Букет Чувашии Букет Чувашии 11 11
8 Логотип Звезда-ИЗВА Звезда-ИЗВА 10 5
9 Логотип Спартак СК Центр 9 3
Взрослые. Первый дивизион. Группа B
М Команда И О
1 Логотип Элара Чебоксары ФК Чурачики 12 27
2 Логотип Факел Красноармейское Факел 12 25
3 Логотип Темп Батырево Темп 12 22
4 Логотип Тармаш Тармаш 11 20
5 Логотип Химик-АВГУСТ Химик-АВГУСТ-2 12 20
6 Логотип Спартак Спартак Кр.Четаи 12 12
7 Логотип Локомотив Канаш Локомотив 11 12
8 Логотип Урмары ФК Урмары 12 10
9 Логотип Аида Канаш Аида 12 9
10 Логотип Рубин Ядрин Рубин 12 4
турнирная таблица
календарь игр
Футбол - игра народная. Расписание на 1 тур

1 тур - 27 августа

 

ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН - поле №1

 

10-00 – ТД Аврора - Феникс

11-00 - Красный Октябрь – Гранит-Агрегатка

12-00 - Полтинник-Поселок - Северо-Запад

13-00 - Рябинка - Барселона

14-00 - Барсы – Романа

 

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН - поле №2

 

10-00 - Альянс- Гольфстрим-Пожарка

11-00 - Сувары – Спарта

12-00 – Спектр – Рать

13-00 – Эткер-52 - Интер

14-00 - Форум - Вэскул

 

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН

 

15-00 - ЧАЗ - Галейка - поле №1

15-00 - ПО им. Чапаева - Сокол - поле №2

16-00 - Кадыкова - Рябинка-2 - поле №1

16-00 - Фемида21 - ЧЭАЗ - поле №2

17-00 - Инсайт – Кубы - поле №1

Вернуться назад



Copyright 2009-2017 Футбол Чувашии
По вопросам размещения рекламы на сайте обращаться по тел. +7 (927) 840-82-59, email: fch21@mail.ru
Яндекс.Метрика