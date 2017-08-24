|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|11
|30
|2
|ФК Шумерля-ШЗСА
|11
|25
|3
|Динамо
|11
|21
|4
|Ротор
|11
|15
|5
|ФК Ибреси
|11
|13
|6
|СШ по футболу
|11
|12
|7
|Бурилы
|11
|11
|8
|Волга-ТАВ - СШ-Энергия
|11
|10
|9
|Спутник-Комплект21
|11
|10
|10
|БоМиК
|11
|9
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|21 (1)
|Проталионов Евгений // Динамо
|11 (2)
|Иванов Кирилл // Динамо
|9
|Голдабин Максим // Химик-АВГУСТ
|8
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|16
|43
|2
|Волга-ТАВ-Чубаево
|16
|37
|3
|Динамо
|15
|34
|4
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|14
|33
|5
|Крылья
|15
|31
|6
|Сталь
|17
|29
|7
|ФК Ибреси
|15
|26
|8
|ФК Янтиково-Локомотив
|14
|17
|9
|Факел (Красноармейское)
|15
|15
|10
|Заря (Новочебоксарск)
|14
|13
|11
|Темп (Батырево)
|15
|11
|12
|Цивиль (Цивильск)
|14
|9
|12
|Рубин (Ядрин)
|15
|5
|14
|Энергия
|14
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Князев Алексей // Волга
|22 (3)
|Краснов Александр // Волга-ТАВ
|17
|Моисеев Андрей // Темп
|16 (1)
|Ермаков Олег // Волга
|13
|Мамайкин Евгений // Динамо
|12
|Егоров Александр // Волга
|11
|Взрослые. Первый дивизион. Группа А
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Элара
|10
|20
|2
|Актив
|10
|20
|3
|СК Воля-Ротор
|10
|19
|4
|ФК Бокс
|11
|18
|5
|Бриллиант
|11
|17
|6
|Энергия
|10
|13
|7
|Букет Чувашии
|11
|11
|8
|Звезда-ИЗВА
|10
|5
|9
|СК Центр
|9
|3
|Взрослые. Первый дивизион. Группа B
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ФК Чурачики
|12
|27
|2
|Факел
|12
|25
|3
|Темп
|12
|22
|4
|Тармаш
|11
|20
|5
|Химик-АВГУСТ-2
|12
|20
|6
|Спартак Кр.Четаи
|12
|12
|7
|Локомотив
|11
|12
|8
|ФК Урмары
|12
|10
|9
|Аида
|12
|9
|10
|Рубин
|12
|4
|турнирная таблица
|календарь игр
Футбол - игра народная. Расписание на 1 тур
1 тур - 27 августа
ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН - поле №1
10-00 – ТД Аврора - Феникс
11-00 - Красный Октябрь – Гранит-Агрегатка
12-00 - Полтинник-Поселок - Северо-Запад
13-00 - Рябинка - Барселона
14-00 - Барсы – Романа
ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН - поле №2
10-00 - Альянс- Гольфстрим-Пожарка
11-00 - Сувары – Спарта
12-00 – Спектр – Рать
13-00 – Эткер-52 - Интер
14-00 - Форум - Вэскул
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
15-00 - ЧАЗ - Галейка - поле №1
15-00 - ПО им. Чапаева - Сокол - поле №2
16-00 - Кадыкова - Рябинка-2 - поле №1
16-00 - Фемида21 - ЧЭАЗ - поле №2
17-00 - Инсайт – Кубы - поле №1
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 19
- Дата: 24-08-2017
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