|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|10
|27
|2
|ФК Шумерля-ШЗСА
|10
|22
|3
|Динамо
|10
|18
|4
|Ротор
|10
|15
|5
|ФК Ибреси
|10
|13
|6
|СШ по футболу
|10
|11
|7
|Бурилы
|10
|11
|8
|Волга-ТАВ - СШ-Энергия
|10
|10
|9
|БоМиК
|10
|8
|10
|Спутник-Комплект21
|10
|7
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|18
|Проталионов Евгений // Динамо
|9 (2)
|Иванов Кирилл // Динамо
|6
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|13
|34
|2
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|13
|30
|3
|Волга-ТАВ-Чубаево
|13
|30
|4
|Динамо
|13
|30
|5
|Крылья
|13
|27
|6
|ФК Ибреси
|13
|26
|7
|Сталь
|13
|24
|8
|ФК Янтиково-Локомотив
|13
|16
|9
|Факел (Красноармейское)
|13
|15
|10
|Заря (Новочебоксарск)
|13
|13
|11
|Цивиль (Цивильск)
|13
|8
|12
|Темп (Батырево)
|13
|7
|12
|Рубин (Ядрин)
|13
|5
|14
|Энергия
|13
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Князев Алексей // Волга
|17 (2)
|Краснов Александр // Волга-ТАВ
|16
|Моисеев Андрей // Темп
|13 (1)
|Мамайкин Евгений // Динамо
|11
|Ермаков Олег // Волга
|10
|Никоноров Виктор // Динамо
|9 (1)
|Взрослые. Первый дивизион. Группа А
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Элара
|9
|19
|2
|СК Воля-Ротор
|8
|18
|3
|Актив
|9
|17
|4
|ФК Бокс
|9
|14
|5
|Энергия
|9
|12
|6
|Бриллиант
|9
|11
|7
|Букет Чувашии
|9
|10
|8
|Звезда-ИЗВА
|8
|4
|9
|СК Центр
|8
|3
|Взрослые. Первый дивизион. Группа B
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ФК Чурачики
|11
|24
|2
|Факел
|11
|22
|3
|Темп
|11
|21
|4
|Тармаш
|11
|20
|5
|Химик-АВГУСТ-2
|11
|17
|6
|Спартак Кр.Четаи
|11
|12
|7
|Локомотив
|11
|12
|8
|ФК Урмары
|11
|10
|9
|Аида
|11
|8
|10
|Рубин
|11
|4
|турнирная таблица
|календарь игр
12 августа - Финалы Кубка
12 августа на стадионе "Труд" состоятся Финалы Кубков ЧР по футболу среди взрослых и ветеранских команд. Начало игр у ветеранов (Комплект21 - Волга) - в 14:00, у взрослых (СШ - Шумерля-ШЗСА) - в 17:00.
- Раздел: Республиканские соревнования, Информация
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- Автор: admin
- Просмотров: 55
- Дата: 09-08-2017
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