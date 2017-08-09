12 августа - Финалы Кубка

12 августа на стадионе "Труд" состоятся Финалы Кубков ЧР по футболу среди взрослых и ветеранских команд. Начало игр у ветеранов (Комплект21 - Волга) - в 14:00, у взрослых (СШ - Шумерля-ШЗСА) - в 17:00.