Экватор пройден

Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 10 27
2 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля-ШЗСА 10 22
3 Логотип Динамо Чебоксары Динамо 10 18
4 Логотип Ротор Кугеси Ротор 10 15
5 Логотип Ибреси ФК Ибреси 10 13
6 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 10 11
7 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 10 11
8 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга-ТАВ - СШ-Энергия 10 10
9 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 10 8
10 Логотип Спутник-Комплект21 Спутник-Комплект21 10 7
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 18
Проталионов Евгений // Динамо 9 (2)
Иванов Кирилл // Динамо 6
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга 13 34
2 Комплект21 (Новочебоксарск) 13 30
3 Волга-ТАВ-Чубаево 13 30
4 Динамо 13 30
5 Крылья 13 27
6 ФК Ибреси 13 26
7 Сталь 13 24
8 ФК Янтиково-Локомотив 13 16
9 Факел (Красноармейское) 13 15
10 Заря (Новочебоксарск) 13 13
11 Цивиль (Цивильск) 13 8
12 Темп (Батырево) 13 7
12 Рубин (Ядрин) 13 5
14 Энергия 13 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Князев Алексей // Волга 17 (2)
Краснов Александр // Волга-ТАВ 16
Моисеев Андрей // Темп 13 (1)
Мамайкин Евгений // Динамо 11
Ермаков Олег // Волга 10
Никоноров Виктор // Динамо 9 (1)
Взрослые. Первый дивизион. Группа А
М Команда И О
1 Логотип Элара Чебоксары Элара 9 19
2 Логотип СК Воля Тренькасы СК Воля-Ротор 8 18
3 Логотип Актив Чебоксарский район Актив 9 17
4 Логотип Бокс Чебоксары ФК Бокс 9 14
5 Логотип Энергия Чебоксары Энергия 9 12
6 Логотип Бриллиант Чебоксары Бриллиант 9 11
7 Логотип Букет Чувашии Букет Чувашии 9 10
8 Логотип Звезда-ИЗВА Звезда-ИЗВА 8 4
9 Логотип Спартак СК Центр 8 3
Взрослые. Первый дивизион. Группа B
М Команда И О
1 Логотип Элара Чебоксары ФК Чурачики 11 24
2 Логотип Факел Красноармейское Факел 11 22
3 Логотип Темп Батырево Темп 11 21
4 Логотип Тармаш Тармаш 11 20
5 Логотип Химик-АВГУСТ Химик-АВГУСТ-2 11 17
6 Логотип Спартак Спартак Кр.Четаи 11 12
7 Логотип Локомотив Канаш Локомотив 11 12
8 Логотип Урмары ФК Урмары 11 10
9 Логотип Аида Канаш Аида 11 8
10 Логотип Рубин Ядрин Рубин 11 4
турнирная таблица
календарь игр
Экватор пройден

Высший дивизион. 10 тур. «Бурилы» – «Химик-Август» – 2:6, «Спутник» – «Динамо» – 4:7, «Ротор» – «БоМиК» – 3:1, «Волга-ТАВ» – ФК «Шумерля» – 2:3, ФК «Ибреси» – «СШ по футболу» – 0:0.

 

Первый дивизион. Группа A. 10 тур. «Букет Чувашии» – «Актив» – 0:0, «Звезда-ИЗВА» – «Элара» – 1:3, «СК Центр» – ФК «Бокс» – 1:6, «Энергия» – «Бриллиант» – 4:0. Группа B. 11 тур. «Факел» – «Аида» – 2:0, «Локомотив» – «Спартак» – 2:1, «Рубин» – «Тармаш» – 2:4, «Химик-Август-2» – ФК «Урмары» – 2:0, «Темп» – ФК «Чурачики» – 1:0.

 

Второй дивизион. 9 тур. «Знамя» – «Моргауши» – 0:7, «Водник» – «Заря» – 3:0* (неявка), «Порецкое» – «Колос» – 3:0* (техническое поражение команде «Колос-ФК Шумерля-2» за участие незаявленного игрока, с аннулированием результата игры - 1:2), «Альмень-Сунары» – «Кубня» – 4:6.

 

Ветераны. Перенесенные игры. ФК «Ибреси» – «Энергия» – 2:0, «Крылья» – «Динамо» – 3:2, «Волга» – «Комплект21» – 3:0* (неявка).

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