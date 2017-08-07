Экватор пройден

Высший дивизион. 10 тур. «Бурилы» – «Химик-Август» – 2:6, «Спутник» – «Динамо» – 4:7, «Ротор» – «БоМиК» – 3:1, «Волга-ТАВ» – ФК «Шумерля» – 2:3, ФК «Ибреси» – «СШ по футболу» – 0:0.

Первый дивизион. Группа A. 10 тур. «Букет Чувашии» – «Актив» – 0:0, «Звезда-ИЗВА» – «Элара» – 1:3, «СК Центр» – ФК «Бокс» – 1:6, «Энергия» – «Бриллиант» – 4:0. Группа B. 11 тур. «Факел» – «Аида» – 2:0, «Локомотив» – «Спартак» – 2:1, «Рубин» – «Тармаш» – 2:4, «Химик-Август-2» – ФК «Урмары» – 2:0, «Темп» – ФК «Чурачики» – 1:0.

Второй дивизион. 9 тур. «Знамя» – «Моргауши» – 0:7, «Водник» – «Заря» – 3:0* (неявка), «Порецкое» – «Колос» – 3:0* (техническое поражение команде «Колос-ФК Шумерля-2» за участие незаявленного игрока, с аннулированием результата игры - 1:2), «Альмень-Сунары» – «Кубня» – 4:6.

Ветераны. Перенесенные игры. ФК «Ибреси» – «Энергия» – 2:0, «Крылья» – «Динамо» – 3:2, «Волга» – «Комплект21» – 3:0* (неявка).