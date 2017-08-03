|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|9
|24
|2
|ФК Шумерля-ШЗСА
|9
|19
|3
|Динамо
|9
|15
|4
|ФК Ибреси
|9
|12
|5
|Ротор
|9
|12
|6
|Бурилы
|9
|11
|7
|СШ по футболу
|9
|10
|8
|Волга-ТАВ - СШ-Энергия
|9
|10
|9
|БоМиК
|9
|8
|10
|Спутник-Комплект21
|9
|7
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|18
|Проталионов Евгений // Динамо
|9 (2)
|Иванов Кирилл // Динамо
|6
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|12
|31
|2
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|12
|30
|3
|Волга-ТАВ-Чубаево
|13
|30
|4
|Динамо
|12
|30
|5
|Крылья
|12
|24
|6
|Сталь
|13
|24
|7
|ФК Ибреси
|12
|23
|8
|ФК Янтиково-Локомотив
|13
|16
|9
|Факел (Красноармейское)
|13
|15
|10
|Заря (Новочебоксарск)
|13
|13
|11
|Цивиль (Цивильск)
|13
|8
|12
|Темп (Батырево)
|13
|7
|12
|Рубин (Ядрин)
|13
|5
|14
|Энергия
|12
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Князев Алексей // Волга
|17 (2)
|Краснов Александр // Волга-ТАВ
|16
|Моисеев Андрей // Темп
|13 (1)
|Мамайкин Евгений // Динамо
|11
|Ермаков Олег // Волга
|10
|Никоноров Виктор // Динамо
|9 (1)
|Взрослые. Первый дивизион. Группа А
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Элара
|9
|19
|2
|СК Воля-Ротор
|8
|18
|3
|Актив
|9
|17
|4
|ФК Бокс
|9
|14
|5
|Энергия
|9
|12
|6
|Бриллиант
|9
|11
|7
|Букет Чувашии
|9
|10
|8
|Звезда-ИЗВА
|8
|4
|9
|СК Центр
|8
|3
|Взрослые. Первый дивизион. Группа B
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ФК Чурачики
|10
|24
|2
|Факел
|10
|19
|3
|Темп
|10
|18
|4
|Тармаш
|10
|17
|5
|Химик-АВГУСТ-2
|10
|14
|6
|Спартак Кр.Четаи
|10
|12
|7
|ФК Урмары
|10
|10
|8
|Локомотив
|10
|9
|9
|Аида
|10
|8
|10
|Рубин
|10
|4
|турнирная таблица
|календарь игр
Неожиданный состав финальной пары
Кубок Чувашии. Полуфинал. «Химик-Август» – ФК «Шумерля-ШЗСА» – 2:3.
Кубок Чувашии. Ветераны. 1/4 финала. ФК «Ибреси» – «Комплект21» – 2:2 (пен. 4:5). Полуфинал. «Волга-ТАВ» – «Волга» – 0:1.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: michaelS
- Просмотров: 830
- Дата: 03-08-2017
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