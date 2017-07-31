Итоги недели

|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|9
|24
|2
|ФК Шумерля-ШЗСА
|9
|19
|3
|Динамо
|9
|15
|4
|ФК Ибреси
|9
|12
|5
|Ротор
|9
|12
|6
|Бурилы
|9
|11
|7
|СШ по футболу
|9
|10
|8
|Волга-ТАВ - СШ-Энергия
|9
|10
|9
|БоМиК
|9
|8
|10
|Спутник-Комплект21
|9
|7
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|18
|Проталионов Евгений // Динамо
|9 (2)
|Иванов Кирилл // Динамо
|6
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|12
|31
|2
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|12
|30
|3
|Волга-ТАВ-Чубаево
|13
|30
|4
|Динамо
|12
|30
|5
|Крылья
|12
|24
|6
|ФК Ибреси
|12
|23
|7
|Сталь
|12
|21
|8
|ФК Янтиково-Локомотив
|13
|16
|9
|Факел (Красноармейское)
|12
|15
|10
|Заря (Новочебоксарск)
|13
|13
|11
|Цивиль (Цивильск)
|13
|8
|12
|Темп (Батырево)
|13
|7
|12
|Рубин (Ядрин)
|13
|5
|14
|Энергия
|12
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Князев Алексей // Волга
|17 (2)
|Краснов Александр // Волга-ТАВ
|15
|Моисеев Андрей // Темп
|13 (1)
|Мамайкин Евгений // Динамо
|11
|Ермаков Олег // Волга
|9
|Никоноров Виктор // Динамо
|8 (1)
|Взрослые. Первый дивизион. Группа А
|М
|Команда
|И
|О
|1
|СК Воля-Ротор
|8
|18
|2
|Элара
|8
|16
|3
|Актив
|8
|16
|4
|Бриллиант
|8
|11
|5
|ФК Бокс
|8
|11
|6
|Букет Чувашии
|8
|9
|7
|Энергия
|8
|9
|8
|Звезда-ИЗВА
|7
|4
|9
|СК Центр
|7
|3
|Взрослые. Первый дивизион. Группа B
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ФК Чурачики
|10
|24
|2
|Факел
|10
|19
|3
|Темп
|10
|18
|4
|Тармаш
|10
|17
|5
|Химик-АВГУСТ-2
|10
|14
|6
|Спартак Кр.Четаи
|10
|12
|7
|ФК Урмары
|10
|10
|8
|Локомотив
|10
|9
|9
|Аида
|10
|8
|10
|Рубин
|10
|4
|турнирная таблица
|календарь игр
Кубок Чувашии. Полуфиналы. «Динамо» – «СШ по футболу» – 3:3, ФК «Шумерля» – «Химик-Август» – 1:2, «СШ по футболу» – «Динамо» – 4:3.
Кубок Чувашии. Ветераны. 1/4 финала. «Заря» – «Волга» – 3:3 (пен. 5:6), «Факел» – «Динамо» – 1:7, «Крылья» – «Волга-ТАВ» – 0:1.
Высший дивизион. 7 тур. «Бурилы» – «Ротор» – 0:0.
Первый дивизион. Группа А. 4 тур. «СК Воля» – «СК Центр» – 4:0. Группа B. 10 тур. «Аида» – «Чурачики» – 3:3, «Химик-2» – «Темп» – 3:3, «Тармаш» – ФК «Урмары» – 3:1, «Спартак» – «Рубин» – 5:2, «Факел» – «Локомотив» – 2:2.
Второй дивизион. 8 тур. «Альмень-Сунары» – «Водник» – 2:1, «Порецкое» – «Заря» – 3:1, «Колос» – «Знамя» – 1:0, «Моргауши» – «Кубня» – 3:2.
Ветераны. 13 тур. «Энергия» – «Цивиль» – 1:3, «Темп» – «Волга» – 0:6, «Факел» – «Ибреси» – 1:3, «Заря» – «Рубин» – 4:0, «Сталь» – «Янтиково» – 7:1, «Комплект21» – «Динамо» – 1:2, «Волга-ТАВ» – «Крылья» – 3:0.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: michaelS
- Просмотров: 937
- Дата: 31-07-2017
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