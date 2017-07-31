Итоги недели

Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 9 24
2 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля-ШЗСА 9 19
3 Логотип Динамо Чебоксары Динамо 9 15
4 Логотип Ибреси ФК Ибреси 9 12
5 Логотип Ротор Кугеси Ротор 9 12
6 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 9 11
7 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 9 10
8 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга-ТАВ - СШ-Энергия 9 10
9 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 9 8
10 Логотип Спутник-Комплект21 Спутник-Комплект21 9 7
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 18
Проталионов Евгений // Динамо 9 (2)
Иванов Кирилл // Динамо 6
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга 12 31
2 Комплект21 (Новочебоксарск) 12 30
3 Волга-ТАВ-Чубаево 13 30
4 Динамо 12 30
5 Крылья 12 24
6 ФК Ибреси 12 23
7 Сталь 12 21
8 ФК Янтиково-Локомотив 13 16
9 Факел (Красноармейское) 12 15
10 Заря (Новочебоксарск) 13 13
11 Цивиль (Цивильск) 13 8
12 Темп (Батырево) 13 7
12 Рубин (Ядрин) 13 5
14 Энергия 12 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Князев Алексей // Волга
17 (2)
Краснов Александр // Волга-ТАВ
15
Моисеев Андрей // Темп
13 (1)
Мамайкин Евгений // Динамо
11
Ермаков Олег // Волга
9
Никоноров Виктор // Динамо
8 (1)
Взрослые. Первый дивизион. Группа А
М Команда И О
1 Логотип СК Воля Тренькасы СК Воля-Ротор 8 18
2 Логотип Элара Чебоксары Элара 8 16
3 Логотип Актив Чебоксарский район Актив 8 16
4 Логотип Бриллиант Чебоксары Бриллиант 8 11
5 Логотип Бокс Чебоксары ФК Бокс 8 11
6 Логотип Букет Чувашии Букет Чувашии 8 9
7 Логотип Энергия Чебоксары Энергия 8 9
8 Логотип Звезда-ИЗВА Звезда-ИЗВА 7 4
9 Логотип Спартак СК Центр 7 3
Взрослые. Первый дивизион. Группа B
М Команда И О
1 Логотип Элара Чебоксары ФК Чурачики 10 24
2 Логотип Факел Красноармейское Факел 10 19
3 Логотип Темп Батырево Темп 10 18
4 Логотип Тармаш Тармаш 10 17
5 Логотип Химик-АВГУСТ Химик-АВГУСТ-2 10 14
6 Логотип Спартак Спартак Кр.Четаи 10 12
7 Логотип Урмары ФК Урмары 10 10
8 Логотип Локомотив Канаш Локомотив 10 9
9 Логотип Аида Канаш Аида 10 8
10 Логотип Рубин Ядрин Рубин 10 4
турнирная таблица
календарь игр
Итоги недели

Кубок Чувашии. Полуфиналы. «Динамо» – «СШ по футболу» – 3:3, ФК «Шумерля» – «Химик-Август» – 1:2, «СШ по футболу» – «Динамо» – 4:3.

 

Кубок Чувашии. Ветераны. 1/4 финала. «Заря» – «Волга» – 3:3 (пен. 5:6), «Факел» – «Динамо» – 1:7, «Крылья» – «Волга-ТАВ» – 0:1.

Высший дивизион. 7 тур. «Бурилы» – «Ротор» – 0:0.

 

Первый дивизион. Группа А. 4 тур. «СК Воля» – «СК Центр» – 4:0. Группа B. 10 тур. «Аида» – «Чурачики» – 3:3, «Химик-2» – «Темп» – 3:3, «Тармаш» – ФК «Урмары» – 3:1, «Спартак» – «Рубин» – 5:2, «Факел» – «Локомотив» – 2:2.

 

Второй дивизион. 8 тур. «Альмень-Сунары» – «Водник» – 2:1, «Порецкое» – «Заря» – 3:1, «Колос» – «Знамя» – 1:0, «Моргауши» – «Кубня» – 3:2.

 

Ветераны. 13 тур. «Энергия» – «Цивиль» – 1:3, «Темп» – «Волга» – 0:6, «Факел» – «Ибреси» – 1:3, «Заря» – «Рубин» – 4:0, «Сталь» – «Янтиково» – 7:1, «Комплект21» – «Динамо» – 1:2, «Волга-ТАВ» – «Крылья» – 3:0.

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