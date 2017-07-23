Лидеры теряют очки

Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 9 24
2 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля-ШЗСА 9 19
3 Логотип Динамо Чебоксары Динамо 9 15
4 Логотип Ибреси ФК Ибреси 9 12
5 Логотип Ротор Кугеси Ротор 8 11
6 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 9 10
7 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 8 10
8 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга-ТАВ - СШ-Энергия 9 10
9 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 9 8
10 Логотип Спутник-Комплект21 Спутник-Комплект21 9 7
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 18
Проталионов Евгений // Динамо 9 (2)
Иванов Кирилл // Динамо 6
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Комплект21 Нчк 11 30
2 Волга 11 28
3 Волга-ТАВ-Чубаево 12 27
4 Динамо 11 27
5 Крылья 11 24
6 ФК Ибреси 11 20
7 Сталь 11 18
8 ФК Янтиково-Локомотив 12 16
9 Факел Красноармейское 11 15
10 Заря Нчк 12 10
11 Темп Батырево 12 7
12 Рубин Ядрин 12 5
13 Цивиль 12 5
14 Энергия 11 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Князев Алексей // Волга
17 (2)
Краснов Александр // Волга-ТАВ
15
Моисеев Андрей // Темп
13 (1)
Мамайкин Евгений // Динамо
11
Ермаков Олег // Волга
9
Никоноров Виктор // Динамо
8 (1)
Взрослые. Первый дивизион. Группа А
М Команда И О
1 Логотип Элара Чебоксары Элара 8 16
2 Логотип Актив Чебоксарский район Актив 8 16
3 Логотип СК Воля Тренькасы СК Воля-Ротор 7 15
4 Логотип Бриллиант Чебоксары Бриллиант 8 11
5 Логотип Бокс Чебоксары ФК Бокс 8 11
6 Логотип Букет Чувашии Букет Чувашии 8 9
7 Логотип Энергия Чебоксары Энергия 8 9
8 Логотип Звезда-ИЗВА Звезда-ИЗВА 7 4
9 Логотип Спартак СК Центр 6 3
Взрослые. Первый дивизион. Группа B
М Команда И О
1 Логотип Элара Чебоксары ФК Чурачики 9 23
2 Логотип Факел Красноармейское Факел 9 18
3 Логотип Темп Батырево Темп 9 17
4 Логотип Тармаш Тармаш 9 14
5 Логотип Химик-АВГУСТ Химик-АВГУСТ-2 9 13
6 Логотип Урмары ФК Урмары 9 10
7 Логотип Спартак Спартак Кр.Четаи 9 9
8 Логотип Локомотив Канаш Локомотив 9 8
9 Логотип Аида Канаш Аида 9 7
10 Логотип Рубин Ядрин Рубин 9 4
турнирная таблица
календарь игр
Лидеры теряют очки

Первый дивизион. Группа A. 9 тур. «Звезда» – «Актив» – 0:0, «Бриллиант» – «Воля» – 0:2, «СК Центр» – «Элара» – 0:14, «Энергия» – «Бокс» – 1:1. Группа B. Перенесенные матчи. «Факел» – «Темп» – 1:1, «Аида» – «Спартак» – 1:1.

 

Ветераны. 12 тур. «Крылья» – «Комплект21» – 1:0, «Цивиль» – «Волга» – 0:4, «Энергия» – «Заря» – 1:3, «Волга-ТАВ-Чубаево» – ФК «Ибреси» – 0:1, «Динамо» – «Темп» – 7:1, «Сталь» – «Рубин» – 3:1, «Факел» – ФК «Янтиково-Локомотив» – 1:3

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