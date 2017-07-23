|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|9
|24
|2
|ФК Шумерля-ШЗСА
|9
|19
|3
|Динамо
|9
|15
|4
|ФК Ибреси
|9
|12
|5
|Ротор
|8
|11
|6
|СШ по футболу
|9
|10
|7
|Бурилы
|8
|10
|8
|Волга-ТАВ - СШ-Энергия
|9
|10
|9
|БоМиК
|9
|8
|10
|Спутник-Комплект21
|9
|7
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|18
|Проталионов Евгений // Динамо
|9 (2)
|Иванов Кирилл // Динамо
|6
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Комплект21 Нчк
|11
|30
|2
|Волга
|11
|28
|3
|Волга-ТАВ-Чубаево
|12
|27
|4
|Динамо
|11
|27
|5
|Крылья
|11
|24
|6
|ФК Ибреси
|11
|20
|7
|Сталь
|11
|18
|8
|ФК Янтиково-Локомотив
|12
|16
|9
|Факел Красноармейское
|11
|15
|10
|Заря Нчк
|12
|10
|11
|Темп Батырево
|12
|7
|12
|Рубин Ядрин
|12
|5
|13
|Цивиль
|12
|5
|14
|Энергия
|11
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Князев Алексей // Волга
|17 (2)
|Краснов Александр // Волга-ТАВ
|15
|Моисеев Андрей // Темп
|13 (1)
|Мамайкин Евгений // Динамо
|11
|Ермаков Олег // Волга
|9
|Никоноров Виктор // Динамо
|8 (1)
|Взрослые. Первый дивизион. Группа А
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Элара
|8
|16
|2
|Актив
|8
|16
|3
|СК Воля-Ротор
|7
|15
|4
|Бриллиант
|8
|11
|5
|ФК Бокс
|8
|11
|6
|Букет Чувашии
|8
|9
|7
|Энергия
|8
|9
|8
|Звезда-ИЗВА
|7
|4
|9
|СК Центр
|6
|3
|Взрослые. Первый дивизион. Группа B
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ФК Чурачики
|9
|23
|2
|Факел
|9
|18
|3
|Темп
|9
|17
|4
|Тармаш
|9
|14
|5
|Химик-АВГУСТ-2
|9
|13
|6
|ФК Урмары
|9
|10
|7
|Спартак Кр.Четаи
|9
|9
|8
|Локомотив
|9
|8
|9
|Аида
|9
|7
|10
|Рубин
|9
|4
|турнирная таблица
|календарь игр
Лидеры теряют очки
Первый дивизион. Группа A. 9 тур. «Звезда» – «Актив» – 0:0, «Бриллиант» – «Воля» – 0:2, «СК Центр» – «Элара» – 0:14, «Энергия» – «Бокс» – 1:1. Группа B. Перенесенные матчи. «Факел» – «Темп» – 1:1, «Аида» – «Спартак» – 1:1.
Ветераны. 12 тур. «Крылья» – «Комплект21» – 1:0, «Цивиль» – «Волга» – 0:4, «Энергия» – «Заря» – 1:3, «Волга-ТАВ-Чубаево» – ФК «Ибреси» – 0:1, «Динамо» – «Темп» – 7:1, «Сталь» – «Рубин» – 3:1, «Факел» – ФК «Янтиково-Локомотив» – 1:3
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 897
- Дата: 23-07-2017
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