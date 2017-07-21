|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|9
|24
|2
|ФК Шумерля-ШЗСА
|9
|19
|3
|Динамо
|9
|15
|4
|ФК Ибреси
|9
|12
|5
|Ротор
|8
|11
|6
|СШ по футболу
|9
|10
|7
|Бурилы
|8
|10
|8
|Волга-ТАВ - СШ-Энергия
|9
|10
|9
|БоМиК
|9
|8
|10
|Спутник-Комплект21
|9
|7
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|18
|Проталионов Евгений // Динамо
|9 (2)
|Иванов Кирилл // Динамо
|6
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Комплект21 Нчк
|10
|30
|2
|Волга-ТАВ-Чубаево
|11
|27
|3
|Волга
|10
|25
|4
|Динамо
|10
|24
|5
|Крылья
|10
|21
|6
|ФК Ибреси
|10
|17
|7
|Факел Красноармейское
|10
|15
|8
|Сталь
|10
|15
|9
|ФК Янтиково-Локомотив
|11
|13
|10
|Заря Нчк
|11
|7
|11
|Темп Батырево
|11
|7
|12
|Рубин Ядрин
|11
|5
|13
|Цивиль
|11
|5
|14
|Энергия
|10
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Князев Алексей // Волга
|16 (2)
|Краснов Александр // Волга-ТАВ
|13
|Моисеев Андрей // Темп
|12 (1)
|Ермаков Олег // Волга
|9
|Никоноров Виктор // Динамо
|8 (1)
|Мамайкин Евгений // Динамо
|7
|Павлов Эдуард // Комплект21
|7 (3)
|Взрослые. Первый дивизион. Группа А
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Актив
|7
|15
|2
|Элара
|7
|13
|3
|СК Воля-Ротор
|6
|12
|4
|Бриллиант
|7
|11
|5
|ФК Бокс
|7
|10
|6
|Букет Чувашии
|8
|9
|7
|Энергия
|7
|8
|8
|СК Центр
|5
|3
|9
|Звезда-ИЗВА
|6
|3
|Взрослые. Первый дивизион. Группа B
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ФК Чурачики
|9
|23
|2
|Факел
|8
|17
|3
|Темп
|8
|16
|4
|Тармаш
|9
|14
|5
|Химик-АВГУСТ-2
|9
|13
|6
|ФК Урмары
|9
|10
|7
|Локомотив
|9
|8
|8
|Спартак Кр.Четаи
|8
|8
|9
|Аида
|8
|6
|10
|Рубин
|9
|4
|турнирная таблица
|календарь игр
Определелились полуфинальные пары
Кубок Чувашии. ¼ финала. «Бурилы» - «Химик-АВГУСТ» - 1:7 (первая игра – 0:5), «Волга-ТАВ» - «Динамо» - 1:3 (первая игра – 3:5), «Водник» - ФК «Шумерля» - 2:1 (первая игра – 1:4), ФК «Чурачики» - «СШ по футболу» - 0:1 (первая игра – 0:0).
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 465
- Дата: 21-07-2017
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