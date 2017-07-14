Кубок Чувашии. Ветераны

Сформирована сетка Кубка Чувашии по футболу среди ветеранов 2017 года. Матчи 1/8 финала между команадами «Волга-ТАВ-Чубаево» и ФК «Янтиково-Локомотив», а также «Рубина» и ФК «Ибреси» состоятся уже завтра.

Ознакомиться со всеми парами Кубка можно - здесь.

Также, не менее интересным для любителей футбола в Чувашии представляется матч в Вурнарах, в котором встретятся лидер чемпионата «Химик-АВГУСТ» и действующий чемпион - столичное «Динамо». Начало матча - в 17:00.