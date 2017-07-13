|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|8
|21
|2
|ФК Шумерля-ШЗСА
|8
|19
|3
|Динамо
|8
|15
|4
|ФК Ибреси
|8
|12
|5
|СШ по футболу
|8
|9
|6
|Волга-ТАВ - СШ-Энергия
|8
|9
|7
|Ротор
|7
|8
|8
|Бурилы
|7
|7
|9
|Спутник-Комплект21
|8
|7
|10
|БоМиК
|8
|5
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|15
|Проталионов Евгений // Динамо
|9 (2)
|Иванов Кирилл // Динамо
|6
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Комплект21 Нчк
|7
|21
|2
|Динамо
|7
|19
|3
|Волга-ТАВ-Чубаево
|8
|18
|4
|Волга
|7
|18
|5
|Крылья
|7
|15
|6
|ФК Ибреси
|8
|13
|7
|Сталь
|7
|12
|8
|ФК Янтиково-Локомотив
|8
|13
|9
|Факел Красноармейское
|7
|10
|10
|Темп Батырево
|8
|7
|11
|Рубин Ядрин
|8
|5
|12
|Цивиль
|9
|4
|13
|Заря Нчк
|9
|3
|14
|Энергия
|8
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Князев Алексей // Волга
|15 (2)
|Краснов Александр // Волга-ТАВ
|11
|Моисеев Андрей // Темп
|11 (1)
|Ермаков Олег // Волга
|9
|Никоноров Виктор // Динамо
|8 (1)
|Мамайкин Евгений // Динамо
|7
|Павлов Эдуард // Комплект21
|7 (2)
|Взрослые. Первый дивизион. Группа А
|М
|Команда
|И
|О
|1
|СК Воля-Ротор
|6
|12
|2
|Актив
|6
|12
|3
|Бриллиант
|6
|10
|4
|Элара
|6
|10
|5
|ФК Бокс
|6
|9
|6
|Букет Чувашии
|8
|9
|7
|Энергия
|6
|8
|8
|СК Центр
|4
|3
|9
|Звезда-ИЗВА
|6
|3
|Взрослые. Первый дивизион. Группа B
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ФК Чурачики
|8
|22
|2
|Темп
|7
|15
|3
|Факел
|7
|14
|4
|Тармаш
|8
|13
|5
|Химик-АВГУСТ-2
|8
|12
|6
|ФК Урмары
|8
|10
|7
|Локомотив
|8
|8
|8
|Спартак Кр.Четаи
|7
|5
|9
|Рубин
|8
|4
|10
|Аида
|7
|3
|турнирная таблица
|календарь игр
Кубок Чувашии. 1/4 финала. Результаты
Кубок Чувашии. 1/4 финала. Первые матчи. «Динамо» - «Волга-ТАВ» - 5:3, «Химик-АВГУСТ» - «Бурилы» - 5:0, ФК «Шумерля-ШЗСА» - «Водник» - 4:1, СШ по футболу – ФК «Чурачики» - 0:0
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 804
- Дата: 13-07-2017
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