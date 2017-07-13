Кубок Чувашии. 1/4 финала. Результаты

Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 8 21
2 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля-ШЗСА 8 19
3 Логотип Динамо Чебоксары Динамо 8 15
4 Логотип Ибреси ФК Ибреси 8 12
5 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 8 9
6 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга-ТАВ - СШ-Энергия 8 9
7 Логотип Ротор Кугеси Ротор 7 8
8 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 7 7
9 Логотип Спутник-Комплект21 Спутник-Комплект21 8 7
10 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 8 5
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 15
Проталионов Евгений // Динамо 9 (2)
Иванов Кирилл // Динамо 6
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Комплект21 Нчк 7 21
2 Динамо 7 19
3 Волга-ТАВ-Чубаево 8 18
4 Волга 7 18
5 Крылья 7 15
6 ФК Ибреси 8 13
7 Сталь 7 12
8 ФК Янтиково-Локомотив 8 13
9 Факел Красноармейское 7 10
10 Темп Батырево 8 7
11 Рубин Ядрин 8 5
12 Цивиль 9 4
13 Заря Нчк 9 3
14 Энергия 8 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Князев Алексей // Волга
15 (2)
Краснов Александр // Волга-ТАВ
11
Моисеев Андрей // Темп
11 (1)
Ермаков Олег // Волга
9
Никоноров Виктор // Динамо
8 (1)
Мамайкин Евгений // Динамо
7
Павлов Эдуард // Комплект21
7 (2)
Взрослые. Первый дивизион. Группа А
М Команда И О
1 Логотип СК Воля Тренькасы СК Воля-Ротор 6 12
2 Логотип Актив Чебоксарский район Актив 6 12
3 Логотип Бриллиант Чебоксары Бриллиант 6 10
4 Логотип Элара Чебоксары Элара 6 10
5 Логотип Бокс Чебоксары ФК Бокс 6 9
6 Логотип Букет Чувашии Букет Чувашии 8 9
7 Логотип Энергия Чебоксары Энергия 6 8
8 Логотип Спартак СК Центр 4 3
9 Логотип Звезда-ИЗВА Звезда-ИЗВА 6 3
Взрослые. Первый дивизион. Группа B
М Команда И О
1 Логотип Элара Чебоксары ФК Чурачики 8 22
2 Логотип Темп Батырево Темп 7 15
3 Логотип Факел Красноармейское Факел 7 14
4 Логотип Тармаш Тармаш 8 13
5 Логотип Химик-АВГУСТ Химик-АВГУСТ-2 8 12
6 Логотип Урмары ФК Урмары 8 10
7 Логотип Локомотив Канаш Локомотив 8 8
8 Логотип Спартак Спартак Кр.Четаи 7 5
9 Логотип Рубин Ядрин Рубин 8 4
10 Логотип Аида Канаш Аида 7 3
турнирная таблица
календарь игр
Кубок Чувашии. 1/4 финала. Результаты

Кубок Чувашии. 1/4 финала. Первые матчи. «Динамо» - «Волга-ТАВ» - 5:3, «Химик-АВГУСТ» - «Бурилы» - 5:0, ФК «Шумерля-ШЗСА» - «Водник» - 4:1, СШ по футболу – ФК «Чурачики» - 0:0

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