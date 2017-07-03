Осечка лидера

|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|7
|18
|2
|ФК Шумерля-ШЗСА
|7
|16
|3
|Динамо
|7
|15
|4
|ФК Ибреси
|7
|12
|5
|Волга-ТАВ - СШ-Энергия
|7
|8
|6
|Ротор
|6
|7
|7
|Бурилы
|6
|7
|8
|Спутник-Комплект21
|7
|7
|9
|СШ по футболу
|7
|6
|10
|БоМиК
|7
|2
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|15
|Евгений Проталионов // Динамо
|9 (2)
|Иванов Кирилл // Динамо
|6
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Комплект21 Нчк
|7
|21
|2
|Динамо
|7
|19
|3
|Волга-ТАВ-Чубаево
|8
|18
|4
|Волга
|7
|18
|5
|Крылья
|7
|15
|6
|ФК Ибреси
|8
|13
|7
|Сталь
|7
|12
|8
|ФК Янтиково-Локомотив
|7
|10
|9
|Факел Красноармейское
|7
|10
|10
|Темп Батырево
|8
|7
|11
|Рубин Ядрин
|8
|5
|12
|Цивиль
|8
|4
|13
|Заря Нчк
|7
|0
|14
|Энергия
|8
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Князев Алексей // Волга
|14 (2)
|Моисеев Андрей // Темп
|11 (1)
|Ермаков Олег // Волга
|9
|Краснов Александр // Волга-ТАВ
|8
|Мамайкин Евгений // Динамо
|7
|Виктор Никоноров // Динамо
|7 (1)
|Взрослые. Первый дивизион. Группа А
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Актив
|5
|11
|2
|Элара
|5
|10
|3
|ФК Бокс
|5
|9
|4
|Бриллиант
|5
|7
|5
|СК Воля-Ротор
|4
|6
|6
|Букет Чувашии
|6
|6
|7
|Энергия
|4
|4
|8
|Звезда-ИЗВА
|5
|3
|9
|СК Центр
|3
|3
|Взрослые. Первый дивизион. Группа B
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ФК Чурачики
|7
|19
|2
|Тармаш
|7
|13
|3
|Факел
|6
|11
|4
|ФК Урмары
|7
|10
|5
|Темп
|6
|10
|6
|Химик-АВГУСТ-2
|7
|9
|7
|Спартак Кр.Четаи
|6
|5
|8
|Рубин
|6
|5
|9
|Локомотив
|7
|5
|10
|Аида
|5
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
Высший дивизион. 7 тур. ФК «Шумерля» – «Химик-АВГУСТ» – 3:2, «Динамо» – «СШ» – 6:2, ФК «Ибреси» – «Спутник-ДЮСШ№1-Комплект21» – 2:1, «Волга-ТАВ» – «БоМиК» – 3:2, «Бурилы» – «Ротор» – перенос.
Первый дивизион. Группа A. 6 тур. «Актив» – «Бриллиант» – 1:0, «Воля» – «Звезда» – 1:0, «СК Центр» – «Букет Чувашии» – 1:10, «Бокс» – «Элара» – 3:0. Группа B. 7 тур. «Тармаш» – «Химик-АВГУСТ-2» – 5:1, «Спартак» – «Чурачики» – 1:2, «Темп» – «Факел» – перенос, «Рубин» – «Аида» – 1:6, «Локомотив» – ФК «Урмары» – 4:2.
Второй дивизион. 5 тур. «Альмень-Сунары» – «Заря» – 4:2, «Моргауши» – «Порецкое» – 2:0, «Кубня» – «Знамя» – 4:0, «Водник» – «Колос» – 5:1.
Ветераны. 9 тур. «Цивиль» – «Заря» – 1:2, «Динамо» – «Факел» – 1:1, «Крылья» – «Волга» – 2:3, «Янтиково» – «Комплект21» – 0:6, «Сталь» – «Темп» – 3:1, «Рубин» – «Волга-ТАВ-Чубаево» – 0:1.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 724
- Дата: 03-07-2017
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