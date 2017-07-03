Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 7 18
2 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля-ШЗСА 7 16
3 Логотип Динамо Чебоксары Динамо 7 15
4 Логотип Ибреси ФК Ибреси 7 12
5 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга-ТАВ - СШ-Энергия 7 8
6 Логотип Ротор Кугеси Ротор 6 7
7 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 6 7
8 Логотип Спутник-Комплект21 Спутник-Комплект21 7 7
9 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 7 6
10 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 7 2
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 15
Евгений Проталионов // Динамо 9 (2)
Иванов Кирилл // Динамо 6
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Комплект21 Нчк 7 21
2 Динамо 7 19
3 Волга-ТАВ-Чубаево 8 18
4 Волга 7 18
5 Крылья 7 15
6 ФК Ибреси 8 13
7 Сталь 7 12
8 ФК Янтиково-Локомотив 7 10
9 Факел Красноармейское 7 10
10 Темп Батырево 8 7
11 Рубин Ядрин 8 5
12 Цивиль 8 4
13 Заря Нчк 7 0
14 Энергия 8 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Князев Алексей // Волга
14 (2)
Моисеев Андрей // Темп
11 (1)
Ермаков Олег // Волга
9
Краснов Александр // Волга-ТАВ
8
Мамайкин Евгений // Динамо
7
Виктор Никоноров // Динамо
7 (1)
Взрослые. Первый дивизион. Группа А
М Команда И О
1 Логотип Актив Чебоксарский район Актив 5 11
2 Логотип Элара Чебоксары Элара 5 10
3 Логотип Бокс Чебоксары ФК Бокс 5 9
4 Логотип Бриллиант Чебоксары Бриллиант 5 7
5 Логотип СК Воля Тренькасы СК Воля-Ротор 4 6
6 Логотип Букет Чувашии Букет Чувашии 6 6
7 Логотип Энергия Чебоксары Энергия 4 4
8 Логотип Звезда-ИЗВА Звезда-ИЗВА 5 3
9 Логотип Спартак СК Центр 3 3
Взрослые. Первый дивизион. Группа B
М Команда И О
1 Логотип Элара Чебоксары ФК Чурачики 7 19
2 Логотип Тармаш Тармаш 7 13
3 Логотип Факел Красноармейское Факел 6 11
4 Логотип Урмары ФК Урмары 7 10
5 Логотип Темп Батырево Темп 6 10
6 Логотип Химик-АВГУСТ Химик-АВГУСТ-2 7 9
7 Логотип Спартак Спартак Кр.Четаи 6 5
8 Логотип Рубин Ядрин Рубин 6 5
9 Логотип Локомотив Канаш Локомотив 7 5
10 Логотип Аида Канаш Аида 5 0
турнирная таблица
календарь игр
Осечка лидера

Высший дивизион. 7 тур. ФК «Шумерля» – «Химик-АВГУСТ» – 3:2, «Динамо» – «СШ» – 6:2, ФК «Ибреси» – «Спутник-ДЮСШ№1-Комплект21» – 2:1, «Волга-ТАВ» – «БоМиК» – 3:2, «Бурилы» – «Ротор» – перенос.

 

Первый дивизион. Группа A. 6 тур. «Актив» – «Бриллиант» – 1:0, «Воля» – «Звезда» – 1:0, «СК Центр» – «Букет Чувашии» – 1:10, «Бокс» – «Элара» – 3:0. Группа B. 7 тур. «Тармаш» – «Химик-АВГУСТ-2» – 5:1, «Спартак» – «Чурачики» – 1:2, «Темп» – «Факел» – перенос, «Рубин» – «Аида» – 1:6, «Локомотив» – ФК «Урмары» – 4:2.

 

Второй дивизион. 5 тур. «Альмень-Сунары» – «Заря» – 4:2, «Моргауши» – «Порецкое» – 2:0, «Кубня» – «Знамя» – 4:0, «Водник» – «Колос» – 5:1.

 

Ветераны. 9 тур. «Цивиль» – «Заря» – 1:2, «Динамо» – «Факел» – 1:1,  «Крылья» – «Волга» – 2:3, «Янтиково» – «Комплект21» – 0:6, «Сталь» – «Темп» – 3:1, «Рубин» – «Волга-ТАВ-Чубаево» – 0:1.

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