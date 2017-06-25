Лидеры осечек не допустили

Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 6 18
2 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля-ШЗСА 6 13
3 Логотип Динамо Чебоксары Динамо 6 12
4 Логотип Ибреси ФК Ибреси 6 9
5 Логотип Ротор Кугеси Ротор 6 7
6 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 6 7
7 Логотип Спутник-Комплект21 Спутник-Комплект21 6 7
8 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 6 6
9 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга-ТАВ - СШ-Энергия 6 5
10 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 6 2
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 13
Андрей Михайлов // Бурилы 6
Иванов Кирилл // Динамо 5
Погадаев Евгений // Шумерля-ШЗСА 4
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Комплект21 Нчк 7 21
2 Динамо 7 19
3 Волга-ТАВ-Чубаево 8 18
4 Волга 7 18
5 Крылья 7 15
6 ФК Ибреси 8 13
7 Сталь 7 12
8 ФК Янтиково-Локомотив 7 10
9 Факел Красноармейское 7 10
10 Темп Батырево 8 7
11 Рубин Ядрин 8 5
12 Цивиль 8 4
13 Заря Нчк 7 0
14 Энергия 8 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Князев Алексей // Волга
12 (2)
Моисеев Андрей // Темп
11 (1)
Ермаков Олег // Волга
8
Краснов Александр // Волга-ТАВ
8
Мамайкин Евгений // Динамо
7
Виктор Никоноров // Динамо
6 (1)
Взрослые. Первый дивизион. Группа А
М Команда И О
1 Логотип Элара Чебоксары Элара 4 10
2 Логотип Актив Чебоксарский район Актив 4 8
3 Логотип Бриллиант Чебоксары Бриллиант 4 7
4 Логотип Бокс Чебоксары ФК Бокс 4 6
5 Логотип Энергия Чебоксары Энергия 4 4
6 Логотип Спартак СК Центр 2 3
7 Логотип СК Воля Тренькасы СК Воля-Ротор 3 3
8 Логотип Звезда-ИЗВА Звезда-ИЗВА 4 3
9 Логотип Букет Чувашии Букет Чувашии 5 3
Взрослые. Первый дивизион. Группа B
М Команда И О
1 Логотип Элара Чебоксары ФК Чурачики 6 16
2 Логотип Факел Красноармейское Факел 6 11
3 Логотип Урмары ФК Урмары 6 10
4 Логотип Тармаш Тармаш 6 10
5 Логотип Темп Батырево Темп 6 10
6 Логотип Химик-АВГУСТ Химик-АВГУСТ-2 6 9
7 Логотип Спартак Спартак Кр.Четаи 5 5
8 Логотип Рубин Ядрин Рубин 6 5
9 Логотип Локомотив Канаш Локомотив 6 2
10 Логотип Аида Канаш Аида 5 0
турнирная таблица
календарь игр
Лидеры осечек не допустили

Высший дивизион. 6 тур. «СШ по футболу» – ФК «Шумерля-ШЗСА» – 2:4, «БоМиК» – «Динамо» – 2:8, «Ротор» – «Химик-АВГУСТ» – 1:3, ФК «Ибреси» – «Бурилы» – 2:0 (КДК, матч прерван из-за ухода с поля гостей), «Спутник-ДЮСШ№1-Комплект21» – «Волга-ТАВ» – 1:1.

 

Первый дивизион. Группа A. «Актив-Комплект21» – «Бокс» – 3:0, «Букет Чувашии» – «Энергия» – 1:1, «Элара» – «Воля» – 1:0, «СК Центр» – «Звезда-ИЗВА» – ?:?. Группа B. 6 тур. «Чурачики» – «Факел» – 2:1, «Темп» – «Локомотив» – 1:1, «Аида» – «Тармаш» – 0:3, «Химик-АВГУСТ-2» – «Спартак» – 2:0, «Урмары» – «Рубин» – 1:0.

 

Второй дивизион. «Колос» – «Моргауши» – 0:5, «Знамя» – «Водник» – 1:5, «Заря» – «Кубня» – 3:1, «Порецкое» – «Альмень-Сунары» – 3:1.

 

Ветераны. 8 тур. «Энергия» – «Волга» – 0:20, «Цивиль» – «Комплект21» – 0:5, «Темп» – «Факел» – 1:3, «Волга-ТАВ» – «Заря» – 2:0, «Янтиково» – «Крылья» – 0:2, «Рубин» – «Динамо» – 1:4, «Ибреси» – «Сталь» – 0:3.

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