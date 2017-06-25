Лидеры осечек не допустили

|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|6
|18
|2
|ФК Шумерля-ШЗСА
|6
|13
|3
|Динамо
|6
|12
|4
|ФК Ибреси
|6
|9
|5
|Ротор
|6
|7
|6
|Бурилы
|6
|7
|7
|Спутник-Комплект21
|6
|7
|8
|СШ по футболу
|6
|6
|9
|Волга-ТАВ - СШ-Энергия
|6
|5
|10
|БоМиК
|6
|2
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|13
|Андрей Михайлов // Бурилы
|6
|Иванов Кирилл // Динамо
|5
|Погадаев Евгений // Шумерля-ШЗСА
|4
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Комплект21 Нчк
|7
|21
|2
|Динамо
|7
|19
|3
|Волга-ТАВ-Чубаево
|8
|18
|4
|Волга
|7
|18
|5
|Крылья
|7
|15
|6
|ФК Ибреси
|8
|13
|7
|Сталь
|7
|12
|8
|ФК Янтиково-Локомотив
|7
|10
|9
|Факел Красноармейское
|7
|10
|10
|Темп Батырево
|8
|7
|11
|Рубин Ядрин
|8
|5
|12
|Цивиль
|8
|4
|13
|Заря Нчк
|7
|0
|14
|Энергия
|8
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Князев Алексей // Волга
|12 (2)
|Моисеев Андрей // Темп
|11 (1)
|Ермаков Олег // Волга
|8
|Краснов Александр // Волга-ТАВ
|8
|Мамайкин Евгений // Динамо
|7
|Виктор Никоноров // Динамо
|6 (1)
|Взрослые. Первый дивизион. Группа А
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Элара
|4
|10
|2
|Актив
|4
|8
|3
|Бриллиант
|4
|7
|4
|ФК Бокс
|4
|6
|5
|Энергия
|4
|4
|6
|СК Центр
|2
|3
|7
|СК Воля-Ротор
|3
|3
|8
|Звезда-ИЗВА
|4
|3
|9
|Букет Чувашии
|5
|3
|Взрослые. Первый дивизион. Группа B
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ФК Чурачики
|6
|16
|2
|Факел
|6
|11
|3
|ФК Урмары
|6
|10
|4
|Тармаш
|6
|10
|5
|Темп
|6
|10
|6
|Химик-АВГУСТ-2
|6
|9
|7
|Спартак Кр.Четаи
|5
|5
|8
|Рубин
|6
|5
|9
|Локомотив
|6
|2
|10
|Аида
|5
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
Высший дивизион. 6 тур. «СШ по футболу» – ФК «Шумерля-ШЗСА» – 2:4, «БоМиК» – «Динамо» – 2:8, «Ротор» – «Химик-АВГУСТ» – 1:3, ФК «Ибреси» – «Бурилы» – 2:0 (КДК, матч прерван из-за ухода с поля гостей), «Спутник-ДЮСШ№1-Комплект21» – «Волга-ТАВ» – 1:1.
Первый дивизион. Группа A. «Актив-Комплект21» – «Бокс» – 3:0, «Букет Чувашии» – «Энергия» – 1:1, «Элара» – «Воля» – 1:0, «СК Центр» – «Звезда-ИЗВА» – ?:?. Группа B. 6 тур. «Чурачики» – «Факел» – 2:1, «Темп» – «Локомотив» – 1:1, «Аида» – «Тармаш» – 0:3, «Химик-АВГУСТ-2» – «Спартак» – 2:0, «Урмары» – «Рубин» – 1:0.
Второй дивизион. «Колос» – «Моргауши» – 0:5, «Знамя» – «Водник» – 1:5, «Заря» – «Кубня» – 3:1, «Порецкое» – «Альмень-Сунары» – 3:1.
Ветераны. 8 тур. «Энергия» – «Волга» – 0:20, «Цивиль» – «Комплект21» – 0:5, «Темп» – «Факел» – 1:3, «Волга-ТАВ» – «Заря» – 2:0, «Янтиково» – «Крылья» – 0:2, «Рубин» – «Динамо» – 1:4, «Ибреси» – «Сталь» – 0:3.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 1595
- Дата: 25-06-2017
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