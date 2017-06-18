|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|4
|12
|2
|ФК Шумерля-ШЗСА
|4
|7
|3
|Ротор
|4
|7
|4
|Динамо
|4
|6
|5
|Спутник-Комплект21
|4
|6
|6
|ФК Ибреси
|4
|6
|7
|Волга-ТАВ - СШ-Энергия
|4
|4
|8
|Бурилы
|4
|4
|9
|СШ по футболу
|4
|3
|10
|БоМиК
|4
|2
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|7
|Андрей Михайлов // Бурилы
|5
|Погадаев Евгений // Шумерля-ШЗСА
|4
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Комплект21 Нчк
|6
|18
|2
|Волга-ТАВ-Чубаево
|6
|15
|3
|Волга
|6
|15
|4
|Динамо
|5
|13
|5
|Крылья
|5
|12
|6
|ФК Янтиково-Локомотив
|6
|10
|7
|ФК Ибреси
|6
|10
|8
|Факел Красноармейское
|6
|10
|9
|Сталь
|6
|9
|10
|Темп Батырево
|6
|4
|11
|Рубин Ядрин
|6
|4
|12
|Цивиль
|6
|3
|13
|Заря Нчк
|6
|0
|14
|Энергия
|6
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Краснов Александр // Волга-ТАВ
|7
|Мамайкин Евгений // Динамо
|6
|Князев Алексей // Волга
|6(1)
|Моисеев Андрей // Темп
|6(1)
|Виктор Никоноров // Динамо
|5(1)
|Взрослые. Первый дивизион. Группа А
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ФК Бокс
|3
|6
|2
|Элара
|2
|6
|3
|Бриллиант
|3
|6
|4
|Актив
|2
|4
|5
|СК Воля-Ротор
|2
|3
|6
|Энергия
|2
|3
|7
|СК Центр
|2
|3
|8
|Букет Чувашии
|3
|1
|9
|Звезда-ИЗВА
|3
|0
|Взрослые. Первый дивизион. Группа B
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ФК Чурачики
|4
|10
|2
|Факел
|4
|10
|3
|Темп
|4
|8
|4
|Тармаш
|4
|6
|5
|Химик-АВГУСТ-2
|4
|5
|6
|ФК Урмары
|4
|4
|7
|Спартак Кр.Четаи
|3
|4
|8
|Рубин
|4
|4
|9
|Локомотив
|4
|1
|10
|Аида
|3
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
Сверхрезультативное начало тура
Чемпионат ЧР среди взрослых. Высший дивизион. 5 тур. ФК «Шумерля» - «Ротор» - 3:1, «Химик-АВГУСТ» -«БоМиК» - 9:1, «Динамо» - ФК «Ибреси» - 6:3
Первый дивизион. Группа А. «Букет Чувашии» - «Бриллиант» - 1:1, «Звезда-ИЗВА» - «Энергия» - 2:1, «Актив-Комплект21» - «Элара» - 0:0
Первый дивизион. Группа В. «Локомотив» - «Чурачики» - 0:3, «Спартак» - «Тармаш» - 1:1
Первенство ЧР среди ветеранов. 6 тур. «Ибреси» - «Крылья» - 2:1, «Динамо» - «Волга-ТАВ» - 1:0, «Янтиково-Локомотив» - «Заря» - 4:3, «Факел» - «Сталь» - 1:3
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 120
- Дата: 18-06-2017
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