Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 4 12
2 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля-ШЗСА 4 7
3 Логотип Ротор Кугеси Ротор 4 7
4 Логотип Динамо Чебоксары Динамо 4 6
5 Логотип Спутник-Комплект21 Спутник-Комплект21 4 6
6 Логотип Ибреси ФК Ибреси 4 6
7 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга-ТАВ - СШ-Энергия 4 4
8 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 4 4
9 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 4 3
10 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 4 2
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 7
Андрей Михайлов // Бурилы 5
Погадаев Евгений // Шумерля-ШЗСА 4
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Комплект21 Нчк 6 18
2 Волга-ТАВ-Чубаево 6 15
3 Волга 6 15
4 Динамо 5 13
5 Крылья 5 12
6 ФК Янтиково-Локомотив 6 10
7 ФК Ибреси 6 10
8 Факел Красноармейское 6 10
9 Сталь 6 9
10 Темп Батырево 6 4
11 Рубин Ядрин 6 4
12 Цивиль 6 3
13 Заря Нчк 6 0
14 Энергия 6 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Краснов Александр // Волга-ТАВ
7
Мамайкин Евгений // Динамо
6
Князев Алексей // Волга
6(1)
Моисеев Андрей // Темп
6(1)
Виктор Никоноров // Динамо
5(1)
Взрослые. Первый дивизион. Группа А
М Команда И О
1 Логотип Бокс Чебоксары ФК Бокс 3 6
2 Логотип Элара Чебоксары Элара 2 6
3 Логотип Бриллиант Чебоксары Бриллиант 3 6
4 Логотип Актив Чебоксарский район Актив 2 4
5 Логотип СК Воля Тренькасы СК Воля-Ротор 2 3
6 Логотип Энергия Чебоксары Энергия 2 3
7 Логотип Спартак СК Центр 2 3
8 Логотип Букет Чувашии Букет Чувашии 3 1
9 Логотип Звезда-ИЗВА Звезда-ИЗВА 3 0
Взрослые. Первый дивизион. Группа B
М Команда И О
1 Логотип Элара Чебоксары ФК Чурачики 4 10
2 Логотип Факел Красноармейское Факел 4 10
3 Логотип Темп Батырево Темп 4 8
4 Логотип Тармаш Тармаш 4 6
5 Логотип Химик-АВГУСТ Химик-АВГУСТ-2 4 5
6 Логотип Урмары ФК Урмары 4 4
7 Логотип Спартак Спартак Кр.Четаи 3 4
8 Логотип Рубин Ядрин Рубин 4 4
9 Логотип Локомотив Канаш Локомотив 4 1
10 Логотип Аида Канаш Аида 3 0
турнирная таблица
календарь игр
Открытый летний Кубок г. Чебоксары

Открытый летний Кубок г. Чебоксары24 июня состоится Открытый летний Кубок г. Чебоксары среди любительских команд. Подача заявок и жеребьевка Кубка - 22 июня в 12:00 в здании Федерации футбола ЧР.

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