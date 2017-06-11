Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 4 12
2 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля-ШЗСА 4 7
3 Логотип Ротор Кугеси Ротор 4 7
4 Логотип Динамо Чебоксары Динамо 4 6
5 Логотип Спутник-Комплект21 Спутник-Комплект21 4 6
6 Логотип Ибреси ФК Ибреси 4 6
7 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга-ТАВ - СШ-Энергия 4 4
8 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 4 4
9 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 4 3
10 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 4 2
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 7
Погадаев Евгений // Шумерля-ШЗСА 4
Таныгин Сергей // Химик-АВГУСТ 3
Кирилл Иванов // Динамо 3
Михайлов Андрей // Бурилы 3
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Комплект21 Нчк 6 18
2 Волга-ТАВ-Чубаево 6 15
3 Волга 6 15
4 Динамо 5 13
5 Крылья 5 12
6 ФК Янтиково-Локомотив 6 10
7 ФК Ибреси 6 10
8 Факел Красноармейское 6 10
9 Сталь 6 9
10 Темп Батырево 6 4
11 Рубин Ядрин 6 4
12 Цивиль 6 3
13 Заря Нчк 6 0
14 Энергия 6 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Краснов Александр // Волга-ТАВ
6
Князев Алексей // Волга
6(1)
Мамайкин Евгений // Динамо
5
Моисеев Андрей // Темп
5
Взрослые. Первый дивизион. Группа А
М Команда И О
1 Логотип Элара Чебоксары Элара 2 6
2 Логотип Бокс Чебоксары ФК Бокс 2 6
3 Логотип Бриллиант Чебоксары Бриллиант 2 3
4 Логотип СК Воля Тренькасы СК Воля-Ротор 1 3
5 Логотип Энергия Чебоксары Энергия 2 3
6 Логотип Актив Чебоксарский район Актив 1 1
7 Логотип Букет Чувашии Букет Чувашии 2 1
8 Логотип Спартак СК Центр 2 0
9 Логотип Звезда-ИЗВА Звезда-ИЗВА 2 0
Взрослые. Первый дивизион. Группа B
М Команда И О
1 Логотип Элара Чебоксары ФК Чурачики 3 7
2 Логотип Факел Красноармейское Факел 3 7
3 Логотип Тармаш Тармаш 3 6
4 Логотип Темп Батырево Темп 3 5
5 Логотип Урмары ФК Урмары 3 4
6 Логотип Рубин Ядрин Рубин 3 4
7 Логотип Спартак Спартак Кр.Четаи 3 4
8 Логотип Химик-АВГУСТ Химик-АВГУСТ-2 3 2
9 Логотип Локомотив Канаш Локомотив 3 1
10 Логотип Аида Канаш Аида 3 0
турнирная таблица
календарь игр
Сенсации - дело обычное

Чемпионат ЧР среди взрослых. Высший дивизион. 4 тур. «Ротор» - «Спортивная школа» - 4:1, «Спутник-ДЮСШ№1-Комплект21» - «Бурилы» - 3:4

Первый дивизион. Группа А. «Бокс» - «Букет Чувашии» - 4:1, «Актив-Комплект21» - «Воля» - 2:1,

Первый дивизион. Группа В. «Химик-АВГУСТ-2» - «Локомотив» - 5:1, «Тармаш» - «Факел» - 1:2

Второй дивизион. 

Первенство ЧР среди ветеранов. 5 тур. «Рубин» - «Энергия» - 2:0, ФК «Цивиль» - «Ибреси» - 2:3, «Темпь» - «Волга-ТАВ» - 1:2

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