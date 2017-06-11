|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|4
|12
|2
|ФК Шумерля-ШЗСА
|4
|7
|3
|Ротор
|4
|7
|4
|Динамо
|4
|6
|5
|Спутник-Комплект21
|4
|6
|6
|ФК Ибреси
|4
|6
|7
|Волга-ТАВ - СШ-Энергия
|4
|4
|8
|Бурилы
|4
|4
|9
|СШ по футболу
|4
|3
|10
|БоМиК
|4
|2
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|7
|Погадаев Евгений // Шумерля-ШЗСА
|4
|Таныгин Сергей // Химик-АВГУСТ
|3
|Кирилл Иванов // Динамо
|3
|Михайлов Андрей // Бурилы
|3
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Комплект21 Нчк
|6
|18
|2
|Волга-ТАВ-Чубаево
|6
|15
|3
|Волга
|6
|15
|4
|Динамо
|5
|13
|5
|Крылья
|5
|12
|6
|ФК Янтиково-Локомотив
|6
|10
|7
|ФК Ибреси
|6
|10
|8
|Факел Красноармейское
|6
|10
|9
|Сталь
|6
|9
|10
|Темп Батырево
|6
|4
|11
|Рубин Ядрин
|6
|4
|12
|Цивиль
|6
|3
|13
|Заря Нчк
|6
|0
|14
|Энергия
|6
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Краснов Александр // Волга-ТАВ
|6
|Князев Алексей // Волга
|6(1)
|Мамайкин Евгений // Динамо
|5
|Моисеев Андрей // Темп
|5
|Взрослые. Первый дивизион. Группа А
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Элара
|2
|6
|2
|ФК Бокс
|2
|6
|3
|Бриллиант
|2
|3
|4
|СК Воля-Ротор
|1
|3
|5
|Энергия
|2
|3
|6
|Актив
|1
|1
|7
|Букет Чувашии
|2
|1
|8
|СК Центр
|2
|0
|9
|Звезда-ИЗВА
|2
|0
|Взрослые. Первый дивизион. Группа B
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ФК Чурачики
|3
|7
|2
|Факел
|3
|7
|3
|Тармаш
|3
|6
|4
|Темп
|3
|5
|5
|ФК Урмары
|3
|4
|6
|Рубин
|3
|4
|7
|Спартак Кр.Четаи
|3
|4
|8
|Химик-АВГУСТ-2
|3
|2
|9
|Локомотив
|3
|1
|10
|Аида
|3
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
Сенсации - дело обычное
Чемпионат ЧР среди взрослых. Высший дивизион. 4 тур. «Ротор» - «Спортивная школа» - 4:1, «Спутник-ДЮСШ№1-Комплект21» - «Бурилы» - 3:4
Первый дивизион. Группа А. «Бокс» - «Букет Чувашии» - 4:1, «Актив-Комплект21» - «Воля» - 2:1,
Первый дивизион. Группа В. «Химик-АВГУСТ-2» - «Локомотив» - 5:1, «Тармаш» - «Факел» - 1:2
Первенство ЧР среди ветеранов. 5 тур. «Рубин» - «Энергия» - 2:0, ФК «Цивиль» - «Ибреси» - 2:3, «Темпь» - «Волга-ТАВ» - 1:2
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 82
- Дата: 11-06-2017
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