Символичное лидерство в «День химика»

Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 3 9
2 Логотип Динамо Чебоксары Динамо 3 6
3 Логотип Спутник-Комплект21 Спутник-Комплект21 3 6
4 Логотип Ибреси ФК Ибреси 3 6
5 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля-ШЗСА 3 4
6 Логотип Ротор Кугеси Ротор 3 4
7 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 3 3
8 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 3 2
9 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга-ТАВ - СШ-Энергия 3 1
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 3 1
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Бомбардиры
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 7
Погадаев Евгений // Шумерля-ШЗСА 3
Таныгин Сергей // Химик-АВГУСТ 3
Кирилл Иванов // Динамо 3
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Комплект21 Нчк 5 15
2 Динамо 4 10
3 Крылья 4 9
4 Волга-ТАВ-Чубаево 5 12
5 Волга 5 12
6 ФК Янтиково-Локомотив 5 10
7 ФК Ибреси 5 7
8 Сталь 5 9
9 Факел Красноармейское 5 7
10 Темп Батырево 5 4
11 Цивиль 5 3
12 Рубин Ядрин 4 1
13 Заря Нчк 4 0
14 Энергия 4 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Мамайкин Евгений // Динамо
5
Моисеев Андрей // Темп
4
Якимов Виктор // Комплект21
4
Кураков Леонид // Крылья
3
Князев Алексей // Волга
3 (1)
Никоноров Виктор // Динамо
3 (1)
Взрослые. Первый дивизион. Группа А
М Команда И О
1-2 Логотип Элара Чебоксары Элара 1 3
1-2 Логотип Бокс Чебоксары Бокс 1 3
3 Логотип Букет Чувашии Букет Чувашии 1 1
4 Логотип Актив Чебоксарский район Актив-Комплект21 1 1
5-7 Логотип Энергия Чебоксары Энергия 0 0
5-7 Логотип СК Воля Тренькасы СК Воля 0 0
5-7 Логотип Бриллиант Чебоксары Бриллиант 0 0
8-9 Логотип Звезда-ИЗВА Звезда-ИЗВА 1 0
8-9 Логотип Спартак СК Центр 1 0
Взрослые. Первый дивизион. Группа B
М Команда И О
1 Логотип Элара Чебоксары ФК Чурачики 3 7
2 Логотип Факел Красноармейское Факел 3 7
3 Логотип Тармаш Тармаш 3 6
4 Логотип Темп Батырево Темп 3 5
5 Логотип Урмары ФК Урмары 3 4
6 Логотип Спартак Спартак Кр.Четаи 3 4
7 Логотип Рубин Ядрин Рубин 3 4
8 Логотип Химик-АВГУСТ Химик-АВГУСТ-2 3 2
9 Логотип Локомотив Канаш Локомотив 3 1
10 Логотип Аида Канаш Аида 3 0
турнирная таблица
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Символичное лидерство в «День химика»

Чемпионат ЧР среди взрослых. Высший дивизион. 3 тур. ФК «Шумерля» - «Спутник-ДЮСШ1-Комплект21» - 2:3, «Бурилы» - «БоМиК» - 3:3, «СШ по футболу» - «Химик-АВГУСТ» - 0:3, «Волга-ТАВ-СШ-Энергия» - ФК «Ибреси» - 0:2

Первый дивизион. Группа В. «Рубин» -«Химик-АВГУСТ» - 3:1, «Темп» - «Аида» - 2:0, «Турмыши» - «Локомотив» - 3:0, «Урмары» - ФК «Чурачики» - 0:1, «Факел» - «Спартак» - 4:1

Второй дивизион. «Водник» - «Альмень Сунары» - 3:1, «Заря» - «Порецкое» - 2:3, «Кубня» - «Моргауши» - 2:3, «Знамя» - «Колос»

Первенство ЧР среди ветеранов. 5 тур. ФК «Цивиль» - «Сталь» - 0:4, «Рубин» - «Комплект21» - 0:2, «Волга-ТАВ» - «Энергия» - 10:0 (Александр Краснов забил 5 голов), «Волга» - ФК «Ибреси» - 5:0, «Темп» - ФК «Янтиково-Локомотив» - 2:2, «Факел» - «Заря» - 3:0

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