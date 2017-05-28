Символичное лидерство в «День химика»

|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|3
|9
|2
|Динамо
|3
|6
|3
|Спутник-Комплект21
|3
|6
|4
|ФК Ибреси
|3
|6
|5
|ФК Шумерля-ШЗСА
|3
|4
|6
|Ротор
|3
|4
|7
|СШ по футболу
|3
|3
|8
|БоМиК
|3
|2
|9
|Волга-ТАВ - СШ-Энергия
|3
|1
|10
|Бурилы
|3
|1
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|7
|Погадаев Евгений // Шумерля-ШЗСА
|3
|Таныгин Сергей // Химик-АВГУСТ
|3
|Кирилл Иванов // Динамо
|3
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Комплект21 Нчк
|5
|15
|2
|Динамо
|4
|10
|3
|Крылья
|4
|9
|4
|Волга-ТАВ-Чубаево
|5
|12
|5
|Волга
|5
|12
|6
|ФК Янтиково-Локомотив
|5
|10
|7
|ФК Ибреси
|5
|7
|8
|Сталь
|5
|9
|9
|Факел Красноармейское
|5
|7
|10
|Темп Батырево
|5
|4
|11
|Цивиль
|5
|3
|12
|Рубин Ядрин
|4
|1
|13
|Заря Нчк
|4
|0
|14
|Энергия
|4
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Мамайкин Евгений // Динамо
|5
|Моисеев Андрей // Темп
|4
|Якимов Виктор // Комплект21
|4
|Кураков Леонид // Крылья
|3
|Князев Алексей // Волга
|3 (1)
|Никоноров Виктор // Динамо
|3 (1)
|Взрослые. Первый дивизион. Группа А
|М
|Команда
|И
|О
|1-2
|Элара
|1
|3
|1-2
|Бокс
|1
|3
|3
|Букет Чувашии
|1
|1
|4
|Актив-Комплект21
|1
|1
|5-7
|Энергия
|0
|0
|5-7
|СК Воля
|0
|0
|5-7
|Бриллиант
|0
|0
|8-9
|Звезда-ИЗВА
|1
|0
|8-9
|СК Центр
|1
|0
|Взрослые. Первый дивизион. Группа B
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ФК Чурачики
|3
|7
|2
|Факел
|3
|7
|3
|Тармаш
|3
|6
|4
|Темп
|3
|5
|5
|ФК Урмары
|3
|4
|6
|Спартак Кр.Четаи
|3
|4
|7
|Рубин
|3
|4
|8
|Химик-АВГУСТ-2
|3
|2
|9
|Локомотив
|3
|1
|10
|Аида
|3
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
Чемпионат ЧР среди взрослых. Высший дивизион. 3 тур. ФК «Шумерля» - «Спутник-ДЮСШ1-Комплект21» - 2:3, «Бурилы» - «БоМиК» - 3:3, «СШ по футболу» - «Химик-АВГУСТ» - 0:3, «Волга-ТАВ-СШ-Энергия» - ФК «Ибреси» - 0:2
Первый дивизион. Группа В. «Рубин» -«Химик-АВГУСТ» - 3:1, «Темп» - «Аида» - 2:0, «Турмыши» - «Локомотив» - 3:0, «Урмары» - ФК «Чурачики» - 0:1, «Факел» - «Спартак» - 4:1
Второй дивизион. «Водник» - «Альмень Сунары» - 3:1, «Заря» - «Порецкое» - 2:3, «Кубня» - «Моргауши» - 2:3, «Знамя» - «Колос»
Первенство ЧР среди ветеранов. 5 тур. ФК «Цивиль» - «Сталь» - 0:4, «Рубин» - «Комплект21» - 0:2, «Волга-ТАВ» - «Энергия» - 10:0 (Александр Краснов забил 5 голов), «Волга» - ФК «Ибреси» - 5:0, «Темп» - ФК «Янтиково-Локомотив» - 2:2, «Факел» - «Заря» - 3:0
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 528
- Дата: 28-05-2017
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