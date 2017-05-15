Кубок "Радио дача"

28 мая с 10:00 на стадионе «Труд» в городе Шумерля состоится турнир по дворовому футболу на кубок «Радио Дача» в Чувашии. Регистрация команд по телефону (8352) 215254. Приглашаем зрителей! Вас ждут призы, подарки и хорошее настроение!