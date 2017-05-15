Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Динамо Чебоксары Динамо 1 3
2 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 1 3
3 Логотип Ибреси ФК Ибреси 1 3
4-7 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля-ШЗСА 1 1
4-7 Логотип Ротор Кугеси Ротор 1 1
4-7 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 1 1
4-7 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 1 1
8 Логотип Спортивная школа Чебоксары Спортивная школа 1 0
9 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 1 0
10 Логотип Спутник-Комплект21 Спутник-Комплект21 1 0
турнирная таблица
календарь игр
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Динамо 2 6
2 Комплект21 Нчк 2 6
3 Крылья 2 6
4 Волга 2 6
5 ФК Ибреси 2 6
6 ФК Янтиково-Локомотив 2 3
7 Волга-ТАВ-Чубаево 2 3
8 Цивиль 2 3
9 Рубин Ядрин 2 1
10 Факел Красноармейское 2 1
11 Сталь 2 0
12 Темп Батырево 2 0
13 Энергия 2 0
14 Заря Нчк 2 0
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Бомбардиры
Мамайкин Евгений // Динамо
5
Князев Алексей // Волга
3 (1)
Игнатьев Андрей // Комплект21
2
Кураков Леонид // Крылья
2
Никоноров Виктор // Динамо
2
Романов Сергей // Сталь
2
Харитонов Андрей // Волга
2
Ярдыков Эдуард // Динамо
2
Взрослые. Первый дивизион. Группа А
М Команда И О
1 Логотип Актив Чебоксарский район Актив 0 0
2 Логотип Элара Чебоксары Элара 0 0
3 Логотип Энергия Чебоксары Энергия 0 0
4 Логотип Бокс Чебоксары Бокс 0 0
5 Логотип СК Воля Тренькасы СК Воля 0 0
6 Логотип Звезда-ИЗВА Звезда-ИЗВА 0 0
7 Логотип Спартак СК Центр 0 0
8 Логотип Бриллиант Чебоксары Бриллиант 0 0
Взрослые. Первый дивизион. Группа B
М Команда И О
1 Логотип Элара Чебоксары ФК Чурачики 0 0
2 Логотип Темп Батырево Темп 0 0
3 Логотип Урмары ФК Урмары 0 0
4 Логотип Рубин Ядрин Рубин 0 0
5 Логотип Факел Красноармейское Факел Красноармейское 0 0
6 Логотип Локомотив Канаш Локомотив 0 0
7 Логотип Спартак Спартак Кр.Четаи 0 0
8 Логотип Тармаш Тармаш 0 0
9 Логотип Химик-АВГУСТ Химик-АВГУСТ-2 0 0
10 Логотип Аида Канаш Аида 0 0
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"Вышка" и "первый" открыли сезон

Чемпионат ЧР среди взрослых. Высший дивизион. 1 тур. «Спутник-ДЮСШ1-Комплект21» - «Динамо» - 0:6, «Химик-АВГУСТ» - «Бурилы» - 5:0, «БоМиК» - «Ротор» - 1:1, ФК «Шумерля - ШЗСА» - «Волга-ТАВ-СШ-Энергия» - 1:1, «СШ по футболу» - ФК «Ибреси» - 1:2. Первый дивизион. Группа В. «Урмары» - «Тармаш» - 2:0, «Чурачики» - «Аида» - 5:1, «Темп» - «Химик-АВГУСТ-2» - 2:2, «Рубин» - «Спартак» - 2:2, «Локомотив» - «Факел» - 2:2

Первенство ЧР среди ветеранов. 2 тур. ФК «Ибреси» - «Комплект21» - 1:2, «Волга» - «Заря» - 3:0, «Сталь» - - «Энергия» - 7:0, «Динамо» - «Цивиль» - 6:0,  «Крылья» - «Темп» - 4:1,  «Факел» - «Волга-ТАВ-Чубаево» - 0:2, «Рубин» - ФК «Локомотив-Янтиково» - 0:2

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