|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо
|1
|3
|2
|Химик-Август
|1
|3
|3
|ФК Ибреси
|1
|3
|4-7
|ФК Шумерля-ШЗСА
|1
|1
|4-7
|Ротор
|1
|1
|4-7
|БоМиК
|1
|1
|4-7
|Волга
|1
|1
|8
|Спортивная школа
|1
|0
|9
|Бурилы
|1
|0
|10
|Спутник-Комплект21
|1
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо
|2
|6
|2
|Комплект21 Нчк
|2
|6
|3
|Крылья
|2
|6
|4
|Волга
|2
|6
|5
|ФК Ибреси
|2
|6
|6
|ФК Янтиково-Локомотив
|2
|3
|7
|Волга-ТАВ-Чубаево
|2
|3
|8
|Цивиль
|2
|3
|9
|Рубин Ядрин
|2
|1
|10
|Факел Красноармейское
|2
|1
|11
|Сталь
|2
|0
|12
|Темп Батырево
|2
|0
|13
|Энергия
|2
|0
|14
|Заря Нчк
|2
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Мамайкин Евгений // Динамо
|5
|Князев Алексей // Волга
|3 (1)
|Игнатьев Андрей // Комплект21
|2
|Кураков Леонид // Крылья
|2
|Никоноров Виктор // Динамо
|2
|Романов Сергей // Сталь
|2
|Харитонов Андрей // Волга
|2
|Ярдыков Эдуард // Динамо
|2
|Взрослые. Первый дивизион. Группа А
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Актив
|0
|0
|2
|Элара
|0
|0
|3
|Энергия
|0
|0
|4
|Бокс
|0
|0
|5
|СК Воля
|0
|0
|6
|Звезда-ИЗВА
|0
|0
|7
|СК Центр
|0
|0
|8
|Бриллиант
|0
|0
|Взрослые. Первый дивизион. Группа B
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ФК Чурачики
|0
|0
|2
|Темп
|0
|0
|3
|ФК Урмары
|0
|0
|4
|Рубин
|0
|0
|5
|Факел Красноармейское
|0
|0
|6
|Локомотив
|0
|0
|7
|Спартак Кр.Четаи
|0
|0
|8
|Тармаш
|0
|0
|9
|Химик-АВГУСТ-2
|0
|0
|10
|Аида
|0
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
"Вышка" и "первый" открыли сезон
Чемпионат ЧР среди взрослых. Высший дивизион. 1 тур. «Спутник-ДЮСШ1-Комплект21» - «Динамо» - 0:6, «Химик-АВГУСТ» - «Бурилы» - 5:0, «БоМиК» - «Ротор» - 1:1, ФК «Шумерля - ШЗСА» - «Волга-ТАВ-СШ-Энергия» - 1:1, «СШ по футболу» - ФК «Ибреси» - 1:2. Первый дивизион. Группа В. «Урмары» - «Тармаш» - 2:0, «Чурачики» - «Аида» - 5:1, «Темп» - «Химик-АВГУСТ-2» - 2:2, «Рубин» - «Спартак» - 2:2, «Локомотив» - «Факел» - 2:2
Первенство ЧР среди ветеранов. 2 тур. ФК «Ибреси» - «Комплект21» - 1:2, «Волга» - «Заря» - 3:0, «Сталь» - - «Энергия» - 7:0, «Динамо» - «Цивиль» - 6:0, «Крылья» - «Темп» - 4:1, «Факел» - «Волга-ТАВ-Чубаево» - 0:2, «Рубин» - ФК «Локомотив-Янтиково» - 0:2
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 138
- Дата: 15-05-2017
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