Сформированы календари игр сезона 2017 года

Сформированы следующие календари Чемпионата и Первенств ЧР по футболу:

- Взрослые. Высший дивизион

- Взрослые. Первый дивизион. Группа В

- Ветераны. Первый круг

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