|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо
|0
|0
|2
|Химик-Август
|0
|0
|3
|ФК Шумерля
|0
|0
|4
|Спутник-Комплект21
|0
|0
|5
|Ротор
|0
|0
|6
|БоМиК
|0
|0
|7
|ФК Ибреси
|0
|0
|8
|Волга
|0
|0
|9
|Бурилы
|0
|0
|10
|Спортивная школа
|0
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо
|2
|6
|2
|Комплект21 Нчк
|2
|6
|3
|Крылья
|2
|6
|4
|Волга
|2
|6
|5
|ФК Ибреси
|2
|6
|6
|ФК Янтиково-Локомотив
|2
|3
|7
|Волга-ТАВ-Чубаево
|2
|3
|8
|Цивиль
|2
|3
|9
|Рубин Ядрин
|2
|1
|10
|Факел Красноармейское
|2
|1
|11
|Сталь
|2
|0
|12
|Темп Батырево
|2
|0
|13
|Энергия
|2
|0
|14
|Заря Нчк
|2
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Мамайкин Евгений // Динамо
|5
|Князев Алексей // Волга
|3 (1)
|Игнатьев Андрей // Комплект21
|2
|Кураков Леонид // Динамо
|2
|Никоноров Виктор // Динамо
|2
|Романов Сергей // Сталь
|2
|Харитонов Андрей // Волга
|2
|Ярдыков Эдуард // Динамо
|2
|Взрослые. Первый дивизион. Группа А
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Актив
|0
|0
|2
|Элара
|0
|0
|3
|Энергия
|0
|0
|4
|Бокс
|0
|0
|5
|СК Воля
|0
|0
|6
|Звезда-ИЗВА
|0
|0
|7
|СК Центр
|0
|0
|8
|Бриллиант
|0
|0
|Взрослые. Первый дивизион. Группа B
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ФК Чурачики
|0
|0
|2
|Темп
|0
|0
|3
|ФК Урмары
|0
|0
|4
|Рубин
|0
|0
|5
|Факел Красноармейское
|0
|0
|6
|Локомотив
|0
|0
|7
|Спартак Кр.Четаи
|0
|0
|8
|Тармаш
|0
|0
|9
|Химик-АВГУСТ-2
|0
|0
|10
|Аида
|0
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
Сформированы календари игр сезона 2017 года
Сформированы следующие календари Чемпионата и Первенств ЧР по футболу:
- Взрослые. Высший дивизион
- Взрослые. Первый дивизион. Группа В
- Ветераны. Первый круг
Скачать и ознакомиться с календарями вы можете в разделе "Документы"
- Раздел: Республиканские соревнования
|
- Автор: admin
- Просмотров: 23
- Дата: 12-05-2017
|