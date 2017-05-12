Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Динамо Чебоксары Динамо 0 0
2 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 0 0
3 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 0 0
4 Логотип Спутник-Комплект21 Спутник-Комплект21 0 0
5 Логотип Ротор Кугеси Ротор 0 0
6 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 0 0
7 Логотип Ибреси ФК Ибреси 0 0
8 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 0 0
9 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 0 0
10 Логотип Спортивная школа Чебоксары Спортивная школа 0 0
турнирная таблица
календарь игр
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Динамо 2 6
2 Комплект21 Нчк 2 6
3 Крылья 2 6
4 Волга 2 6
5 ФК Ибреси 2 6
6 ФК Янтиково-Локомотив 2 3
7 Волга-ТАВ-Чубаево 2 3
8 Цивиль 2 3
9 Рубин Ядрин 2 1
10 Факел Красноармейское 2 1
11 Сталь 2 0
12 Темп Батырево 2 0
13 Энергия 2 0
14 Заря Нчк 2 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Мамайкин Евгений // Динамо
5
Князев Алексей // Волга
3 (1)
Игнатьев Андрей // Комплект21
2
Кураков Леонид // Динамо
2
Никоноров Виктор // Динамо
2
Романов Сергей // Сталь
2
Харитонов Андрей // Волга
2
Ярдыков Эдуард // Динамо
2
Взрослые. Первый дивизион. Группа А
М Команда И О
1 Логотип Актив Чебоксарский район Актив 0 0
2 Логотип Элара Чебоксары Элара 0 0
3 Логотип Энергия Чебоксары Энергия 0 0
4 Логотип Бокс Чебоксары Бокс 0 0
5 Логотип СК Воля Тренькасы СК Воля 0 0
6 Логотип Звезда-ИЗВА Звезда-ИЗВА 0 0
7 Логотип Спартак СК Центр 0 0
8 Логотип Бриллиант Чебоксары Бриллиант 0 0
Взрослые. Первый дивизион. Группа B
М Команда И О
1 Логотип Элара Чебоксары ФК Чурачики 0 0
2 Логотип Темп Батырево Темп 0 0
3 Логотип Урмары ФК Урмары 0 0
4 Логотип Рубин Ядрин Рубин 0 0
5 Логотип Факел Красноармейское Факел Красноармейское 0 0
6 Логотип Локомотив Канаш Локомотив 0 0
7 Логотип Спартак Спартак Кр.Четаи 0 0
8 Логотип Тармаш Тармаш 0 0
9 Логотип Химик-АВГУСТ Химик-АВГУСТ-2 0 0
10 Логотип Аида Канаш Аида 0 0
турнирная таблица
календарь игр
Сформированы календари игр сезона 2017 года

Сформированы календари игр сезона 2017 годаСформированы следующие календари Чемпионата и Первенств ЧР по футболу:

- Взрослые. Высший дивизион

- Взрослые. Первый дивизион. Группа В

- Ветераны. Первый круг

Скачать и ознакомиться с календарями вы можете в разделе "Документы"

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