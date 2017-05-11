20 мая - день массового футбола

20 мая в России отмечается «День массового футбола». С 2011 года РФС на регулярной основе проводит этот праздник, с каждым годом расширяя географию участников. В 2017 году в рамках «Дня массового футбола» на стадионе «Старт» состоится праздничный турнир по мини-футболу среди дворовых команд.

Желающие могут принять участие в турнире, заявив о себе на жеребьевке, которая состоится 17 мая в 12:00 в Федерации футбола ЧР.

Справки по телефону 43-80-80.