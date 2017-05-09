Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Динамо Чебоксары Динамо 0 0
2 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 0 0
3 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 0 0
4 Логотип Спутник-Комплект21 Спутник-Комплект21 0 0
5 Логотип Ротор Кугеси Ротор 0 0
6 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 0 0
7 Логотип Ибреси Ибреси 0 0
8 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 0 0
9 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 0 0
10 Логотип Спортивная школа Чебоксары Спортивная школа 0 0
турнирная таблица
календарь игр
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Динамо 2 6
2 Комплект21 Нчк 2 6
3 Крылья 2 6
4 Волга 2 6
5 ФК Ибреси 2 6
6 ФК Янтиково-Локомотив 2 3
7 Волга-ТАВ-Чубаево 2 3
8 Цивиль 2 3
9 Рубин Ядрин 2 1
10 Факел Красноармейское 2 1
11 Сталь 2 0
12 Темп Батырево 2 0
13 Энергия 2 0
14 Заря Нчк 2 0
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Бомбардиры
Взрослые. Первый дивизион. Группа А
М Команда И О
1 Логотип Темп Батырево Темп 0 0
2 Логотип Элара Чебоксары Элара 0 0
3 Логотип Актив Чебоксарский район Актив 0 0
4 Логотип Энергия Чебоксары Энергия 0 0
5 Логотип Бокс Чебоксары Бокс 0 0
6 Логотип СК Воля Тренькасы СК Воля 0 0
7 Звезда-ИЗВА 0 0
8 СК Центр 0 0
9 Логотип Бриллиант Чебоксары Бриллиант 0 0
10 Старт 0 0
11 Сокол 0 0
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Суперкубок Чувашии - 2017

Ветераны. Суперкубок. «Волга» - «Динамо» - 2:1 (0:1, 1:0) доп.вр.

Голы: П. Изатуллаев (55), О. Ермаков (110) - Н. Абрамов ()

 

Взрослые. Суперкубок. «Химик-АВГУСТ» - «Динамо» - 1:3 (0:0)

Голы: С. Таныгин (57) - М. Хозилов (60, 82, 90+)

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