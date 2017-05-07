|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо
|0
|0
|2
|Химик-Август
|0
|0
|3
|ФК Шумерля
|0
|0
|4
|Спутник-Комплект21
|0
|0
|5
|Ротор
|0
|0
|6
|БоМиК
|0
|0
|7
|Ибреси
|0
|0
|8
|Волга
|0
|0
|9
|Бурилы
|0
|0
|10
|Спортивная школа
|0
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо
|2
|6
|2
|Комплект21 Нчк
|2
|6
|3
|Крылья
|2
|6
|4
|Волга
|2
|6
|5
|ФК Ибреси
|2
|6
|6
|ФК Янтиково-Локомотив
|2
|3
|7
|Волга-ТАВ-Чубаево
|2
|3
|8
|Цивиль
|2
|3
|9
|Рубин Ядрин
|2
|1
|10
|Факел Красноармейское
|2
|1
|11
|Сталь
|2
|0
|12
|Темп Батырево
|2
|0
|13
|Энергия
|2
|0
|14
|Заря Нчк
|2
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Взрослые. Первый дивизион. Группа А
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Темп
|0
|0
|2
|Элара
|0
|0
|3
|Актив
|0
|0
|4
|Энергия
|0
|0
|5
|Бокс
|0
|0
|6
|СК Воля
|0
|0
|7
|Звезда-ИЗВА
|0
|0
|8
|СК Центр
|0
|0
|9
|Бриллиант
|0
|0
|10
|Старт
|0
|0
|11
|Сокол
|0
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
Ветераны. Результаты 2 тура
Первенство ЧР среди ветеранов. 2 тур. «Волга» - «Сталь» - 4:2, «Динамо» - «Заря» - 6:2, «Рубин» - «Факел» - 1:1, ФК «Янтиково-Локомотив» - «Энергия» - 3:1, «Цивиль» - «Крылья» - 0:4, «Комплект21» - «Волга-ТАВ-Чубаево» - 2:0, ФК «Ибреси» - «Темп» - 1:0
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 249
- Дата: 07-05-2017
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