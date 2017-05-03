Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Динамо Чебоксары Динамо 0 0
2 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 0 0
3 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 0 0
4 Логотип Спутник-Комплект21 Спутник-Комплект21 0 0
5 Логотип Ротор Кугеси Ротор 0 0
6 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 0 0
7 Логотип Ибреси Ибреси 0 0
8 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 0 0
9 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 0 0
10 Логотип Спортивная школа Чебоксары Спортивная школа 0 0
турнирная таблица
календарь игр
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Динамо 1 3
2 Комплект21 Нчк 1 3
3 Волга 1 3
4 Цивиль 1 3
5 Волга-ТАВ-Чубаево 1 3
6-7 Крылья 1 3
6-7 ФК Ибреси 1 3
8 ФК Янтиково-Локомотив 1 0
9 Рубин Ядрин 1 0
10 Сталь 1 0
11 Темп Батырево 1 0
12 Факел Красноармейское 1 0
13 Заря Нчк 1 0
14 Энергия 1 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Взрослые. Первый дивизион. Группа А
М Команда И О
1 Логотип Темп Батырево Темп 0 0
2 Логотип Элара Чебоксары Элара 0 0
3 Логотип Актив Чебоксарский район Актив 0 0
4 Логотип Энергия Чебоксары Энергия 0 0
5 Логотип Бокс Чебоксары Бокс 0 0
6 Логотип СК Воля Тренькасы СК Воля 0 0
7 Звезда-ИЗВА 0 0
8 СК Центр 0 0
9 Логотип Бриллиант Чебоксары Бриллиант 0 0
10 Старт 0 0
11 Сокол 0 0
турнирная таблица
календарь игр
Первенство ЧР среди ветеранов. Расписание 2 тура

Первенство ЧР среди ветеранов. Расписание 2 тураРасписание 2 тура Первенства ЧР среди ветеранов - здесь

Вернуться назад



Copyright 2009-2017 Футбол Чувашии
По вопросам размещения рекламы на сайте обращаться по тел. +7 (927) 840-82-59, email: fch21@mail.ru
Яндекс.Метрика