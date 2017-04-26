Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Динамо Чебоксары Динамо 0 0
2 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 0 0
3 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 0 0
4 Логотип Спутник-Комплект21 Спутник-Комплект21 0 0
5 Логотип Ротор Кугеси Ротор 0 0
6 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 0 0
7 Логотип Ибреси Ибреси 0 0
8 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 0 0
9 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 0 0
10 Логотип Спортивная школа Чебоксары Спортивная школа 0 0
турнирная таблица
календарь игр
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга 0 0
2 Динамо 0 0
3 Крылья 0 0
4 Ибреси 0 0
5 Волга-ТАВ-Чубаево 0 0
6 Комплект21 Нчк 0 0
7 Темп Батырево 0 0
8 Заря Нчк 0 0
9 Сталь 0 0
10 ФК Янтиково-Локомотив 0 0
11 Цивиль 0 0
12 Рубин Ядрин 0 0
13 Энергия 0 0
14 Факел Красноармейское 0 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Взрослые. Первый дивизион. Группа А
М Команда И О
1 Логотип Темп Батырево Темп 0 0
2 Логотип Элара Чебоксары Элара 0 0
3 Логотип Актив Чебоксарский район Актив 0 0
4 Логотип Энергия Чебоксары Энергия 0 0
5 Логотип Бокс Чебоксары Бокс 0 0
6 Логотип СК Воля Тренькасы СК Воля 0 0
7 Звезда-ИЗВА 0 0
8 СК Центр 0 0
9 Логотип Бриллиант Чебоксары Бриллиант 0 0
10 Старт 0 0
11 Сокол 0 0
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Первенство стартует с дерби

Первенство стартует с дербиВ ближайшую субботу матчем в Новочебоксарске стартует Первенство ЧР среди ветеранских команд 2017 года. По сравнению с прошлым годом, Первенство недосчитало команду из Октябрьского, но приобрело двух дебютантов - «Комплект21» из Новочебоксарска и красноармейский «Факел».

Календарь на первый тур - здесь

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