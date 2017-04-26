Первенство стартует с дерби

В ближайшую субботу матчем в Новочебоксарске стартует Первенство ЧР среди ветеранских команд 2017 года. По сравнению с прошлым годом, Первенство недосчитало команду из Октябрьского, но приобрело двух дебютантов - «Комплект21» из Новочебоксарска и красноармейский «Факел».

Календарь на первый тур - здесь