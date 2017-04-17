Логотипы команд
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Зима. Высший дивизион
М Команда И О
1 Спутник-Комплект21 7 19
2 БоМиК 7 17
3 Химик-АВГУСТ 7 16
4 СШ по футболу 7 8
5 ЧГПУ 7 8
6 Волга 7 6
7 Бокс 7 3
8 Темп 7 1
турнирная таблица
календарь и результаты
Бомбардиры
Кирилл Иванов
// Динамо 		18 (1)
Руслан Александров
// ОМОН-Эстет 		17
Андрей Прокопьев
// Динамо 		15
Василий Дементьев
// Спутник-ДЮСШ №1 		14
Максим Иванов
// ГАИ-GreenGo 		11
Денис Шингирей
// ГАИ-GreenGo 		11
Михаил Петров
// Химик-АВГУСТ 		11
Зима. Первый дивизион
М Команда И О
1 ФК Чурачики 7 16
2 Элара 6 12
3 Энергия 5 10
4 Бриллиант 7 10
5 ДЮСШ №1 6 8
6 СК Центр 4 7
7 СШ-2001 6 4
8 Знамя 7 0
турнирная таблица
Мини-футбол. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга-ТАВ-Урмары 9 25
2 Крылья 9 22
3 Динамо 9 21
4 Фемида 9 16
5 Заря-ЭКРА 9 16
6 Молочный двор 9 10
7 Тайфун-ДМБ 9 10
8 Сталь 9 9
9 Ирбис 9 3
10 Союз 9 0
подробная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Алексеев Олег
// Крылья 		24 (1)
Краснов Александр
// Волга-ТАВ-Урмары 		23 (1)
Иванов Олег
// Фемида 		15 (1)
Абрамов Николай
// Динамо 		14
Игнатьев Андрей
// Волга-ТАВ-Урмары 		13
Красных Андрей
// Динамо 		12

Подготовка к сезону для судей

Подготовка к сезону для судей

22 апреля (суббота) в 9:30 на стадионе «Труд» состоится семинар Республиканской коллегии судей по подготовке к предстоящему сезону.

Программа семинара :

- сдача нормативов по общефизической подготовке;

- теоретический экзамен.

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