Подготовка к сезону для судей

22 апреля (суббота) в 9:30 на стадионе «Труд» состоится семинар Республиканской коллегии судей по подготовке к предстоящему сезону.

Программа семинара :

- сдача нормативов по общефизической подготовке;

- теоретический экзамен.