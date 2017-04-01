Впереди плей-офф

Открытое зимнее первенство города Чебоксары среди ветеранов. 5 тур. «Ирбис» - «Заря» - 1:4, «Комплект21» - «Ибреси» - 3:0, «Волга» - «Динамо» - 5:1, «Крылья» - «Сталь» - 2:1, «Гармония» - «Энергия» - 1:0.

Таким образом, в полуфинале встречаются: «Волга» - «Комплект21» и «Динамо» - «Крылья». Начало матчей на стадионе «Труд» в 14:00.