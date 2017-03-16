Ветераны. Зимнее первенство - 2017. Расписание

В ближайшую субботу на стадионе «Труд» стартует Открытое зимнее первенство города Чебоксары среди ветеранов. 11 команд, разделенных на 2 группы, разыграют между собой титул сильнейшей команды среди футболистов старше 40 лет.

Календарь игр - vet_2017_zima.doc [106 Kb] (cкачиваний: 104)