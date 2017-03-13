ЛФЛ "Чебоксары"

Вниманию команд, планирующих заявку в ЛФЛ "Чебоксары"!

Просьба ко всем командам, решившим заявиться в лигу на сезон-2017, подтвердить своё участие в сезоне секретарю Лиги ЛФЛ "Чебоксары" в письменном виде на почту(skvorec007@mail.ru) в срок до 30 марта. Напоминаем, что игры лиги будут проходить на стадионе "Олимпийский".

Собрание капитанов команд планируется в конце марта.

Старт турнира - в начале апреля.

Также идет набор команд в зону "Присурье" (тел. 89626005002 Алексей)

Более подробная информация по тел. 89196736382(Александр)