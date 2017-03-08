Логотипы команд
Зима. Высший дивизион
М Команда И О
1 Спутник-Комплект21 6 16
2 БоМиК 5 13
3 Химик-АВГУСТ 5 12
4 ЧГПУ 6 8
5 Волга 6 6
6 СШ по футболу 6 5
7 Бокс 6 3
8 Темп 6 1
турнирная таблица
Зима. Первый дивизион
М Команда И О
1 ФК Чурачики 6 13
2 Энергия 5 10
3 Элара 5 9
4 ДЮСШ №1 5 8
5 СК Центр 4 7
6 Бриллиант 6 7
7 СШ-2001 5 4
8 Знамя 6 0
турнирная таблица
Мини-футбол. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга-ТАВ-Урмары 9 25
2 Крылья 9 22
3 Динамо 9 21
4 Фемида 9 16
5 Заря-ЭКРА 9 16
6 Молочный двор 9 10
7 Тайфун-ДМБ 9 10
8 Сталь 9 9
9 Ирбис 9 3
10 Союз 9 0
подробная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Алексеев Олег
// Крылья 		24 (1)
Краснов Александр
// Волга-ТАВ-Урмары 		23 (1)
Иванов Олег
// Фемида 		15 (1)
Абрамов Николай
// Динамо 		14
Игнатьев Андрей
// Волга-ТАВ-Урмары 		13
Красных Андрей
// Динамо 		12

С 8 марта!

Дорогие девушки и женщины! 

Администрация сайта "Футбол Чувашии" поздравляет вас с международным женским днем. Желаем Вам бесконечного счастья, несокрушимого здоровья и прекрасного настроения!

С 8марта

 

В предверии женского праздника, девушки-футболистки разыграли между собой Кубок ЧР по мини-футболу, все призеры которого были определены в серии послематчевых пенальти. Азарта и бескомпромиссной борьбы нашим девушкам не занимать!

Результаты Кубка ЧР по мини-футболу среди женщин

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