|Зима. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Спутник-Комплект21
|6
|16
|2
|БоМиК
|5
|13
|3
|Химик-АВГУСТ
|5
|12
|4
|ЧГПУ
|6
|8
|5
|Волга
|6
|6
|6
|СШ по футболу
|6
|5
|7
|Бокс
|6
|3
|8
|Темп
|6
|1
|турнирная таблица
|Зима. Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ФК Чурачики
|6
|13
|2
|Энергия
|5
|10
|3
|Элара
|5
|9
|4
|ДЮСШ №1
|5
|8
|5
|СК Центр
|4
|7
|6
|Бриллиант
|6
|7
|7
|СШ-2001
|5
|4
|8
|Знамя
|6
|0
|турнирная таблица
|Мини-футбол. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга-ТАВ-Урмары
|9
|25
|2
|Крылья
|9
|22
|3
|Динамо
|9
|21
|4
|Фемида
|9
|16
|5
|Заря-ЭКРА
|9
|16
|6
|Молочный двор
|9
|10
|7
|Тайфун-ДМБ
|9
|10
|8
|Сталь
|9
|9
|9
|Ирбис
|9
|3
|10
|Союз
|9
|0
|подробная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Алексеев Олег
// Крылья
|24 (1)
|Краснов Александр
// Волга-ТАВ-Урмары
|23 (1)
|Иванов Олег
// Фемида
|15 (1)
|Абрамов Николай
// Динамо
|14
|Игнатьев Андрей
// Волга-ТАВ-Урмары
|13
|Красных Андрей
// Динамо
|12
С 8 марта!
Дорогие девушки и женщины!
Администрация сайта "Футбол Чувашии" поздравляет вас с международным женским днем. Желаем Вам бесконечного счастья, несокрушимого здоровья и прекрасного настроения!
В предверии женского праздника, девушки-футболистки разыграли между собой Кубок ЧР по мини-футболу, все призеры которого были определены в серии послематчевых пенальти. Азарта и бескомпромиссной борьбы нашим девушкам не занимать!
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 29
- Дата: 08-03-2017
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