С 8 марта!

Дорогие девушки и женщины!



Администрация сайта "Футбол Чувашии" поздравляет вас с международным женским днем. Желаем Вам бесконечного счастья, несокрушимого здоровья и прекрасного настроения!

В предверии женского праздника, девушки-футболистки разыграли между собой Кубок ЧР по мини-футболу, все призеры которого были определены в серии послематчевых пенальти. Азарта и бескомпромиссной борьбы нашим девушкам не занимать!

Результаты Кубка ЧР по мини-футболу среди женщин