Футбол - игра народная. 5 марта

Высший дивизион. 9 тур. «Рябинка» – «Сувары» – 1:0, «Полтинник» – «Гранит» – 1:2, «Романа» – «Феникс» – 0:0, «Барсы» – «Эткер-52» – 1:0, «Красный Октябрь» – «ТД Аврора» – 2:3.

Победитель зимнего этапа соревнования «Футбол - игра народная» – команда «Полтинник»

На финиш три первые команды подошли с одинаковым количеством очков (по 19). «Полтинник» имеет победу в личной встрече перед каждым из своих конкурентов, за счет этого, он и обеспечил досрочно свое чемпионство. За счет разницы мячей в личных встречах (между тремя командами), «Рябинка» поднялась на второе место; у «Барсов» только "бронза". Дебютант высшего дивизиона, команда «Эткер-52», вместе с «Суварами», вылетает в первый дивизион. В элитный дивизион дворового мини-футбола возвращаются «Барселона» и «Северо-Запад».

Первый дивизион. 9 тур. «ВЭскул» – ЧАЗ – 1:1, «Гольфстрим-Пожарка» – «СК ТУС» – 3:0, «Спектр» – «Барселона» – 2:0, «Альянс» – «Северо-Запад» – 3:2, «Кадыкова» – «Форум» – 2:5.

ЧАЗ, «СК ТУС» и «Кадыкова», которые совсем недавно еще играли в высшем дивизионе, вылетают во второй дивизион.

Второй дивизион. 9 тур. «Рать» – «Олимп» – 5:1, «Фемида 21» – «Спарта» – 1:1, «Шуруп-М» – «Динамика» – 1:0, «Инсайт» – «Интер» – 2:5, ЧЭАЗ – «Кубы» – 0:0. 3 тур (перенесенная игра). «Фемида 21» – «Шуруп-М» – 1:1.

Оставшиеся перенесенные игры запланированы на 8, 11 и 12 марта. Пока определился только обладатель одной путевки в первый дивизион - команда «Рать» и одна команда, покидающая регулярный дивизион соревнования - это «Олимп».