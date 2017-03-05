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Зима. Высший дивизион
М Команда И О
1 Спутник-Комплект21 6 16
2 БоМиК 5 13
3 Химик-АВГУСТ 5 12
4 ЧГПУ 5 7
5 Волга 5 5
6 СШ по футболу 6 5
7 Бокс 6 3
8 Темп 6 1
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Зима. Первый дивизион
М Команда И О
1 ФК Чурачики 6 13
2 Энергия 5 10
3 Элара 5 9
4 ДЮСШ №1 5 8
5 СК Центр 4 7
6 Бриллиант 6 7
7 СШ-2001 5 4
8 Знамя 6 0
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Мини-футбол. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга-ТАВ-Урмары 9 25
2 Крылья 9 22
3 Динамо 9 21
4 Фемида 9 16
5 Заря-ЭКРА 9 16
6 Молочный двор 9 10
7 Тайфун-ДМБ 9 10
8 Сталь 9 9
9 Ирбис 9 3
10 Союз 9 0
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Бомбардиры
Алексеев Олег
// Крылья 		24 (1)
Краснов Александр
// Волга-ТАВ-Урмары 		23 (1)
Иванов Олег
// Фемида 		15 (1)
Абрамов Николай
// Динамо 		14
Игнатьев Андрей
// Волга-ТАВ-Урмары 		13
Красных Андрей
// Динамо 		12

Футбол - игра народная. 5 марта

Высший дивизион. 9 тур. «Рябинка» – «Сувары» – 1:0, «Полтинник» – «Гранит» – 1:2, «Романа» – «Феникс» – 0:0, «Барсы» – «Эткер-52» – 1:0, «Красный Октябрь» – «ТД Аврора» – 2:3.

 

Победитель зимнего этапа соревнования «Футбол - игра народная» – команда «Полтинник»

Команда Полтинник

 

На финиш три первые команды подошли с одинаковым количеством очков (по 19). «Полтинник» имеет победу в личной встрече перед каждым из своих конкурентов, за счет этого, он и обеспечил досрочно свое чемпионство. За счет разницы мячей в личных встречах (между тремя командами), «Рябинка» поднялась на второе место; у «Барсов» только "бронза". Дебютант высшего дивизиона, команда «Эткер-52», вместе с «Суварами», вылетает в первый дивизион. В элитный дивизион дворового мини-футбола возвращаются «Барселона» и «Северо-Запад».

 

Первый дивизион. 9 тур. «ВЭскул» – ЧАЗ – 1:1, «Гольфстрим-Пожарка» – «СК ТУС» – 3:0, «Спектр» – «Барселона» – 2:0, «Альянс» – «Северо-Запад» – 3:2, «Кадыкова» – «Форум» – 2:5.

 

ЧАЗ, «СК ТУС» и «Кадыкова», которые совсем недавно еще играли в высшем дивизионе, вылетают во второй дивизион.

 

Второй дивизион. 9 тур. «Рать» – «Олимп» – 5:1, «Фемида 21» – «Спарта» – 1:1, «Шуруп-М» – «Динамика» – 1:0, «Инсайт» – «Интер» – 2:5, ЧЭАЗ – «Кубы» – 0:0. 3 тур (перенесенная игра). «Фемида 21» – «Шуруп-М» – 1:1.

 

Оставшиеся перенесенные игры запланированы на 8, 11 и 12 марта. Пока определился только обладатель одной путевки в первый дивизион - команда «Рать» и одна команда, покидающая регулярный дивизион соревнования - это «Олимп».

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