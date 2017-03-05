Футбол - игра народная. 5 марта

|Зима. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Спутник-Комплект21
|6
|16
|2
|БоМиК
|5
|13
|3
|Химик-АВГУСТ
|5
|12
|4
|ЧГПУ
|5
|7
|5
|Волга
|5
|5
|6
|СШ по футболу
|6
|5
|7
|Бокс
|6
|3
|8
|Темп
|6
|1
|турнирная таблица
|Зима. Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ФК Чурачики
|6
|13
|2
|Энергия
|5
|10
|3
|Элара
|5
|9
|4
|ДЮСШ №1
|5
|8
|5
|СК Центр
|4
|7
|6
|Бриллиант
|6
|7
|7
|СШ-2001
|5
|4
|8
|Знамя
|6
|0
|турнирная таблица
|Мини-футбол. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга-ТАВ-Урмары
|9
|25
|2
|Крылья
|9
|22
|3
|Динамо
|9
|21
|4
|Фемида
|9
|16
|5
|Заря-ЭКРА
|9
|16
|6
|Молочный двор
|9
|10
|7
|Тайфун-ДМБ
|9
|10
|8
|Сталь
|9
|9
|9
|Ирбис
|9
|3
|10
|Союз
|9
|0
|подробная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Алексеев Олег
// Крылья
|24 (1)
|Краснов Александр
// Волга-ТАВ-Урмары
|23 (1)
|Иванов Олег
// Фемида
|15 (1)
|Абрамов Николай
// Динамо
|14
|Игнатьев Андрей
// Волга-ТАВ-Урмары
|13
|Красных Андрей
// Динамо
|12
Высший дивизион. 9 тур. «Рябинка» – «Сувары» – 1:0, «Полтинник» – «Гранит» – 1:2, «Романа» – «Феникс» – 0:0, «Барсы» – «Эткер-52» – 1:0, «Красный Октябрь» – «ТД Аврора» – 2:3.
Победитель зимнего этапа соревнования «Футбол - игра народная» – команда «Полтинник»
На финиш три первые команды подошли с одинаковым количеством очков (по 19). «Полтинник» имеет победу в личной встрече перед каждым из своих конкурентов, за счет этого, он и обеспечил досрочно свое чемпионство. За счет разницы мячей в личных встречах (между тремя командами), «Рябинка» поднялась на второе место; у «Барсов» только "бронза". Дебютант высшего дивизиона, команда «Эткер-52», вместе с «Суварами», вылетает в первый дивизион. В элитный дивизион дворового мини-футбола возвращаются «Барселона» и «Северо-Запад».
Первый дивизион. 9 тур. «ВЭскул» – ЧАЗ – 1:1, «Гольфстрим-Пожарка» – «СК ТУС» – 3:0, «Спектр» – «Барселона» – 2:0, «Альянс» – «Северо-Запад» – 3:2, «Кадыкова» – «Форум» – 2:5.
ЧАЗ, «СК ТУС» и «Кадыкова», которые совсем недавно еще играли в высшем дивизионе, вылетают во второй дивизион.
Второй дивизион. 9 тур. «Рать» – «Олимп» – 5:1, «Фемида 21» – «Спарта» – 1:1, «Шуруп-М» – «Динамика» – 1:0, «Инсайт» – «Интер» – 2:5, ЧЭАЗ – «Кубы» – 0:0. 3 тур (перенесенная игра). «Фемида 21» – «Шуруп-М» – 1:1.
Оставшиеся перенесенные игры запланированы на 8, 11 и 12 марта. Пока определился только обладатель одной путевки в первый дивизион - команда «Рать» и одна команда, покидающая регулярный дивизион соревнования - это «Олимп».
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: michaelS
- Просмотров: 339
- Дата: 05-03-2017
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