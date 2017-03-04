Футбол - игра народная. 4 марта

|Зима.Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|БоМиК
|5
|13
|2
|Спутник-Комплект21
|5
|13
|3
|Химик-АВГУСТ
|5
|12
|4
|ЧГПУ
|5
|7
|5
|СШ
|5
|5
|6
|Волга
|5
|5
|7
|Темп
|5
|1
|8
|Бокс
|5
|0
|турнирная таблица
|Зима.Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ФК Чурачики
|5
|12
|2
|Энергия
|5
|10
|3
|Элара
|5
|9
|4
|ДЮСШ №1
|5
|8
|5
|СК Центр
|4
|7
|6
|Бриллиант
|5
|6
|7
|СШ-2001
|4
|1
|8
|Знамя
|5
|0
|турнирная таблица
|Мини-футбол. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга-ТАВ-Урмары
|9
|25
|2
|Крылья
|9
|22
|3
|Динамо
|9
|21
|4
|Фемида
|9
|16
|5
|Заря-ЭКРА
|9
|16
|6
|Молочный двор
|9
|10
|7
|Тайфун-ДМБ
|9
|10
|8
|Сталь
|9
|9
|9
|Ирбис
|9
|3
|10
|Союз
|9
|0
|подробная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Алексеев Олег
// Крылья
|24 (1)
|Краснов Александр
// Волга-ТАВ-Урмары
|23 (1)
|Иванов Олег
// Фемида
|15 (1)
|Абрамов Николай
// Динамо
|14
|Игнатьев Андрей
// Волга-ТАВ-Урмары
|13
|Красных Андрей
// Динамо
|12
Высший дивизион. 8 тур. «ТД Аврора» – «Барсы» – 0:4, «Феникс» – «Красный Октябрь» – 1:0, «Сувары» – «Романа» – 2:4, «Гранит» – «Рябинка» – 3:2, «Эткер-52» – «Полтинник» – 0:2.
Два оставшихся места на пьедестале разыграют команды «Барсы», «Рябинка» и «Красный Октябрь». «Сувары» уже покидают высший дивизион, плохи дела и у «Эткера», кроме завтрашней победы (соперник «Барсы») им обязательно необходимо поражение хотя бы одного из конкурентов за выживание – «Гранита» или «Романы».
Первый дивизион. 8 тур. «Форум» – «Гольфстрим-Пожарка» – 2:4, «СК ТУС» – «ВЭскул» – 2:3, ЧАЗ – «Спектр» – 0:2, «Барселона» – «Альянс» – 1:0, «Северо-Запад» – «Кадыкова» – 4:6.
Здесь борьба за путевки "на повышение" завершена – в высший дивизион возвращаются «Барселона» и «Северо-Запад». Трио неудачников дивизиона определится завтра во встречах «ВЭскул» – ЧАЗ, «Гольфстрим-Пожарка» – «СК ТУС» и «Кадыкова» – «Форум».
Второй дивизион. 8 тур. «Олимп» – ЧЭАЗ – 2:1, «Кубы» – «Инсайт» – 3:3, «Интер» – «Шуруп-М» – 2:1, «Динамика» – «Фемида 21» – 1:3, «Спарта» – «Рать» – 0:4.
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- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: michaelS
- Просмотров: 97
- Дата: 04-03-2017
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