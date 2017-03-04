Логотипы команд
Зима.Высший дивизион
М Команда И О
1 БоМиК 5 13
2 Спутник-Комплект21 5 13
3 Химик-АВГУСТ 5 12
4 ЧГПУ 5 7
5 СШ 5 5
6 Волга 5 5
7 Темп 5 1
8 Бокс 5 0
турнирная таблица
Зима.Первый дивизион
М Команда И О
1 ФК Чурачики 5 12
2 Энергия 5 10
3 Элара 5 9
4 ДЮСШ №1 5 8
5 СК Центр 4 7
6 Бриллиант 5 6
7 СШ-2001 4 1
8 Знамя 5 0
турнирная таблица
Мини-футбол. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга-ТАВ-Урмары 9 25
2 Крылья 9 22
3 Динамо 9 21
4 Фемида 9 16
5 Заря-ЭКРА 9 16
6 Молочный двор 9 10
7 Тайфун-ДМБ 9 10
8 Сталь 9 9
9 Ирбис 9 3
10 Союз 9 0
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календарь игр
Бомбардиры
Алексеев Олег
// Крылья 		24 (1)
Краснов Александр
// Волга-ТАВ-Урмары 		23 (1)
Иванов Олег
// Фемида 		15 (1)
Абрамов Николай
// Динамо 		14
Игнатьев Андрей
// Волга-ТАВ-Урмары 		13
Красных Андрей
// Динамо 		12

Футбол - игра народная. 4 марта

Высший дивизион. 8 тур. «ТД Аврора» – «Барсы» – 0:4, «Феникс» – «Красный Октябрь» – 1:0, «Сувары» – «Романа» – 2:4, «Гранит» – «Рябинка» – 3:2, «Эткер-52» – «Полтинник» – 0:2.

 

Два оставшихся места на пьедестале разыграют команды «Барсы», «Рябинка» и «Красный Октябрь». «Сувары» уже покидают высший дивизион, плохи дела и у «Эткера», кроме завтрашней победы (соперник «Барсы») им обязательно необходимо поражение хотя бы одного из конкурентов за выживание – «Гранита» или «Романы».

 

Первый дивизион. 8 тур. «Форум» – «Гольфстрим-Пожарка» – 2:4, «СК ТУС» – «ВЭскул» – 2:3, ЧАЗ – «Спектр» – 0:2, «Барселона» – «Альянс» – 1:0, «Северо-Запад» – «Кадыкова» – 4:6.

 

Здесь борьба за путевки "на повышение" завершена – в высший дивизион возвращаются «Барселона» и «Северо-Запад». Трио неудачников дивизиона определится завтра во встречах «ВЭскул» – ЧАЗ, «Гольфстрим-Пожарка» – «СК ТУС» и «Кадыкова» – «Форум».

 

Второй дивизион. 8 тур. «Олимп» – ЧЭАЗ – 2:1, «Кубы» – «Инсайт» – 3:3, «Интер» – «Шуруп-М» – 2:1, «Динамика» – «Фемида 21» – 1:3, «Спарта» – «Рать» – 0:4.

 

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