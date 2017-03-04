Футбол - игра народная. 4 марта

Высший дивизион. 8 тур. «ТД Аврора» – «Барсы» – 0:4, «Феникс» – «Красный Октябрь» – 1:0, «Сувары» – «Романа» – 2:4, «Гранит» – «Рябинка» – 3:2, «Эткер-52» – «Полтинник» – 0:2.

Два оставшихся места на пьедестале разыграют команды «Барсы», «Рябинка» и «Красный Октябрь». «Сувары» уже покидают высший дивизион, плохи дела и у «Эткера», кроме завтрашней победы (соперник «Барсы») им обязательно необходимо поражение хотя бы одного из конкурентов за выживание – «Гранита» или «Романы».

Первый дивизион. 8 тур. «Форум» – «Гольфстрим-Пожарка» – 2:4, «СК ТУС» – «ВЭскул» – 2:3, ЧАЗ – «Спектр» – 0:2, «Барселона» – «Альянс» – 1:0, «Северо-Запад» – «Кадыкова» – 4:6.

Здесь борьба за путевки "на повышение" завершена – в высший дивизион возвращаются «Барселона» и «Северо-Запад». Трио неудачников дивизиона определится завтра во встречах «ВЭскул» – ЧАЗ, «Гольфстрим-Пожарка» – «СК ТУС» и «Кадыкова» – «Форум».

Второй дивизион. 8 тур. «Олимп» – ЧЭАЗ – 2:1, «Кубы» – «Инсайт» – 3:3, «Интер» – «Шуруп-М» – 2:1, «Динамика» – «Фемида 21» – 1:3, «Спарта» – «Рать» – 0:4.

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