|Зима. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Спутник-Комплект21
|6
|16
|2
|БоМиК
|5
|13
|3
|Химик-АВГУСТ
|5
|12
|4
|ЧГПУ
|5
|7
|5
|Волга
|5
|5
|6
|СШ по футболу
|6
|5
|7
|Бокс
|6
|3
|8
|Темп
|6
|1
|турнирная таблица
|Зима. Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ФК Чурачики
|6
|13
|2
|Энергия
|5
|10
|3
|Элара
|5
|9
|4
|ДЮСШ №1
|5
|8
|5
|СК Центр
|4
|7
|6
|Бриллиант
|6
|7
|7
|СШ-2001
|5
|4
|8
|Знамя
|6
|0
|турнирная таблица
|Мини-футбол. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга-ТАВ-Урмары
|9
|25
|2
|Крылья
|9
|22
|3
|Динамо
|9
|21
|4
|Фемида
|9
|16
|5
|Заря-ЭКРА
|9
|16
|6
|Молочный двор
|9
|10
|7
|Тайфун-ДМБ
|9
|10
|8
|Сталь
|9
|9
|9
|Ирбис
|9
|3
|10
|Союз
|9
|0
|подробная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Алексеев Олег
// Крылья
|24 (1)
|Краснов Александр
// Волга-ТАВ-Урмары
|23 (1)
|Иванов Олег
// Фемида
|15 (1)
|Абрамов Николай
// Динамо
|14
|Игнатьев Андрей
// Волга-ТАВ-Урмары
|13
|Красных Андрей
// Динамо
|12
ЧГПУ - победитель Универсиады
|М
|
Группа "А"
|1
|2
|3
|В
|Н
|П
|Р/М
|О
|1
|
ЧГПУ
|
|7:2
|5:2
|2
|0
|0
|12-4
|6
|2
|«Политех»
|2:7
|
|3:2
|1
|0
|1
|5-9
|3
|3
|ЧКИ
|2:5
|2:3
|
|0
|0
|2
|4-8
|0
|М
|
Группа "Б"
|1
|2
|3
|В
|Н
|П
|Р/М
|О
|1
|
ЧГУ
|
|2:1
|5:0
|2
|0
|0
|7-1
|6
|2
|ЧГСХА
|1:2
|
|10:1
|1
|0
|1
|11-3
|3
|3
|МАДИ
|0:5
|1:10
|
|0
|0
|2
|1-15
|0
За 5 место: ЧКИ – МАДИ – 6:1
Полуфиналы: ЧГУ – «Политех» – 10:0, ЧГПУ – ЧГСХА – 8:2
За 3 место: ЧГСХА – «Политех» – ?:?
Финал: ЧГПУ – ЧГУ – 7:1
Победители турнира – сборная ЧГПУ по мини-футболу (тренеры Герольд Леонидович Драндров и Азат Зейнетдинов)
- Раздел: Республиканские соревнования
|
- Автор: michaelS
- Просмотров: 108
- Дата: 06-03-2017
|