Логотипы команд
Зима. Высший дивизион
М Команда И О
1 Спутник-Комплект21 6 16
2 БоМиК 5 13
3 Химик-АВГУСТ 5 12
4 ЧГПУ 5 7
5 Волга 5 5
6 СШ по футболу 6 5
7 Бокс 6 3
8 Темп 6 1
турнирная таблица
Зима. Первый дивизион
М Команда И О
1 ФК Чурачики 6 13
2 Энергия 5 10
3 Элара 5 9
4 ДЮСШ №1 5 8
5 СК Центр 4 7
6 Бриллиант 6 7
7 СШ-2001 5 4
8 Знамя 6 0
турнирная таблица
Мини-футбол. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга-ТАВ-Урмары 9 25
2 Крылья 9 22
3 Динамо 9 21
4 Фемида 9 16
5 Заря-ЭКРА 9 16
6 Молочный двор 9 10
7 Тайфун-ДМБ 9 10
8 Сталь 9 9
9 Ирбис 9 3
10 Союз 9 0
подробная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Алексеев Олег
// Крылья 		24 (1)
Краснов Александр
// Волга-ТАВ-Урмары 		23 (1)
Иванов Олег
// Фемида 		15 (1)
Абрамов Николай
// Динамо 		14
Игнатьев Андрей
// Волга-ТАВ-Урмары 		13
Красных Андрей
// Динамо 		12

ЧГПУ - победитель Универсиады
М
Группа "А"
 1 2 3 В Н П Р/М О
1
ЧГПУ
Футбол Чувашии
 7:2 5:2 2 0 0 12-4 6
2 «Политех» 2:7
Футбол Чувашии
 3:2 1 0 1 5-9 3
3 ЧКИ 2:5 2:3
Футбол Чувашии
 0 0 2 4-8 0

 

М
Группа "Б"
 1 2 3 В Н П Р/М О
1
ЧГУ
Футбол Чувашии
 2:1 5:0 2 0 0 7-1 6
2 ЧГСХА 1:2
Футбол Чувашии
 10:1 1 0 1 11-3 3
3 МАДИ 0:5 1:10
Футбол Чувашии
 0 0 2 1-15 0

 

За 5 место: ЧКИ – МАДИ – 6:1

Полуфиналы: ЧГУ – «Политех» – 10:0, ЧГПУ – ЧГСХА – 8:2

За 3 место: ЧГСХА – «Политех» – ?:?

Финал: ЧГПУ – ЧГУ – 7:1

 

Победители турнира – сборная ЧГПУ по мини-футболу (тренеры Герольд Леонидович Драндров и Азат Зейнетдинов)

Сборная ЧГПУ по мини-футболу – чемпион Универсиады вузов Чувашской Республики

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