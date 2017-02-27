Логотипы команд
Зима.Высший дивизион
М Команда И О
1 БоМиК 5 13
2 Спутник-Комплект21 5 13
3 Химик-АВГУСТ 5 12
4 ЧГПУ 5 7
5 СШ 5 5
6 Волга 5 5
7 Темп 5 1
8 Бокс 5 0
турнирная таблица
Зима.Первый дивизион
М Команда И О
1 ФК Чурачики 5 12
2 Энергия 5 10
3 Элара 5 9
4 ДЮСШ №1 5 8
5 СК Центр 5 7
6 Бриллиант 5 6
7 СШ-2001 5 1
8 Знамя 5 0
турнирная таблица
Мини-футбол. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга-ТАВ-Урмары 9 25
2 Крылья 9 22
3 Динамо 9 21
4 Фемида 9 16
5 Заря-ЭКРА 9 16
6 Молочный двор 9 10
7 Тайфун-ДМБ 9 10
8 Сталь 9 9
9 Ирбис 9 3
10 Союз 9 0
подробная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Алексеев Олег
// Крылья 		24 (1)
Краснов Александр
// Волга-ТАВ-Урмары 		23 (1)
Иванов Олег
// Фемида 		15 (1)
Абрамов Николай
// Динамо 		14
Игнатьев Андрей
// Волга-ТАВ-Урмары 		13
Красных Андрей
// Динамо 		12

"Лига Чемпионов" в Чебоксарах

"Лига Чемпионов" в ЧебоксарахЕсли Вы хотите выиграть Лигу Чемпионов - добро пожаловать в Лигу Чемпионов Amateur League Чебоксары!

16 команд в формате 8 на 8 на стадионах "Труд" и "Гимназии №5" разыграют между собой звание лучшей команды Лиги Чемпионов - Чебоксары. Начало турнира - март 2017 года (после формирования состава участников).

Справки по телефону - +7 (8352) 38-48-38 (Павел Ильин).

 

 

Бланк заявки - Blank_zayavki_Amateur_Ligi.doc [106,5 Kb] (cкачиваний: 6)
Положение - Polozhenie_LIGAChempionov.doc [204,5 Kb] (cкачиваний: 22)

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