"Лига Чемпионов" в Чебоксарах

Если Вы хотите выиграть Лигу Чемпионов - добро пожаловать в Лигу Чемпионов Amateur League Чебоксары!

16 команд в формате 8 на 8 на стадионах "Труд" и "Гимназии №5" разыграют между собой звание лучшей команды Лиги Чемпионов - Чебоксары. Начало турнира - март 2017 года (после формирования состава участников).

Справки по телефону - +7 (8352) 38-48-38 (Павел Ильин).

Бланк заявки - Blank_zayavki_Amateur_Ligi.doc [106,5 Kb] (cкачиваний: 6)

Положение - Polozhenie_LIGAChempionov.doc [204,5 Kb] (cкачиваний: 22)