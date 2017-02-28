Футбол - игра народная. 25-26 февраля

|Зима.Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|БоМиК
|5
|13
|2
|Спутник-Комплект21
|5
|13
|3
|Химик-АВГУСТ
|5
|12
|4
|ЧГПУ
|5
|7
|5
|СШ
|5
|5
|6
|Волга
|5
|5
|7
|Темп
|5
|1
|8
|Бокс
|5
|0
|турнирная таблица
|Зима.Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ФК Чурачики
|5
|12
|2
|Энергия
|5
|10
|3
|Элара
|5
|9
|4
|ДЮСШ №1
|5
|8
|5
|СК Центр
|5
|7
|6
|Бриллиант
|5
|6
|7
|СШ-2001
|5
|1
|8
|Знамя
|5
|0
|турнирная таблица
|Мини-футбол. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга-ТАВ-Урмары
|9
|25
|2
|Крылья
|9
|22
|3
|Динамо
|9
|21
|4
|Фемида
|9
|16
|5
|Заря-ЭКРА
|9
|16
|6
|Молочный двор
|9
|10
|7
|Тайфун-ДМБ
|9
|10
|8
|Сталь
|9
|9
|9
|Ирбис
|9
|3
|10
|Союз
|9
|0
|подробная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Алексеев Олег
// Крылья
|24 (1)
|Краснов Александр
// Волга-ТАВ-Урмары
|23 (1)
|Иванов Олег
// Фемида
|15 (1)
|Абрамов Николай
// Динамо
|14
|Игнатьев Андрей
// Волга-ТАВ-Урмары
|13
|Красных Андрей
// Динамо
|12
Высший дивизион. 6 тур. «Рябинка» – «ТД Аврора» – 5:3, «Романа» – «Барсы» – 1:2, «Красный Октябрь» – «Эткер-52» – 1:0, «Полтинник» – «Феникс» – 0:1, «Гранит» – «Сувары» – 2:1. 7 тур. «ТД Аврора» – «Романа» – 0:1, «Барсы» – «Красный Октябрь» – 1:2, «Феникс» – «Рябинка» – 2:4, «Сувары» – «Полтинник» – 2:5, «Эткер-52» – «Гранит» – 3:1.
Первый дивизион. 6 тур. «Барселона» – «Северо-Запад» – 3:5, ЧАЗ – «Кадыкова» – 5:0, «СК ТУС» – «Альянс» – 0:2, «Гольфстрим-Пожарка» – «Спектр» – 3:1, «Форум» – «ВЭскул» – 4:2. 7 тур. «ВЭскул» – «Гольфстрим-Пожарка» – 2:2, «Спектр» – «СК ТУС» – 5:0*, «Альянс» – ЧАЗ – 8:1, «Кадыкова» – «Барселона» – 0:5, «Северо-Запад» – «Форум» – 3:1.
Второй дивизион. 6 тур. «Олимп» – «Инсайт» – 0:3, ЧЭАЗ – «Шуруп-М» – перенос, «Кубы» – «Фемида 21» – перенос, «Интер» – «Рать» – 3:0, «Динамика» – «Спарта» – 2:4. 7 тур. «Рать» – «Динамика» – 1:0, «Спарта» – «Олимп» – 2:0, «Фемида 21» – «Интер» – 0:2, «Шуруп-М» – «Кубы» – ?:?, «Инсайт» – ЧЭАЗ – 1:2.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: michaelS
- Просмотров: 40
- Дата: 28-02-2017
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