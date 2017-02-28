Логотипы команд
Зима.Высший дивизион
М Команда И О
1 БоМиК 5 13
2 Спутник-Комплект21 5 13
3 Химик-АВГУСТ 5 12
4 ЧГПУ 5 7
5 СШ 5 5
6 Волга 5 5
7 Темп 5 1
8 Бокс 5 0
турнирная таблица
Зима.Первый дивизион
М Команда И О
1 ФК Чурачики 5 12
2 Энергия 5 10
3 Элара 5 9
4 ДЮСШ №1 5 8
5 СК Центр 5 7
6 Бриллиант 5 6
7 СШ-2001 5 1
8 Знамя 5 0
турнирная таблица
Мини-футбол. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга-ТАВ-Урмары 9 25
2 Крылья 9 22
3 Динамо 9 21
4 Фемида 9 16
5 Заря-ЭКРА 9 16
6 Молочный двор 9 10
7 Тайфун-ДМБ 9 10
8 Сталь 9 9
9 Ирбис 9 3
10 Союз 9 0
подробная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Алексеев Олег
// Крылья 		24 (1)
Краснов Александр
// Волга-ТАВ-Урмары 		23 (1)
Иванов Олег
// Фемида 		15 (1)
Абрамов Николай
// Динамо 		14
Игнатьев Андрей
// Волга-ТАВ-Урмары 		13
Красных Андрей
// Динамо 		12

Футбол - игра народная. 25-26 февраля

Высший дивизион. 6 тур. «Рябинка» – «ТД Аврора» – 5:3, «Романа» – «Барсы» – 1:2, «Красный Октябрь» – «Эткер-52» – 1:0, «Полтинник» – «Феникс» – 0:1, «Гранит» – «Сувары» – 2:1. 7 тур. «ТД Аврора» – «Романа» – 0:1, «Барсы» – «Красный Октябрь» – 1:2, «Феникс» – «Рябинка» – 2:4, «Сувары» – «Полтинник» – 2:5, «Эткер-52» – «Гранит» – 3:1.

 

Первый дивизион. 6 тур. «Барселона» – «Северо-Запад» – 3:5, ЧАЗ – «Кадыкова» – 5:0, «СК ТУС» – «Альянс» – 0:2, «Гольфстрим-Пожарка» – «Спектр» – 3:1, «Форум» – «ВЭскул» – 4:2. 7 тур. «ВЭскул» – «Гольфстрим-Пожарка» – 2:2, «Спектр» – «СК ТУС» – 5:0*, «Альянс» – ЧАЗ – 8:1, «Кадыкова» – «Барселона» – 0:5, «Северо-Запад» – «Форум» – 3:1.

 

Второй дивизион. 6 тур. «Олимп» – «Инсайт» – 0:3, ЧЭАЗ – «Шуруп-М» – перенос, «Кубы» – «Фемида 21» – перенос, «Интер» – «Рать» – 3:0, «Динамика» – «Спарта» – 2:4. 7 тур. «Рать» – «Динамика» – 1:0, «Спарта» – «Олимп» – 2:0, «Фемида 21» – «Интер» – 0:2, «Шуруп-М» – «Кубы» – ?:?, «Инсайт» – ЧЭАЗ – 1:2.

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