Логотипы команд
Зима.Высший дивизион
М Команда И О
1 БоМиК 5 13
2 Спутник-Комплект21 5 13
3 Химик-АВГУСТ 5 12
4 ЧГПУ 5 7
5 СШ 5 5
6 Волга 5 5
7 Темп 5 1
8 Бокс 5 0
турнирная таблица
Зима.Первый дивизион
М Команда И О
1 ФК Чурачики 5 12
2 Энергия 5 10
3 Элара 5 9
4 ДЮСШ №1 5 8
5 СК Центр 5 7
6 Бриллиант 5 6
7 СШ-2001 5 1
8 Знамя 5 0
турнирная таблица
Мини-футбол. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга-ТАВ-Урмары 9 25
2 Крылья 9 22
3 Динамо 9 21
4 Фемида 9 16
5 Заря-ЭКРА 9 16
6 Молочный двор 9 10
7 Тайфун-ДМБ 9 10
8 Сталь 9 9
9 Ирбис 9 3
10 Союз 9 0
подробная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Алексеев Олег
// Крылья 		24 (1)
Краснов Александр
// Волга-ТАВ-Урмары 		23 (1)
Иванов Олег
// Фемида 		15 (1)
Абрамов Николай
// Динамо 		14
Игнатьев Андрей
// Волга-ТАВ-Урмары 		13
Красных Андрей
// Динамо 		12

Мини-футбол. 50+. Результаты 3-4 туров

ПЕРВЕНСТВО СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СТАРШЕ 50 ЛЕТ. 3-4 турВетераны 50+. 3-4 тур. СССР - "Динамо" - 2:1, "Волга" - "Витязь" - 4:3, "Молочный двор" - "Сталь" - 0:4, СССР - "Волга" - 1:1, "Динамо" - "Сталь" - 2:2, "Молочный двор" - "Витязь" - 0:6

 

5 тур состоится 5 марта. Начало в 11:00. 

5 марта (воскресенье)

11:00 Витязь - СССР, 11:40 Динамо - Молочный двор, 12:20 Сталь - Волга, 13:00 Награждение

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