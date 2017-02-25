|Зима.Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|БоМиК
|5
|13
|2
|Спутник-Комплект21
|5
|13
|3
|Химик-АВГУСТ
|5
|12
|4
|ЧГПУ
|5
|7
|5
|СШ
|5
|5
|6
|Волга
|5
|5
|7
|Темп
|5
|1
|8
|Бокс
|5
|0
|турнирная таблица
|Зима.Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ФК Чурачики
|5
|12
|2
|Энергия
|5
|10
|3
|Элара
|5
|9
|4
|ДЮСШ №1
|5
|8
|5
|СК Центр
|5
|7
|6
|Бриллиант
|5
|6
|7
|СШ-2001
|5
|1
|8
|Знамя
|5
|0
|турнирная таблица
|Мини-футбол. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга-ТАВ-Урмары
|9
|25
|2
|Крылья
|9
|22
|3
|Динамо
|9
|21
|4
|Фемида
|9
|16
|5
|Заря-ЭКРА
|9
|16
|6
|Молочный двор
|9
|10
|7
|Тайфун-ДМБ
|9
|10
|8
|Сталь
|9
|9
|9
|Ирбис
|9
|3
|10
|Союз
|9
|0
|подробная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Алексеев Олег
// Крылья
|24 (1)
|Краснов Александр
// Волга-ТАВ-Урмары
|23 (1)
|Иванов Олег
// Фемида
|15 (1)
|Абрамов Николай
// Динамо
|14
|Игнатьев Андрей
// Волга-ТАВ-Урмары
|13
|Красных Андрей
// Динамо
|12
Мини-футбол. 50+. Результаты 3-4 туров
Ветераны 50+. 3-4 тур. СССР - "Динамо" - 2:1, "Волга" - "Витязь" - 4:3, "Молочный двор" - "Сталь" - 0:4, СССР - "Волга" - 1:1, "Динамо" - "Сталь" - 2:2, "Молочный двор" - "Витязь" - 0:6
5 тур состоится 5 марта. Начало в 11:00.
5 марта (воскресенье)
11:00 Витязь - СССР, 11:40 Динамо - Молочный двор, 12:20 Сталь - Волга, 13:00 Награждение
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 45
- Дата: 25-02-2017
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