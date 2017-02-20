|Зима.Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|БоМиК
|3
|7
|2
|Спутник-Комплект21
|3
|7
|3
|Химик-АВГУСТ
|3
|6
|4
|Волга
|3
|5
|5
|СШ
|3
|4
|6
|ЧГПУ
|3
|3
|7
|Темп
|3
|1
|8
|Бокс
|0
|0
|турнирная таблица
|Зима.Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|СК Центр
|2
|6
|2
|Элара
|3
|6
|3
|ФК Чурачики
|3
|6
|4
|Бриллиант
|3
|5
|5
|Энергия
|3
|4
|6
|ДЮСШ №1
|3
|4
|7
|СШ-2001
|2
|0
|8
|Знамя
|3
|0
|турнирная таблица
|Мини-футбол. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга-ТАВ-Урмары
|9
|25
|2
|Крылья
|9
|22
|3
|Динамо
|9
|21
|4
|Фемида
|9
|16
|5
|Заря-ЭКРА
|9
|16
|6
|Молочный двор
|9
|10
|7
|Тайфун-ДМБ
|9
|10
|8
|Сталь
|9
|9
|9
|Ирбис
|9
|3
|10
|Союз
|9
|0
|подробная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Алексеев Олег
// Крылья
|24 (1)
|Краснов Александр
// Волга-ТАВ-Урмары
|23 (1)
|Иванов Олег
// Фемида
|15 (1)
|Абрамов Николай
// Динамо
|14
|Игнатьев Андрей
// Волга-ТАВ-Урмары
|13
|Красных Андрей
// Динамо
|12
Первенство среди ветеранов по мини-футболу старше 50 лет. Расписание
Ветераны 50+. 1 тур. "Сталь" - "Витязь" - 0:1, "Волга" - "Динамо" - 1:1, "Сталь" - СССР - 3:2, "Волга" - "Молочный двор" - 3:0, "Витязь" - "Динамо" 1:3, "Молочный двор" - СССР - 1:6
Расписание игр. 3-4 туры
23 февраля (четверг)
9:00 СССР - Динамо
9:35 Волга - Витязь
10:10 Молочный двор - Сталь
10:45 СССР - Волга
11:20 Динамо -Сталь
11:55 Молочный двор -Витязь
5 тур
5 марта (воскресенье)
11:00 Витязь - СССР
11:40 Динамо - Молочный двор
12:20 Сталь - Волга
13:00 Награждение
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 221
- Дата: 20-02-2017
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