Логотипы команд
Зима.Высший дивизион
М Команда И О
1 БоМиК 3 7
2 Спутник-Комплект21 3 7
3 Химик-АВГУСТ 3 6
4 Волга 3 5
5 СШ 3 4
6 ЧГПУ 3 3
7 Темп 3 1
8 Бокс 0 0
турнирная таблица
Зима.Первый дивизион
М Команда И О
1 СК Центр 2 6
2 Элара 3 6
3 ФК Чурачики 3 6
4 Бриллиант 3 5
5 Энергия 3 4
6 ДЮСШ №1 3 4
7 СШ-2001 2 0
8 Знамя 3 0
турнирная таблица
Мини-футбол. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга-ТАВ-Урмары 9 25
2 Крылья 9 22
3 Динамо 9 21
4 Фемида 9 16
5 Заря-ЭКРА 9 16
6 Молочный двор 9 10
7 Тайфун-ДМБ 9 10
8 Сталь 9 9
9 Ирбис 9 3
10 Союз 9 0
подробная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Алексеев Олег
// Крылья 		24 (1)
Краснов Александр
// Волга-ТАВ-Урмары 		23 (1)
Иванов Олег
// Фемида 		15 (1)
Абрамов Николай
// Динамо 		14
Игнатьев Андрей
// Волга-ТАВ-Урмары 		13
Красных Андрей
// Динамо 		12

Первенство среди ветеранов по мини-футболу старше 50 лет. Расписание

Ветераны 50+. 1 тур. "Сталь" - "Витязь" - 0:1, "Волга" - "Динамо" - 1:1, "Сталь" - СССР - 3:2, "Волга" - "Молочный двор" - 3:0, "Витязь" - "Динамо" 1:3, "Молочный двор" - СССР - 1:6

 

Расписание игр. 3-4 туры

23 февраля (четверг)

9:00 СССР - Динамо

9:35 Волга - Витязь

10:10 Молочный двор - Сталь

10:45 СССР - Волга

11:20 Динамо -Сталь

11:55 Молочный двор -Витязь

 

5 тур

5 марта (воскресенье)

11:00 Витязь - СССР

11:40 Динамо - Молочный двор

12:20 Сталь - Волга

13:00 Награждение

 

 

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