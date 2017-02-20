Футбол - игра народная. 18-19 февраля

|Мини-футбол.Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо
|14
|30
|2
|Волга
|14
|26
|3
|ОМОН-Эстет
|14
|25
|4
|ГАИ-Green-Go
|14
|24
|5
|Химик-АВГУСТ
|14
|20
|6
|ЧГПУ
|14
|20
|7
|Спутник-ДЮСШ №1
|14
|13
|8
|Красный Октябрь
|14
|1
|турнирная таблица
|календарь и результаты
|Бомбардиры
|Кирилл Иванов
// Динамо
|18 (1)
|Руслан Александров
// ОМОН-Эстет
|17
|Андрей Прокопьев
// Динамо
|15
|Василий Дементьев
// Спутник-ДЮСШ №1
|14
|Максим Иванов
// ГАИ-GreenGo
|11
|Денис Шингирей
// ГАИ-GreenGo
|11
|Михаил Петров
// Химик-АВГУСТ
|11
|Мини-футбол.Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Гранит
|11
|28
|2
|ДЮСШ-ЧГУ-Эврика
|11
|28
|3
|Канмаш-Лидер
|11
|28
|4
|Пенсионный фонд
|11
|22
|5
|Комплект21
|11
|19
|6
|Спецподразделение
|11
|15
|7
|Дина-Старые Урмары
|11
|12
|8
|Романа
|11
|11
|9
|Бурилы-Чайка
|11
|10
|10
|Элфорт-Атлетико
|11
|7
|11
|Факел
|11
|6
|12
|БоМиК
|11
|6
|турнирная таблица
|Бомбардиры
|Алексей Кириллов
// Гранит
|19 (3)
|Артур Павлов
// Пенсионный фонд
|9
|Рамиль Темергалиев
// Канмаш-Лидер
|9
|Иван Лукьянов
// Пенсионный фонд
|8 (1)
|Мини-футбол. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга-ТАВ-Урмары
|9
|25
|2
|Крылья
|9
|22
|3
|Динамо
|9
|21
|4
|Фемида
|9
|16
|5
|Заря-ЭКРА
|9
|16
|6
|Молочный двор
|9
|10
|7
|Тайфун-ДМБ
|9
|10
|8
|Сталь
|9
|9
|9
|Ирбис
|9
|3
|10
|Союз
|9
|0
|подробная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Алексеев Олег
// Крылья
|24 (1)
|Краснов Александр
// Волга-ТАВ-Урмары
|23 (1)
|Иванов Олег
// Фемида
|15 (1)
|Абрамов Николай
// Динамо
|14
|Игнатьев Андрей
// Волга-ТАВ-Урмары
|13
|Красных Андрей
// Динамо
|12
Высший дивизион. 4 тур. «Гранит» – «ТД Аврора» – 1:2, «Сувары» – «Феникс» – 1:1, «Полтинник» – «Барсы» – 3:0, «Рябинка» – «Красный Октябрь» – 4:0, «Романа» – «Эткер-52» – 2:4. 5 тур. «ТД Аврора» – «Полтинник» – 2:2, «Эткер-52» – «Сувары» – 1:2, «Феникс» – «Гранит» – 2:3, «Барсы» – «Рябинка» – 0:0, «Красный Октябрь» – «Романа» – 4:2.
Первый дивизион. 4 тур. ЧАЗ – «Барселона» – 1:5, «СК ТУС» – «Северо-Запад» – 0:2, «Гольфстрим-Пожарка» – «Кадыкова» – 2:7, «ВЭскул» – «Альянс» – 2:0, «Форум» – «Спектр» – 0:2. 5 тур. «Спектр» – «ВЭскул» – 1:1, «Альянс» – «Гольфстрим-Пожарка» – 4:2, «Кадыкова» – «СК ТУС» – 2:4, «Северо-Запад» – ЧАЗ – 3:1, «Барселона» – «Форум» – 3:0.
Второй дивизион. 4 тур. «Олимп» – «Шуруп-М» – 1:4, «Инсайт» – «Фемида 21» – 3:5, ЧЭАЗ – «Рать» – 1:5, «Кубы» – «Спарта» – 2:2, «Интер» – «Динамика» – 0:1. 5 тур. «Спарта» – «Интер» – 2:0, «Динамика» – «Олимп» – 4:3, «Рать» – «Кубы» – 4:1, «Фемида 21» – ЧЭАЗ – 3:2, «Шуруп-М» – «Инсайт» – 3:7.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: michaelS
- Просмотров: 33
- Дата: 20-02-2017
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