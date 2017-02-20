Логотипы команд
Мини-футбол.Высший дивизион
М Команда И О
1 Динамо 14 30
2 Волга 14 26
3 ОМОН-Эстет 14 25
4 ГАИ-Green-Go 14 24
5 Химик-АВГУСТ 14 20
6 ЧГПУ 14 20
7 Спутник-ДЮСШ №1 14 13
8 Красный Октябрь 14 1
турнирная таблица
календарь и результаты
Бомбардиры
Кирилл Иванов
// Динамо 		18 (1)
Руслан Александров
// ОМОН-Эстет 		17
Андрей Прокопьев
// Динамо 		15
Василий Дементьев
// Спутник-ДЮСШ №1 		14
Максим Иванов
// ГАИ-GreenGo 		11
Денис Шингирей
// ГАИ-GreenGo 		11
Михаил Петров
// Химик-АВГУСТ 		11
Мини-футбол.Первый дивизион
М Команда И О
1 Гранит 11 28
2 ДЮСШ-ЧГУ-Эврика 11 28
3 Канмаш-Лидер 11 28
4 Пенсионный фонд 11 22
5 Комплект21 11 19
6 Спецподразделение 11 15
7 Дина-Старые Урмары 11 12
8 Романа 11 11
9 Бурилы-Чайка 11 10
10 Элфорт-Атлетико 11 7
11 Факел 11 6
12 БоМиК 11 6
турнирная таблица
Бомбардиры
Алексей Кириллов
// Гранит 		19 (3)
Артур Павлов
// Пенсионный фонд 		9
Рамиль Темергалиев
// Канмаш-Лидер 		9
Иван Лукьянов
// Пенсионный фонд 		8 (1)
Мини-футбол. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга-ТАВ-Урмары 9 25
2 Крылья 9 22
3 Динамо 9 21
4 Фемида 9 16
5 Заря-ЭКРА 9 16
6 Молочный двор 9 10
7 Тайфун-ДМБ 9 10
8 Сталь 9 9
9 Ирбис 9 3
10 Союз 9 0
подробная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Алексеев Олег
// Крылья 		24 (1)
Краснов Александр
// Волга-ТАВ-Урмары 		23 (1)
Иванов Олег
// Фемида 		15 (1)
Абрамов Николай
// Динамо 		14
Игнатьев Андрей
// Волга-ТАВ-Урмары 		13
Красных Андрей
// Динамо 		12

Футбол - игра народная. 18-19 февраля

Высший дивизион. 4 тур. «Гранит» – «ТД Аврора» – 1:2, «Сувары» – «Феникс» – 1:1, «Полтинник» – «Барсы» – 3:0, «Рябинка» – «Красный Октябрь» – 4:0, «Романа» – «Эткер-52» – 2:4. 5 тур. «ТД Аврора» – «Полтинник» – 2:2, «Эткер-52» – «Сувары» – 1:2, «Феникс» – «Гранит» – 2:3, «Барсы» – «Рябинка» – 0:0, «Красный Октябрь» – «Романа» – 4:2.

 

Первый дивизион. 4 тур. ЧАЗ – «Барселона» – 1:5, «СК ТУС» – «Северо-Запад» – 0:2, «Гольфстрим-Пожарка» – «Кадыкова» – 2:7, «ВЭскул» – «Альянс» – 2:0, «Форум» – «Спектр» – 0:2. 5 тур. «Спектр» – «ВЭскул» – 1:1, «Альянс» – «Гольфстрим-Пожарка» – 4:2, «Кадыкова» – «СК ТУС» – 2:4, «Северо-Запад» – ЧАЗ – 3:1, «Барселона» – «Форум» – 3:0.

 

Второй дивизион. 4 тур. «Олимп» – «Шуруп-М» – 1:4, «Инсайт» – «Фемида 21» – 3:5, ЧЭАЗ – «Рать» – 1:5, «Кубы» – «Спарта» – 2:2, «Интер» – «Динамика» – 0:1. 5 тур. «Спарта» – «Интер» – 2:0, «Динамика» – «Олимп» – 4:3, «Рать» – «Кубы» – 4:1, «Фемида 21» – ЧЭАЗ – 3:2, «Шуруп-М» – «Инсайт» – 3:7.

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