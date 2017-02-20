Логотипы команд
Зима.Высший дивизион
М Команда И О
1 БоМиК 3 7
2 Спутник-Комплект21 3 7
3 Химик-АВГУСТ 3 6
4 Волга 3 5
5 СШ 3 4
6 ЧГПУ 3 3
7 Темп 3 1
8 Бокс 0 0
турнирная таблица
Зима.Первый дивизион
М Команда И О
1 СК Центр 2 6
2 Элара 3 6
3 ФК Чурачики 3 6
4 Бриллиант 3 5
5 Энергия 3 4
6 ДЮСШ №1 3 4
7 СШ-2001 2 0
8 Знамя 3 0
турнирная таблица
Мини-футбол. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга-ТАВ-Урмары 9 25
2 Крылья 9 22
3 Динамо 9 21
4 Фемида 9 16
5 Заря-ЭКРА 9 16
6 Молочный двор 9 10
7 Тайфун-ДМБ 9 10
8 Сталь 9 9
9 Ирбис 9 3
10 Союз 9 0
подробная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Алексеев Олег
// Крылья 		24 (1)
Краснов Александр
// Волга-ТАВ-Урмары 		23 (1)
Иванов Олег
// Фемида 		15 (1)
Абрамов Николай
// Динамо 		14
Игнатьев Андрей
// Волга-ТАВ-Урмары 		13
Красных Андрей
// Динамо 		12

Мини-футбол. Результаты игр 19 февраля

Ветераны 50+. 1-2 тур. «Сталь» – «Витязь» – 0:1, «Волга» – «Динамо» – 1:1, «Сталь» – СССР – 3:2, «Волга» – «Молочный двор» – 3:0, «Витязь» – «Динамо» – 1:3, «Молочный двор» – СССР – 1:6.

(полный календарь игр первенства опубликован в разделе "Нормативные документы")

 

Ветераны. 7 тур (перенесенная игра). «Молочный двор» – «Крылья» – 3:6.

 

«Волга-ТАВ-Урмары» – победитель первенства Чувашской Республики по мини-футболу среди ветеранов сезона 2016-2017 г.г.

Волга-ТАВ-Урмары

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