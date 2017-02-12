Логотипы команд
Мини-футбол.Высший дивизион
М Команда И О
1 Динамо 14 30
2 Волга 14 26
3 ОМОН-Эстет 14 25
4 ГАИ-Green-Go 14 24
5 Химик-АВГУСТ 14 20
6 ЧГПУ 14 20
7 Спутник-ДЮСШ №1 14 13
8 Красный Октябрь 14 1
турнирная таблица
календарь и результаты
Бомбардиры
Кирилл Иванов
// Динамо 		18 (1)
Руслан Александров
// ОМОН-Эстет 		17
Андрей Прокопьев
// Динамо 		15
Василий Дементьев
// Спутник-ДЮСШ №1 		14
Максим Иванов
// ГАИ-GreenGo 		11
Денис Шингирей
// ГАИ-GreenGo 		11
Михаил Петров
// Химик-АВГУСТ 		11
Мини-футбол.Первый дивизион
М Команда И О
1 Гранит 11 28
2 ДЮСШ-ЧГУ-Эврика 11 28
3 Канмаш-Лидер 11 28
4 Пенсионный фонд 11 22
5 Комплект21 11 19
6 Спецподразделение 11 15
7 Дина-Старые Урмары 11 12
8 Романа 11 11
9 Бурилы-Чайка 11 10
10 Элфорт-Атлетико 11 7
11 Факел 11 6
12 БоМиК 11 6
турнирная таблица
Бомбардиры
Алексей Кириллов
// Гранит 		19 (3)
Артур Павлов
// Пенсионный фонд 		9
Рамиль Темергалиев
// Канмаш-Лидер 		9
Иван Лукьянов
// Пенсионный фонд 		8 (1)
Мини-футбол. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга-ТАВ-Урмары 8 22
2 Крылья 7 19
3 Динамо 8 18
4 Фемида 8 13
5 Заря-ЭКРА 8 13
6 Тайфун-ДМБ 8 10
7 Сталь 8 9
8 Молочный двор 7 7
9 Ирбис 8 3
10 Союз 8 0
подробная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Краснов Александр
// Волга-ТАВ-Урмары 		21 (1)
Алексеев Олег
// Крылья 		20 (1)
Игнатьев Андрей
// Волга-ТАВ-Урмары 		13
Иванов Олег
// Фемида 		12 (1)
Абрамов Николай
// Динамо 		11
Красных Андрей
// Динамо 		10

Футбол - игра народная. 11-12 февраля

Высший дивизион. 2 тур. «Феникс» – «ТД Аврора» – 0:1, «Сувары» – «Барсы» – 0:4, «Красный Октябрь» – «Гранит» – 2:1, «Полтинник» – «Романа» – 3:1, «Рябинка» – «Эткер-52» – 2:1. 3 тур. «ТД Аврора» – «Сувары» – 5:3, «Барсы» – «Гранит» – 5:0, «Красный Октябрь» – «Полтинник» – 0:1, «Романа» – «Рябинка» – 1:4, «Эткер-52» – «Феникс» – 0:1.

 

Первый дивизион. 2 тур. «Форум» – «Альянс» – 3:2, «Спектр» – «Кадыкова» – 3:1, «ВЭскул» – «Северо-Запад» – 0:5, «Гольфстрим-Пожарка» – «Барселона» – 3:4, «СК ТУС» – ЧАЗ – 1:3. 3 тур. «Северо-Запад» – «Гольфстрим-Пожарка» – 4:4, «Кадыкова» – «ВЭскул» – 0:1, «Альянс» – «Спектр» – 1:2, ЧАЗ – «Форум» – 0:4, «Барселона» – «СК ТУС» – 6:1.

 

Второй дивизион. 2 тур. «Олимп» – «Фемида 21» – 0:4, «Конструктив» – «Рать» – 0:5*, «Инсайт» – «Спарта» – 4:2, ЧЭАЗ – «Динамика» – 2:3, «Кубы» – «Интер» – 2:3. 3 тур. «Динамика» – «Кубы» – 2:3, «Олимп» – «Интер» – 5:4, «Спарта» – ЧЭАЗ – 3:2, «Рать» – «Инсайт» – 0:0, «Фемида 21» – «Конструктив» – 5:0*.

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