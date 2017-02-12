Футбол - игра народная. 11-12 февраля

|Мини-футбол.Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо
|14
|30
|2
|Волга
|14
|26
|3
|ОМОН-Эстет
|14
|25
|4
|ГАИ-Green-Go
|14
|24
|5
|Химик-АВГУСТ
|14
|20
|6
|ЧГПУ
|14
|20
|7
|Спутник-ДЮСШ №1
|14
|13
|8
|Красный Октябрь
|14
|1
|турнирная таблица
|календарь и результаты
|Бомбардиры
|Кирилл Иванов
// Динамо
|18 (1)
|Руслан Александров
// ОМОН-Эстет
|17
|Андрей Прокопьев
// Динамо
|15
|Василий Дементьев
// Спутник-ДЮСШ №1
|14
|Максим Иванов
// ГАИ-GreenGo
|11
|Денис Шингирей
// ГАИ-GreenGo
|11
|Михаил Петров
// Химик-АВГУСТ
|11
|Мини-футбол.Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Гранит
|11
|28
|2
|ДЮСШ-ЧГУ-Эврика
|11
|28
|3
|Канмаш-Лидер
|11
|28
|4
|Пенсионный фонд
|11
|22
|5
|Комплект21
|11
|19
|6
|Спецподразделение
|11
|15
|7
|Дина-Старые Урмары
|11
|12
|8
|Романа
|11
|11
|9
|Бурилы-Чайка
|11
|10
|10
|Элфорт-Атлетико
|11
|7
|11
|Факел
|11
|6
|12
|БоМиК
|11
|6
|турнирная таблица
|Бомбардиры
|Алексей Кириллов
// Гранит
|19 (3)
|Артур Павлов
// Пенсионный фонд
|9
|Рамиль Темергалиев
// Канмаш-Лидер
|9
|Иван Лукьянов
// Пенсионный фонд
|8 (1)
|Мини-футбол. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга-ТАВ-Урмары
|8
|22
|2
|Крылья
|7
|19
|3
|Динамо
|8
|18
|4
|Фемида
|8
|13
|5
|Заря-ЭКРА
|8
|13
|6
|Тайфун-ДМБ
|8
|10
|7
|Сталь
|8
|9
|8
|Молочный двор
|7
|7
|9
|Ирбис
|8
|3
|10
|Союз
|8
|0
|подробная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Краснов Александр
// Волга-ТАВ-Урмары
|21 (1)
|Алексеев Олег
// Крылья
|20 (1)
|Игнатьев Андрей
// Волга-ТАВ-Урмары
|13
|Иванов Олег
// Фемида
|12 (1)
|Абрамов Николай
// Динамо
|11
|Красных Андрей
// Динамо
|10
Высший дивизион. 2 тур. «Феникс» – «ТД Аврора» – 0:1, «Сувары» – «Барсы» – 0:4, «Красный Октябрь» – «Гранит» – 2:1, «Полтинник» – «Романа» – 3:1, «Рябинка» – «Эткер-52» – 2:1. 3 тур. «ТД Аврора» – «Сувары» – 5:3, «Барсы» – «Гранит» – 5:0, «Красный Октябрь» – «Полтинник» – 0:1, «Романа» – «Рябинка» – 1:4, «Эткер-52» – «Феникс» – 0:1.
Первый дивизион. 2 тур. «Форум» – «Альянс» – 3:2, «Спектр» – «Кадыкова» – 3:1, «ВЭскул» – «Северо-Запад» – 0:5, «Гольфстрим-Пожарка» – «Барселона» – 3:4, «СК ТУС» – ЧАЗ – 1:3. 3 тур. «Северо-Запад» – «Гольфстрим-Пожарка» – 4:4, «Кадыкова» – «ВЭскул» – 0:1, «Альянс» – «Спектр» – 1:2, ЧАЗ – «Форум» – 0:4, «Барселона» – «СК ТУС» – 6:1.
Второй дивизион. 2 тур. «Олимп» – «Фемида 21» – 0:4, «Конструктив» – «Рать» – 0:5*, «Инсайт» – «Спарта» – 4:2, ЧЭАЗ – «Динамика» – 2:3, «Кубы» – «Интер» – 2:3. 3 тур. «Динамика» – «Кубы» – 2:3, «Олимп» – «Интер» – 5:4, «Спарта» – ЧЭАЗ – 3:2, «Рать» – «Инсайт» – 0:0, «Фемида 21» – «Конструктив» – 5:0*.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: michaelS
- Просмотров: 123
- Дата: 12-02-2017
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