|Мини-футбол.Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо
|14
|30
|2
|Волга
|14
|26
|3
|ОМОН-Эстет
|14
|25
|4
|ГАИ-Green-Go
|14
|24
|5
|Химик-АВГУСТ
|14
|20
|6
|ЧГПУ
|14
|20
|7
|Спутник-ДЮСШ №1
|14
|13
|8
|Красный Октябрь
|14
|1
|турнирная таблица
|календарь и результаты
|Бомбардиры
|Кирилл Иванов
// Динамо
|18 (1)
|Руслан Александров
// ОМОН-Эстет
|17
|Андрей Прокопьев
// Динамо
|15
|Василий Дементьев
// Спутник-ДЮСШ №1
|14
|Максим Иванов
// ГАИ-GreenGo
|11
|Денис Шингирей
// ГАИ-GreenGo
|11
|Михаил Петров
// Химик-АВГУСТ
|11
|Мини-футбол.Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Гранит
|11
|28
|2
|ДЮСШ-ЧГУ-Эврика
|11
|28
|3
|Канмаш-Лидер
|11
|28
|4
|Пенсионный фонд
|11
|22
|5
|Комплект21
|11
|19
|6
|Спецподразделение
|11
|15
|7
|Дина-Старые Урмары
|11
|12
|8
|Романа
|11
|11
|9
|Бурилы-Чайка
|11
|10
|10
|Элфорт-Атлетико
|11
|7
|11
|Факел
|11
|6
|12
|БоМиК
|11
|6
|турнирная таблица
|Бомбардиры
|Алексей Кириллов
// Гранит
|19 (3)
|Артур Павлов
// Пенсионный фонд
|9
|Рамиль Темергалиев
// Канмаш-Лидер
|9
|Иван Лукьянов
// Пенсионный фонд
|8 (1)
|Мини-футбол. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга-ТАВ-Урмары
|7
|19
|2
|Динамо
|7
|18
|3
|Крылья
|6
|16
|4
|Заря-ЭКРА
|7
|10
|5
|Тайфун-ДМБ
|7
|10
|6
|Фемида
|7
|10
|7
|Молочный двор
|6
|7
|8
|Сталь
|7
|6
|9
|Ирбис
|7
|3
|10
|Союз
|7
|0
|подробная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Краснов Александр
// Волга-ТАВ-Урмары
|21 (1)
|Алексеев Олег
// Крылья
|20 (1)
|Игнатьев Андрей
// Волга-ТАВ-Урмары
|13
|Иванов Олег
// Фемида
|12 (1)
|Абрамов Николай
// Динамо
|11
|Красных Андрей
// Динамо
|10
Футбол - игра народная. 4 февраля
Высший дивизион. 1 тур. «ТД Аврора» – «Эткер-52» – 2:1, «Барсы» – «Феникс» – 4:1, «Красный Октябрь» – «Сувары» – 3:1, «Романа» – «Гранит» – 2:0, «Рябинка» – «Полтинник» – 0:1.
Первый дивизион. 1 тур. «СК ТУС» – «Форум» – 2:0, «ЧАЗ» – «Гольфстрим-Пожарка» – 5:2, «Барселона» – «Вескул» – 1:0, «Северо-Запад» – «Спектр» – 3:1, «Кадкова» – «Альянс» – 1:3.
Второй дивизион. 1 тур. «Кубы» – «Олимп» – 2:0, «Интер» – «ЧЭАЗ» – 0:1, «Динамика» – «Инсайд» – 2:4, «Спарта» – «Конструктив» – перенос, «Рать» – «Фемида» – 8:1.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: michaelS
- Просмотров: 143
- Дата: 05-02-2017
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