Логотипы команд
Мини-футбол.Высший дивизион
М Команда И О
1 Динамо 14 30
2 Волга 14 26
3 ОМОН-Эстет 14 25
4 ГАИ-Green-Go 14 24
5 Химик-АВГУСТ 14 20
6 ЧГПУ 14 20
7 Спутник-ДЮСШ №1 14 13
8 Красный Октябрь 14 1
турнирная таблица
календарь и результаты
Бомбардиры
Кирилл Иванов
// Динамо 		18 (1)
Руслан Александров
// ОМОН-Эстет 		17
Андрей Прокопьев
// Динамо 		15
Василий Дементьев
// Спутник-ДЮСШ №1 		14
Максим Иванов
// ГАИ-GreenGo 		11
Денис Шингирей
// ГАИ-GreenGo 		11
Михаил Петров
// Химик-АВГУСТ 		11
Мини-футбол.Первый дивизион
М Команда И О
1 Гранит 11 28
2 ДЮСШ-ЧГУ-Эврика 11 28
3 Канмаш-Лидер 11 28
4 Пенсионный фонд 11 22
5 Комплект21 11 19
6 Спецподразделение 11 15
7 Дина-Старые Урмары 11 12
8 Романа 11 11
9 Бурилы-Чайка 11 10
10 Элфорт-Атлетико 11 7
11 Факел 11 6
12 БоМиК 11 6
турнирная таблица
Бомбардиры
Алексей Кириллов
// Гранит 		19 (3)
Артур Павлов
// Пенсионный фонд 		9
Рамиль Темергалиев
// Канмаш-Лидер 		9
Иван Лукьянов
// Пенсионный фонд 		8 (1)
Мини-футбол. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга-ТАВ-Урмары 7 19
2 Динамо 7 18
3 Крылья 6 16
4 Заря-ЭКРА 7 10
5 Тайфун-ДМБ 7 10
6 Фемида 7 10
7 Молочный двор 6 7
8 Сталь 7 6
9 Ирбис 7 3
10 Союз 7 0
подробная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Краснов Александр
// Волга-ТАВ-Урмары 		21 (1)
Алексеев Олег
// Крылья 		20 (1)
Игнатьев Андрей
// Волга-ТАВ-Урмары 		13
Иванов Олег
// Фемида 		12 (1)
Абрамов Николай
// Динамо 		11
Красных Андрей
// Динамо 		10

Футбол - игра народная. 4 февраля

Высший дивизион. 1 тур. «ТД Аврора» – «Эткер-52» – 2:1, «Барсы» – «Феникс» – 4:1, «Красный Октябрь» – «Сувары» – 3:1, «Романа» – «Гранит» – 2:0, «Рябинка» – «Полтинник» – 0:1.

 

Первый дивизион. 1 тур. «СК ТУС» – «Форум» – 2:0, «ЧАЗ» – «Гольфстрим-Пожарка» – 5:2, «Барселона» – «Вескул» – 1:0, «Северо-Запад» – «Спектр» – 3:1, «Кадкова» – «Альянс» – 1:3.

 

Второй дивизион. 1 тур. «Кубы» – «Олимп» – 2:0, «Интер» – «ЧЭАЗ» – 0:1, «Динамика» – «Инсайд» – 2:4, «Спарта» – «Конструктив» – перенос, «Рать» – «Фемида» – 8:1.

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