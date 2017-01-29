Логотипы команд
Мини-футбол.Высший дивизион
М Команда И О
1 Динамо 14 30
2 Волга 14 26
3 ОМОН-Эстет 14 25
4 ГАИ-Green-Go 14 24
5 Химик-АВГУСТ 14 20
6 ЧГПУ 14 20
7 Спутник-ДЮСШ №1 14 13
8 Красный Октябрь 14 1
турнирная таблица
календарь и результаты
Бомбардиры
Кирилл Иванов
// Динамо 		18 (1)
Руслан Александров
// ОМОН-Эстет 		17
Андрей Прокопьев
// Динамо 		15
Василий Дементьев
// Спутник-ДЮСШ №1 		14
Максим Иванов
// ГАИ-GreenGo 		11
Денис Шингирей
// ГАИ-GreenGo 		11
Михаил Петров
// Химик-АВГУСТ 		11
Мини-футбол.Первый дивизион
М Команда И О
1 Гранит 11 28
2 ДЮСШ-ЧГУ-Эврика 11 28
3 Канмаш-Лидер 11 28
4 Пенсионный фонд 11 22
5 Комплект21 11 19
6 Спецподразделение 11 15
7 Дина-Старые Урмары 11 12
8 Романа 10 10
9 Бурилы-Чайка 10 9
10 Элфорт-Атлетико 11 7
11 Факел 11 6
12 БоМиК 11 6
турнирная таблица
Бомбардиры
Алексей Кириллов
// Гранит 		19 (3)
Артур Павлов
// Пенсионный фонд 		9
Рамиль Темергалиев
// Канмаш-Лидер 		9
Иван Лукьянов
// Пенсионный фонд 		8 (1)
Мини-футбол. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга-ТАВ-Урмары 6 18
2 Крылья 6 16
3 Динамо 6 15
4 Фемида 6 10
5 Заря-ЭКРА 6 9
6 Тайфун-ДМБ 6 7
7 Молочный двор 6 7
8 Сталь 6 3
9 Ирбис 6 3
10 Союз 6 0
подробная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Алексеев Олег (1971)
// Крылья 		19 (1)
Краснов Александр (1974)
// Волга-ТАВ-Урмары 		17 (1)
Игнатьев Андрей ()
// Волга-ТАВ-Урмары 		11
Иванов Олег ()
// Фемида 		9

Не сказать, что неожиданно

Высший дивизион. 14 тур. ЧГПУ – «ОМОН-Эстет» – 3:2, «ГАИ-Green-Go» – «Спутник-ДЮСШ №1» – 3:2, «Волга» – «Красный Октябрь» – 7:0, «Химик-Август» – «Динамо» – 2:3.

 

Второй дивизион. II этап. «СК Воля» – ФК «Моргауши» – ?:?, «Букет Чувашии» – «Ирбис» – 4:4, «Бокс» – «СК Воля» – 0:5, «Ирбис» – ФК «Моргауши» – ?:?, «Букет Чувашии» – «Бокс» – 5:3, «Спектр» – «Крылья» – 1:2, ФК «Чурачики» – «Кубня» – 1:2, «БоМиК-2» – «Спектр» – 1:4, «Кубня» – «Крылья» – 1:1, ФК «Чурачики» – «БоМиК-2» – 4:0.

 

Полуфиналы. «СК Воля» – «Крылья», ФК «Чурачики» – «Букет Чувашии»

 

Ветераны. 7 тур. «Молочный двор» – «Крылья» – перенос, «Сталь» – «Союз» – 9:4, «Ирбис» – «Динамо» – 3:5, «Тайфун-ДМБ-Шемурша» – «Фемида» – 2:0, «Заря-Экра» – «Волга-ТАВ-Урмары» – 2:2.

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