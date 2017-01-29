|Мини-футбол.Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо
|14
|30
|2
|Волга
|14
|26
|3
|ОМОН-Эстет
|14
|25
|4
|ГАИ-Green-Go
|14
|24
|5
|Химик-АВГУСТ
|14
|20
|6
|ЧГПУ
|14
|20
|7
|Спутник-ДЮСШ №1
|14
|13
|8
|Красный Октябрь
|14
|1
|турнирная таблица
|календарь и результаты
|Бомбардиры
|Кирилл Иванов
// Динамо
|18 (1)
|Руслан Александров
// ОМОН-Эстет
|17
|Андрей Прокопьев
// Динамо
|15
|Василий Дементьев
// Спутник-ДЮСШ №1
|14
|Максим Иванов
// ГАИ-GreenGo
|11
|Денис Шингирей
// ГАИ-GreenGo
|11
|Михаил Петров
// Химик-АВГУСТ
|11
|Мини-футбол.Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Гранит
|11
|28
|2
|ДЮСШ-ЧГУ-Эврика
|11
|28
|3
|Канмаш-Лидер
|11
|28
|4
|Пенсионный фонд
|11
|22
|5
|Комплект21
|11
|19
|6
|Спецподразделение
|11
|15
|7
|Дина-Старые Урмары
|11
|12
|8
|Романа
|10
|10
|9
|Бурилы-Чайка
|10
|9
|10
|Элфорт-Атлетико
|11
|7
|11
|Факел
|11
|6
|12
|БоМиК
|11
|6
|турнирная таблица
|Бомбардиры
|Алексей Кириллов
// Гранит
|19 (3)
|Артур Павлов
// Пенсионный фонд
|9
|Рамиль Темергалиев
// Канмаш-Лидер
|9
|Иван Лукьянов
// Пенсионный фонд
|8 (1)
|Мини-футбол. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга-ТАВ-Урмары
|6
|18
|2
|Крылья
|6
|16
|3
|Динамо
|6
|15
|4
|Фемида
|6
|10
|5
|Заря-ЭКРА
|6
|9
|6
|Тайфун-ДМБ
|6
|7
|7
|Молочный двор
|6
|7
|8
|Сталь
|6
|3
|9
|Ирбис
|6
|3
|10
|Союз
|6
|0
|подробная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Алексеев Олег (1971)
// Крылья
|19 (1)
|Краснов Александр (1974)
// Волга-ТАВ-Урмары
|17 (1)
|Игнатьев Андрей ()
// Волга-ТАВ-Урмары
|11
|Иванов Олег ()
// Фемида
|9
Не сказать, что неожиданно
Высший дивизион. 14 тур. ЧГПУ – «ОМОН-Эстет» – 3:2, «ГАИ-Green-Go» – «Спутник-ДЮСШ №1» – 3:2, «Волга» – «Красный Октябрь» – 7:0, «Химик-Август» – «Динамо» – 2:3.
Второй дивизион. II этап. «СК Воля» – ФК «Моргауши» – ?:?, «Букет Чувашии» – «Ирбис» – 4:4, «Бокс» – «СК Воля» – 0:5, «Ирбис» – ФК «Моргауши» – ?:?, «Букет Чувашии» – «Бокс» – 5:3, «Спектр» – «Крылья» – 1:2, ФК «Чурачики» – «Кубня» – 1:2, «БоМиК-2» – «Спектр» – 1:4, «Кубня» – «Крылья» – 1:1, ФК «Чурачики» – «БоМиК-2» – 4:0.
Полуфиналы. «СК Воля» – «Крылья», ФК «Чурачики» – «Букет Чувашии»
Ветераны. 7 тур. «Молочный двор» – «Крылья» – перенос, «Сталь» – «Союз» – 9:4, «Ирбис» – «Динамо» – 3:5, «Тайфун-ДМБ-Шемурша» – «Фемида» – 2:0, «Заря-Экра» – «Волга-ТАВ-Урмары» – 2:2.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 299
- Дата: 29-01-2017
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