Не сказать, что неожиданно

Высший дивизион. 14 тур. ЧГПУ – «ОМОН-Эстет» – 3:2, «ГАИ-Green-Go» – «Спутник-ДЮСШ №1» – 3:2, «Волга» – «Красный Октябрь» – 7:0, «Химик-Август» – «Динамо» – 2:3. Второй дивизион. II этап. «СК Воля» – ФК «Моргауши» – ?:?, «Букет Чувашии» – «Ирбис» – 4:4, «Бокс» – «СК Воля» – 0:5, «Ирбис» – ФК «Моргауши» – ?:?, «Букет Чувашии» – «Бокс» – 5:3, «Спектр» – «Крылья» – 1:2, ФК «Чурачики» – «Кубня» – 1:2, «БоМиК-2» – «Спектр» – 1:4, «Кубня» – «Крылья» – 1:1, ФК «Чурачики» – «БоМиК-2» – 4:0. Полуфиналы. «СК Воля» – «Крылья», ФК «Чурачики» – «Букет Чувашии» Ветераны. 7 тур. «Молочный двор» – «Крылья» – перенос, «Сталь» – «Союз» – 9:4, «Ирбис» – «Динамо» – 3:5, «Тайфун-ДМБ-Шемурша» – «Фемида» – 2:0, «Заря-Экра» – «Волга-ТАВ-Урмары» – 2:2.