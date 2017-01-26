Логотипы команд
Мини-футбол.Высший дивизион
М Команда И О
1 Динамо 13 27
2 ОМОН-Эстет 13 25
3 Волга 13 23
4 ГАИ-Green-Go 13 21
5 Химик-АВГУСТ 13 20
6 ЧГПУ 13 17
7 Спутник-ДЮСШ №1 13 13
8 Красный Октябрь 13 1
турнирная таблица
календарь и результаты
Бомбардиры
Кирилл Иванов
// Динамо 		18 (1)
Руслан Александров
// ОМОН-Эстет 		17
Андрей Прокопьев
// Динамо 		15
Василий Дементьев
// Спутник-ДЮСШ №1 		14
Максим Иванов
// ГАИ-GreenGo 		11
Денис Шингирей
// ГАИ-GreenGo 		11
Михаил Петров
// Химик-АВГУСТ 		11
Мини-футбол.Первый дивизион
М Команда И О
1 Канмаш-Лидер 9 25
2 Гранит 9 22
3 ДЮСШ-ЧГУ-Эврика 9 22
4 Комплект21 9 19
5 Пенсионный фонд 9 16
6 Спецподразделение 10 15
7 Дина-Старые Урмары 9 12
8 Романа 8 7
9 Элфорт-Атлетико 10 7
10 БоМиК 9 6
11 Бурилы-Чайка 9 6
12 Факел 10 3
турнирная таблица
Бомбардиры
Алексей Кириллов
// Гранит 		19 (3)
Артур Павлов
// Пенсионный фонд 		9
Рамиль Темергалиев
// Канмаш-Лидер 		9
Иван Лукьянов
// Пенсионный фонд 		8 (1)
Мини-футбол. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга-ТАВ-Урмары 6 18
2 Крылья 6 16
3 Динамо 6 15
4 Фемида 6 10
5 Заря-ЭКРА 6 9
6 Тайфун-ДМБ 6 7
7 Молочный двор 6 7
8 Сталь 6 3
9 Ирбис 6 3
10 Союз 6 0
подробная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Алексеев Олег (1971)
// Крылья 		19 (1)
Краснов Александр (1974)
// Волга-ТАВ-Урмары 		17 (1)
Игнатьев Андрей ()
// Волга-ТАВ-Урмары 		11
Иванов Олег ()
// Фемида 		9

Зимнее первенство среди взрослых. Оргсбор

Зимнее первенство среди взрослых. ОргсборОрганизационное собрание представителей команд-участниц Зимнего Первенства 2017 года состоится в четверг 2 февраля в 12:00 в здании Федерации футбола ЧР.

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