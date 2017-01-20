Изменения в календаре

ВНИМАНИЕ!!! Изменения в Календаре!

Высший дивизионы - субботние игры по календарю.

21 января (суббота)

17:00 Канмаш-Лидер - Гранит

18:00 ПФ - Факел

19:00 Комплект21 - Бурилы

22 января (воскресенье)

11:30 ЧГУ-Эврика - Романа

12:30 Дина - Спецподразделение

13:30 Атлетико - БоМиК

14:30 Красный Октябрь - ГАИ-GreenGO

15:30 Динамо - Волга

Напоминаем, что игры второго дивизиона, запланированные на 21 и 22 января, переносятся на 28 и 29 января соответственно