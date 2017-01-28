Логотипы команд
Мини-футбол.Высший дивизион
М Команда И О
1 Динамо 13 27
2 ОМОН-Эстет 13 25
3 Волга 13 23
4 ГАИ-Green-Go 13 21
5 Химик-АВГУСТ 13 20
6 ЧГПУ 13 17
7 Спутник-ДЮСШ №1 13 13
8 Красный Октябрь 13 1
турнирная таблица
календарь и результаты
Бомбардиры
Кирилл Иванов
// Динамо 		18 (1)
Руслан Александров
// ОМОН-Эстет 		17
Андрей Прокопьев
// Динамо 		15
Василий Дементьев
// Спутник-ДЮСШ №1 		14
Максим Иванов
// ГАИ-GreenGo 		11
Денис Шингирей
// ГАИ-GreenGo 		11
Михаил Петров
// Химик-АВГУСТ 		11
Мини-футбол.Первый дивизион
М Команда И О
1 Гранит 11 28
2 ДЮСШ-ЧГУ-Эврика 11 28
3 Канмаш-Лидер 11 28
4 Пенсионный фонд 11 22
5 Комплект21 11 19
6 Спецподразделение 11 15
7 Дина-Старые Урмары 11 12
8 Романа 10 10
9 Бурилы-Чайка 10 9
10 Элфорт-Атлетико 11 7
11 Факел 11 6
12 БоМиК 11 6
турнирная таблица
Бомбардиры
Алексей Кириллов
// Гранит 		19 (3)
Артур Павлов
// Пенсионный фонд 		9
Рамиль Темергалиев
// Канмаш-Лидер 		9
Иван Лукьянов
// Пенсионный фонд 		8 (1)
Мини-футбол. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга-ТАВ-Урмары 6 18
2 Крылья 6 16
3 Динамо 6 15
4 Фемида 6 10
5 Заря-ЭКРА 6 9
6 Тайфун-ДМБ 6 7
7 Молочный двор 6 7
8 Сталь 6 3
9 Ирбис 6 3
10 Союз 6 0
подробная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Алексеев Олег (1971)
// Крылья 		19 (1)
Краснов Александр (1974)
// Волга-ТАВ-Урмары 		17 (1)
Игнатьев Андрей ()
// Волга-ТАВ-Урмары 		11
Иванов Олег ()
// Фемида 		9

"Гранит" - в вышке!

Первый дивизион. 11 тур. «БоМиК» – «Канмаш-Лидер» – 0:5*, «Бурилы-Чайка» – «Элфорт-Атлетико» – 7:3, «Гранит» – «Дина-Старый Урмары» – 6:5, «Спецподразделение МВД» – «ДЮСШ-ЧГУ-Эврика» – 7:9, «Факел» – «Комплект21» – 4:3, «Романа» – «Пенсионный фонд» – 1:2.

 

Второй дивизион. II этап, 1 день. «Бокс» – «Ирбис» – 3:2, «СК Воля» – «Букет Чувашии» – 4:2, ФК «Моргауши» – «Бокс» – 3:3, «Ирбис» – «СК Воля» – 2:5, «Букет Чувашии» – ФК «Моргауши» – 3:1, «БоМиК-2» – «Кубня» – 4:2, «Спектр» – ФК «Чурачики» – 0:2, «Крылья» – «БоМиК-2» – 4:2, «Кубня» – «Спектр» – 2:7, ФК «Чурачики» – «Крылья» – 3:0. II этап, 2 день.  «СК Воля» – ФК «Моргауши» – ?:?, «Букет Чувашии» – «Ирбис» – ?:?, «Бокс» – «СК Воля» – ?:?, «Ирбис» – ФК «Моргауши» – ?:?, «Букет Чувашии» – «Бокс» – ?:?, «Спектр» – «Крылья» – ?:?, ФК «Чурачики» – «Кубня» – ?:?, «БоМиК-2» – «Спектр» – ?:?, «Кубня» – «Крылья» – ?:?, ФК «Чурачики» – «БоМиК-2» – ?:?.

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