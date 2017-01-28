"Гранит" - в вышке!

Первый дивизион. 11 тур. «БоМиК» – «Канмаш-Лидер» – 0:5*, «Бурилы-Чайка» – «Элфорт-Атлетико» – 7:3, «Гранит» – «Дина-Старый Урмары» – 6:5, «Спецподразделение МВД» – «ДЮСШ-ЧГУ-Эврика» – 7:9, «Факел» – «Комплект21» – 4:3, «Романа» – «Пенсионный фонд» – 1:2.

Второй дивизион. II этап, 1 день. «Бокс» – «Ирбис» – 3:2, «СК Воля» – «Букет Чувашии» – 4:2, ФК «Моргауши» – «Бокс» – 3:3, «Ирбис» – «СК Воля» – 2:5, «Букет Чувашии» – ФК «Моргауши» – 3:1, «БоМиК-2» – «Кубня» – 4:2, «Спектр» – ФК «Чурачики» – 0:2, «Крылья» – «БоМиК-2» – 4:2, «Кубня» – «Спектр» – 2:7, ФК «Чурачики» – «Крылья» – 3:0. II этап, 2 день. «СК Воля» – ФК «Моргауши» – ?:?, «Букет Чувашии» – «Ирбис» – ?:?, «Бокс» – «СК Воля» – ?:?, «Ирбис» – ФК «Моргауши» – ?:?, «Букет Чувашии» – «Бокс» – ?:?, «Спектр» – «Крылья» – ?:?, ФК «Чурачики» – «Кубня» – ?:?, «БоМиК-2» – «Спектр» – ?:?, «Кубня» – «Крылья» – ?:?, ФК «Чурачики» – «БоМиК-2» – ?:?.