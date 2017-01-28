"Гранит" - в вышке!

|Мини-футбол.Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо
|13
|27
|2
|ОМОН-Эстет
|13
|25
|3
|Волга
|13
|23
|4
|ГАИ-Green-Go
|13
|21
|5
|Химик-АВГУСТ
|13
|20
|6
|ЧГПУ
|13
|17
|7
|Спутник-ДЮСШ №1
|13
|13
|8
|Красный Октябрь
|13
|1
|турнирная таблица
|календарь и результаты
|Бомбардиры
|Кирилл Иванов
// Динамо
|18 (1)
|Руслан Александров
// ОМОН-Эстет
|17
|Андрей Прокопьев
// Динамо
|15
|Василий Дементьев
// Спутник-ДЮСШ №1
|14
|Максим Иванов
// ГАИ-GreenGo
|11
|Денис Шингирей
// ГАИ-GreenGo
|11
|Михаил Петров
// Химик-АВГУСТ
|11
|Мини-футбол.Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Гранит
|11
|28
|2
|ДЮСШ-ЧГУ-Эврика
|11
|28
|3
|Канмаш-Лидер
|11
|28
|4
|Пенсионный фонд
|11
|22
|5
|Комплект21
|11
|19
|6
|Спецподразделение
|11
|15
|7
|Дина-Старые Урмары
|11
|12
|8
|Романа
|10
|10
|9
|Бурилы-Чайка
|10
|9
|10
|Элфорт-Атлетико
|11
|7
|11
|Факел
|11
|6
|12
|БоМиК
|11
|6
|турнирная таблица
|Бомбардиры
|Алексей Кириллов
// Гранит
|19 (3)
|Артур Павлов
// Пенсионный фонд
|9
|Рамиль Темергалиев
// Канмаш-Лидер
|9
|Иван Лукьянов
// Пенсионный фонд
|8 (1)
|Мини-футбол. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга-ТАВ-Урмары
|6
|18
|2
|Крылья
|6
|16
|3
|Динамо
|6
|15
|4
|Фемида
|6
|10
|5
|Заря-ЭКРА
|6
|9
|6
|Тайфун-ДМБ
|6
|7
|7
|Молочный двор
|6
|7
|8
|Сталь
|6
|3
|9
|Ирбис
|6
|3
|10
|Союз
|6
|0
|подробная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Алексеев Олег (1971)
// Крылья
|19 (1)
|Краснов Александр (1974)
// Волга-ТАВ-Урмары
|17 (1)
|Игнатьев Андрей ()
// Волга-ТАВ-Урмары
|11
|Иванов Олег ()
// Фемида
|9
Первый дивизион. 11 тур. «БоМиК» – «Канмаш-Лидер» – 0:5*, «Бурилы-Чайка» – «Элфорт-Атлетико» – 7:3, «Гранит» – «Дина-Старый Урмары» – 6:5, «Спецподразделение МВД» – «ДЮСШ-ЧГУ-Эврика» – 7:9, «Факел» – «Комплект21» – 4:3, «Романа» – «Пенсионный фонд» – 1:2.
Второй дивизион. II этап, 1 день. «Бокс» – «Ирбис» – 3:2, «СК Воля» – «Букет Чувашии» – 4:2, ФК «Моргауши» – «Бокс» – 3:3, «Ирбис» – «СК Воля» – 2:5, «Букет Чувашии» – ФК «Моргауши» – 3:1, «БоМиК-2» – «Кубня» – 4:2, «Спектр» – ФК «Чурачики» – 0:2, «Крылья» – «БоМиК-2» – 4:2, «Кубня» – «Спектр» – 2:7, ФК «Чурачики» – «Крылья» – 3:0. II этап, 2 день. «СК Воля» – ФК «Моргауши» – ?:?, «Букет Чувашии» – «Ирбис» – ?:?, «Бокс» – «СК Воля» – ?:?, «Ирбис» – ФК «Моргауши» – ?:?, «Букет Чувашии» – «Бокс» – ?:?, «Спектр» – «Крылья» – ?:?, ФК «Чурачики» – «Кубня» – ?:?, «БоМиК-2» – «Спектр» – ?:?, «Кубня» – «Крылья» – ?:?, ФК «Чурачики» – «БоМиК-2» – ?:?.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 49
- Дата: 28-01-2017
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