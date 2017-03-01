Логотипы команд
Зима.Высший дивизион
М Команда И О
1 БоМиК 5 13
2 Спутник-Комплект21 5 13
3 Химик-АВГУСТ 5 12
4 ЧГПУ 5 7
5 СШ 5 5
6 Волга 5 5
7 Темп 5 1
8 Бокс 5 0
турнирная таблица
Зима.Первый дивизион
М Команда И О
1 ФК Чурачики 5 12
2 Энергия 5 10
3 Элара 5 9
4 ДЮСШ №1 5 8
5 СК Центр 4 7
6 Бриллиант 5 6
7 СШ-2001 4 1
8 Знамя 5 0
турнирная таблица
Мини-футбол. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга-ТАВ-Урмары 9 25
2 Крылья 9 22
3 Динамо 9 21
4 Фемида 9 16
5 Заря-ЭКРА 9 16
6 Молочный двор 9 10
7 Тайфун-ДМБ 9 10
8 Сталь 9 9
9 Ирбис 9 3
10 Союз 9 0
подробная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Алексеев Олег
// Крылья 		24 (1)
Краснов Александр
// Волга-ТАВ-Урмары 		23 (1)
Иванов Олег
// Фемида 		15 (1)
Абрамов Николай
// Динамо 		14
Игнатьев Андрей
// Волга-ТАВ-Урмары 		13
Красных Андрей
// Динамо 		12

"Мини-футбол в школу". Итоги III этапа

"Мини-футбол в школу". Итоги III этапаIII этап Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных школ в 2016-2017 гг. (в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»). Финал ПФО (мальчики 1999-2000 г.р.)

 

Группа Е.

Чувашия (СОШ №61) - Киров 3:0

Чувашия (СОШ №61) - Удмуртия 5:0

 

За 7-8 место.

Самарская обл. – Ульяновская 2:0

 

За 5-6 место.

Кировская обл. – Татарстан 1:0

 

1/2 финала.

Чувашия (СОШ №61) – Башкортостан 3:1

 

1/2 финала.

Оренбургская обл. – Мордовия 2:0

 

За 3 место.

Мордовия – Башкортостан 1:0

 

Финал.

Оренбургская обл. – Чувашия 1:1 (3:1 пен.)

 

СОШ №61 Чебоксары

 

СОШ №61 Чебоксары - 2 место ПФО Мини-футбол в школу

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