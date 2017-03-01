"Мини-футбол в школу". Итоги III этапа

III этап Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных школ в 2016-2017 гг. (в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»). Финал ПФО (мальчики 1999-2000 г.р.)

Группа Е.

Чувашия (СОШ №61) - Киров 3:0

Чувашия (СОШ №61) - Удмуртия 5:0

За 7-8 место.

Самарская обл. – Ульяновская 2:0

За 5-6 место.

Кировская обл. – Татарстан 1:0

1/2 финала.

Чувашия (СОШ №61) – Башкортостан 3:1

1/2 финала.

Оренбургская обл. – Мордовия 2:0

За 3 место.

Мордовия – Башкортостан 1:0

Финал.

Оренбургская обл. – Чувашия 1:1 (3:1 пен.)

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