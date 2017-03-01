|Зима.Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|БоМиК
|5
|13
|2
|Спутник-Комплект21
|5
|13
|3
|Химик-АВГУСТ
|5
|12
|4
|ЧГПУ
|5
|7
|5
|СШ
|5
|5
|6
|Волга
|5
|5
|7
|Темп
|5
|1
|8
|Бокс
|5
|0
|турнирная таблица
|Зима.Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ФК Чурачики
|5
|12
|2
|Энергия
|5
|10
|3
|Элара
|5
|9
|4
|ДЮСШ №1
|5
|8
|5
|СК Центр
|4
|7
|6
|Бриллиант
|5
|6
|7
|СШ-2001
|4
|1
|8
|Знамя
|5
|0
|турнирная таблица
|Мини-футбол. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга-ТАВ-Урмары
|9
|25
|2
|Крылья
|9
|22
|3
|Динамо
|9
|21
|4
|Фемида
|9
|16
|5
|Заря-ЭКРА
|9
|16
|6
|Молочный двор
|9
|10
|7
|Тайфун-ДМБ
|9
|10
|8
|Сталь
|9
|9
|9
|Ирбис
|9
|3
|10
|Союз
|9
|0
|подробная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Алексеев Олег
// Крылья
|24 (1)
|Краснов Александр
// Волга-ТАВ-Урмары
|23 (1)
|Иванов Олег
// Фемида
|15 (1)
|Абрамов Николай
// Динамо
|14
|Игнатьев Андрей
// Волга-ТАВ-Урмары
|13
|Красных Андрей
// Динамо
|12
"Мини-футбол в школу". Итоги III этапа
III этап Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных школ в 2016-2017 гг. (в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»). Финал ПФО (мальчики 1999-2000 г.р.)
Группа Е.
Чувашия (СОШ №61) - Киров 3:0
Чувашия (СОШ №61) - Удмуртия 5:0
За 7-8 место.
Самарская обл. – Ульяновская 2:0
За 5-6 место.
Кировская обл. – Татарстан 1:0
1/2 финала.
Чувашия (СОШ №61) – Башкортостан 3:1
1/2 финала.
Оренбургская обл. – Мордовия 2:0
За 3 место.
Мордовия – Башкортостан 1:0
Финал.
Оренбургская обл. – Чувашия 1:1 (3:1 пен.)
СОШ №61 Чебоксары
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 157
- Дата: 01-03-2017
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