Допуск команд к соревнованиям проекта «Мини-футбол в школу»

К соревнованиям «Мини-футбол в школу» допускаются команды предоставившие полный пакет документов:

- Оригиналы заявочных листов в двух экземплярах, заверенные директором школы, врачом врачебно-физкультурного диспансера или врачом детской районной (городской) поликлиники ,больницы;

-Паспорт (общегражданский) каждого участника (оригинал) или свидетельство о рождении (оригинал) в случае, если участник не достиг 14 летнего возраста;

-Приказ о командировании от соответствующей общеобразовательной организации, с полным списком командируемых игроков и представителей;

-Справка обучающегося из общеобразовательной организации , заверенная подписью директора и печатью;

-Оригинал страхового медицинского полиса.